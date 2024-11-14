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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия стала пустым местом Европы

    Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто станет новым президентом Украины, если Трамп отвергнет Зеленского

    ЗЕ-команда – это клиент демократов, и она не нужна Трампу у власти на Украине. Каким образом он может свергнуть Зеленского? Вариантов много. Но победа Трампа открывает окно возможностей и для других политиков.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мат – более серьезная проблема, чем может показаться

    Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.

    34 комментария
    14 ноября 2024, 05:27 • Новости дня

    В «Грузинской мечте» заявили, что возможное помилование не поможет Саакашвили

    В «Грузинской мечте» заявили о невозможности для Саакашвили выйти из тюрьмы по помилованию

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший лидер Грузии Михаил Саакашвили не сможет покинуть тюрьму, даже если нынешний президент Саломе Зурабишвили его помилует, сообщил генсек правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

    Каладзе отметил, что помилование президентом теряет смысл, поскольку против Саакашвили возбуждены еще несколько важных дел, передает ТАСС со ссылкой на «Имеди».

    «Если она (Зурабишвили) и примет такое решение, то его не смогут выпустить», – сказал Каладзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Саакашвили отбывает в Грузии шестилетний тюремный срок.

    В начале января 2025 года в Грузии запланированы выборы президента.


    11 ноября 2024, 19:46 • Новости дня
    Грета Тунберг провела в Тбилиси акцию против климатического саммита в Баку
    Грета Тунберг провела в Тбилиси акцию против климатического саммита в Баку
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Шведская экологическая активистка Грета Тунберг провела в Тбилиси в понедельник акцию протеста против саммита СОР29, который открылся в Азербайджане, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    При поддержке нескольких сочувствующих она заявила, что Азербайджан использует этот саммит «в качестве фасада». По ее утверждению, Азербайджан «ужесточает свою власть и усиливает региональную напряженность».

    Участники акции требовали «освободить задержанных в Азербайджане журналистов и политических заключенных».

    Предполагается, что затем Тунберг присоединится к акции грузинской оппозиции на проспекте Руставели, которая созывается в знак протеста против итогов выборов в парламент от 26 октября.

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    11 ноября 2024, 14:52 • Новости дня
    Мэр Тбилиси назвал приехавших европейских депутатов «бездельниками советского образца»

    Мэр Тбилиси назвал приехавших в Грузию европейских депутатов «бездельниками советского образца»

    Мэр Тбилиси назвал приехавших европейских депутатов «бездельниками советского образца»
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    «Бездельниками» назвал генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе представителей комитетов по внешним связям парламентов Литвы, Эстонии, Латвии, Франции, Германии, Финляндии, Польши и Швеции, которые прибыли в Тбилиси поддержать оппозицию, не признающую итоги парламентских выборов 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Никакой цены не имеют заявления этих бездельников, которые переезжают из страны в страну, – сказал он журналистам. – Говорят с нами от имени Европы, а в реальности делают все, чтобы в Грузии были хаос и напряженность».

    По его словам, прибывшие в Грузию парламентарии являются «обыкновенными вредителями, которые распространяют ложь».

    «Мы все называем своими именами, эти люди не уважают нашу страну и наш народ, – сказал Каха Каладзе. – Высокие лица в Евросоюзе сказали нам, что не хотят встречаться с официальными представителями Грузии. Это образец советского поведения. Это советский подход!».

    Каха Каладзе пообещал, что вскоре соберется избранный 26 октября парламент и «планы радикалов помешать миру и экономическому развитию не будут воплощены».

    Генсек правящей «Грузинской мечты» заявил, что отвергающая итоги выборов оппозиция в итоге войдет в парламент.

    «Запомните мои слова, жизнь продолжится своим чередом», – сказал Каха Каладзе, отметивший, что у оппозиции нет никаких фактов фальсификаций на выборах.

    Ранее грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе рекомендовал МИД Грузии вызвать для «откровенной беседы» посла Германии в стране Питера Фишера, регулярно критикующего власти страны.

    Вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани назвала пост посольства Германии «недружественным» и «дискредитирующим само посольство».

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    12 ноября 2024, 12:34 • Новости дня
    Грета Тунберг в Тбилиси собралась «разоблачить» президента Азербайджана
    Грета Тунберг в Тбилиси собралась «разоблачить» президента Азербайджана
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Шведская экологическая активистка Грета Тунберг, прибывшая в Тбилиси организовать протесты против климатического саммита ООН в Азербайджане СОР29 и поддержать грузинскую оппозицию, планирует объединить южнокавказских борцов «против репрессий», заявила грузинским журналистам директор организации «Тбилиси прайд» Тамара Джакели, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По словам Джакели, которая помогает Тунберг с мероприятиями в Тбилиси, шведская экоактивистка «приехала из Турции самостоятельно и достаточно неожиданно» в связи с тем, что в соседнем с Грузией Азербайджане проводится саммит СОР29.

