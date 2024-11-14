В «Грузинской мечте» заявили, что возможное помилование не поможет Саакашвили

Мэр Тбилиси назвал приехавших европейских депутатов «бездельниками советского образца»

Мэр Тбилиси назвал приехавших в Грузию европейских депутатов «бездельниками советского образца»

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Никакой цены не имеют заявления этих бездельников, которые переезжают из страны в страну, – сказал он журналистам. – Говорят с нами от имени Европы, а в реальности делают все, чтобы в Грузии были хаос и напряженность».

По его словам, прибывшие в Грузию парламентарии являются «обыкновенными вредителями, которые распространяют ложь».

«Мы все называем своими именами, эти люди не уважают нашу страну и наш народ, – сказал Каха Каладзе. – Высокие лица в Евросоюзе сказали нам, что не хотят встречаться с официальными представителями Грузии. Это образец советского поведения. Это советский подход!».

Каха Каладзе пообещал, что вскоре соберется избранный 26 октября парламент и «планы радикалов помешать миру и экономическому развитию не будут воплощены».

Генсек правящей «Грузинской мечты» заявил, что отвергающая итоги выборов оппозиция в итоге войдет в парламент.

«Запомните мои слова, жизнь продолжится своим чередом», – сказал Каха Каладзе, отметивший, что у оппозиции нет никаких фактов фальсификаций на выборах.

Ранее грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе рекомендовал МИД Грузии вызвать для «откровенной беседы» посла Германии в стране Питера Фишера, регулярно критикующего власти страны.

Вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани назвала пост посольства Германии «недружественным» и «дискредитирующим само посольство».