    «Грета Тунберг решила объединить активистов из Грузии, Азербайджана и Армении, потому что и иронично, и трагично проводить такой саммит в Азербайджане, экономика которого строится на нефти и газе», – сказала Джакели.

    По ее словам, «кроме этого в последние месяцы еще более интенсивными стали репрессии в Азербайджане против гражданского общества и СМИ».

    Директор «Тбилиси прайда» сообщила, что Тунберг «хочет разоблачить (президента Азербайджана Ильхама) Алиева в глазах международного сообщества, но не едет в Азербайджан, бойкотируя этот саммит».

    Она также сообщила, что из Тбилиси Тунберг отправится в Армению помогать на месте активистам.

    Накануне Тунберг провела в Тбилиси акцию протеста против саммита СОР29. При поддержке нескольких сочувствующих она заявила, что Азербайджан использует этот саммит «в качестве фасада». По ее утверждению, Азербайджан «ужесточает свою власть и усиливает региональную напряженность».

    Участники акции требовали «освободить задержанных в Азербайджане журналистов и политических заключенных».

    После этого Тунберг присоединилась к грузинским оппозиционерам, митинговавшим против итогов выборов в парламент от 26 октября.

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    13 ноября 2024, 12:28 • Новости дня
    Названы сроки выборов нового президента Грузии

    Нового президента Грузии пообещали выбрать в январе 2025 года

    Названы сроки выборов нового президента Грузии
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    В начале января 2025 года Грузия выберет нового президента, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам в Баку на полях саммита СОР, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Предположительно, в начале января», – ответил он на вопрос о сроках избрания нового президента.

    По его словам, сначала ЦИК утвердит итоги выборов в парламент, которые состоялись 26 октября, а еще через десять дней, несмотря на бойкот оппозиции, начнет работу высший законодательный орган страны.

    «Предположительно в начале января будет избран новый президент, потом пройдет инаугурация», – сказал Ираклий Кобахидзе.

    Пока неизвестны кандидатуры на пост нового президента, которого впервые выберут не всенародно, а голосами 150 депутатов и 150 представителей местных органов власти.

    У «Грузинской мечты» в новом парламенте будет 89 мандатов, четыре оппозиционных субъекта получили в общем 61 мандат, но работать не хотят и требуют новых выборов.

    Избранная в 2018 году всенародно на шесть лет при поддержке правящей «Грузинской мечты» президент Саломе Зурабишвили ныне является лидером радикальной оппозиции.

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к новым выборам в парламент.

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    11 ноября 2024, 10:47 • Новости дня
    Грузинский эксперт заявил о неадекватности посла Германии
    Грузинский эксперт заявил о неадекватности посла Германии
    @ Movement/YouTube

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе рекомендовал МИД Грузии вызвать для «откровенной беседы» посла Германии в стране Питера Фишера, регулярно критикующего власти страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мое личное мнение заключается в том, что впервые за время независимости Грузии дружественная Германия назначила послом неадекватного человека», – сказал он газете ВЗГЛЯД, комментируя пост посольства Германии в связи с 35-летием падения Берлинской стены о допустимости мирных революций.

    «Многих бывших послов Германии я знал лично, но впервые мы сталкиваемся с таким», – отметил эксперт.

    По словам Петрэ Мамрадзе, «вполне допустимо пригласить посла в МИД и спросить, какие у него аргументы в легитимности состоявшихся 26 октября выборов в парламент Грузии или в приверженности Грузии европейскому пути».

    Эксперт считает, что пост о допустимости мирных революций «тревожен своей неоднозначностью, поэтому вполне можно расспросить посла, что он имел в виду».

    Ранее, в частности, посольство Германии заявило о «возможности мирной революции», сделав это на фоне напряженной ситуации в Грузии, оппозиция которой не признает итоги выборов в парламент 26 октября.

    «Свобода не приходит сама», – отметило посольство.

    Вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани назвала пост посольства Германии «недружественным» и «дискредитирующим само посольство».

    Один из лидеров радикальной оппозиции Николоз Гварамия назвал пост посольства «неслучайным».

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    12 ноября 2024, 22:16 • Новости дня
    Парламент Абхазии рассмотрел проект закона об упразднении Кабинета министров

    В Абхазии парламентский комитет предложил упразднить кабинет министров и новые полномочия президента

    Парламент Абхазии рассмотрел проект закона об упразднении Кабинета министров
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Новый проект конституционного закона в Абхазии предлагает упразднить Кабмин и изменить порядок назначения министров, вводя новые нормы в Конституцию.

    В Абхазии парламентский комитет по государственно-правовой политике рассмотрел проект конституционного закона, сообщает пресс-служба президента республики. Поправки касаются взаимоотношений исполнительной и законодательной власти и перераспределения полномочий, передает «Интерфакс».

    Документ предусматривает упразднение Кабинета министров, что приведет к упразднению должностей премьер-министра и вице-премьеров. Предлагается ввести нормы, которые требуют согласования с парламентом при назначении министров.

    Согласно проекту, президент получит право распускать парламент и назначать новые выборы, если более одной трети должностей министров остаются вакантными после трех отказов в утверждении кандидатур. Сейчас у президента нет таких полномочий.

    Законопроект также определяет порядок назначения даты парламентских выборов и полномочия президента по утверждению структуры центральных органов исполнительной власти. Полномочия вице-президента предлагается установить отдельным законом.

    Комитет решил вынести проект на сессию Народного Собрания для первого чтения.

    Напомним, накануне абхазская оппозиция перекрыла дороги и мосты в ответ на информацию о том, что парламент одобрил законопроект о строительстве многофункциональных туристических комплексов.


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    11 ноября 2024, 09:50 • Новости дня
    Власти Грузии отказались встречаться с парламентской делегацией из Евросоюза

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отказал во встрече прибывшим в Тбилиси главам комитетов по внешним связям восьми стран Евросоюза во главе с литовцем Жигимантасом Павильонисом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Глава высшего законодательного органа Грузии заявил в отправленном им письме, что «Грузия остается приверженной диалогу со всеми релевантными и заинтересованными сторонами», однако часть членов этой делегации «неоднократно проявляла недружелюбность по отношению к Грузии», а «в основе визита лежит политическая предвзятость».

    Он напомнил, что часть членов делегации, в которую входят представители Литвы, Эстонии, Латвии, Франции, Германии, Финляндии, Польши и Швеции, как и другие иностранные политики, «регулярно и целенаправленно нарушали грузинское законодательство против правящей в стране «Грузинской мечты» в поддержку оппозиции, пытаясь оказать незаконное влияние на волю граждан Грузии».

    Шалва Папуашвили подчеркнул, что Конституция Грузии и ее избирательное законодательство запрещают вмешательство в выборы в стране иностранных акторов, что «грубо было нарушено».

    «В предвыборных процессах эти политики, особенно своим участием в антиправительственных акциях, грубо нарушили принцип невмешательства, что противоречит международному праву», – отметил он.

    По его словам, «это способствовало углублению политической поляризации со стороны радикальной оппозиции, ухудшило ситуацию перед выборами в парламент Грузии», состоявшимися 26 октября.

    Он заявил, что уже два с половиной года часть членов делегации, которую принимает президент Саломе Зурабишвили, отметилась «недружественными риторикой и действиями, что не способствует сохранению мира и демократической стабильности в Грузии».

    «Невозможно представлять себя как проект мирной Европы и одновременно от имени Европы сеять в Грузии хаос», – заявил он.

    В поддержку прибывшей делегации оппозиция Грузии, несогласная с итогами выборов в парламент, собирает митинг.

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    12 ноября 2024, 06:48 • Новости дня
    Оппозиция заблокировала тракторами трассу и два моста в Абхазии

    Tекст: Максим Попов

    Оппозиция в Абхазии заблокировала республиканскую трассу и два моста, используя тракторы, в ответ на задержание четырех человек после нападения на депутата.

    Оппозиция в Абхазии заблокировала республиканскую трассу и два моста, перекрыв их тракторами, сообщает Апсныпресс. Блокировка связана с задержанием четырех человек, напавших на депутата во время внеочередной сессии парламента, где обсуждался проект строительства многофункциональных комплексов.

    Сообщается, что после задержания родственники и представители оппозиции пытались проникнуть в здание службы госбезопасности республики, требуя их освобождения. «В связи со сложившейся ситуацией президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание совета безопасности», – говорится в сообщении МВД.

    По словам силовиков, оппозиционеры собрались у здания МВД и службы госбезопасности, начав стычки и пытаясь выломать ворота. «В настоящее время некоторые массы находятся на площади, другие перекрывают мост – два моста тракторами перекрыты», – сообщил глава ведомства Роберт Киут.

    Вместе с тем председатель службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия заявил, что произошедшее у ворот СГБ он считает «массовыми беспорядками». Имелись случаи применения силы к сотрудникам службы безопасности, а также попытки прорыва через ворота.

    Известно, что абхазский парламент на внеочередной сессии в понедельник принял проект о строительстве многофункциональных комплексов, который влияет на соглашение с Москвой о деятельности российских юрлиц в республике.

    Напомним, в конце сентября Грузия положительно оценила заявление главы МИД Сергея Лаврова о налаживании отношений с Абхазией и Южной Осетией.

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    11 ноября 2024, 11:39 • Новости дня
    Президент Грузии призвала к новым выборам в парламент

    Президент Грузии Зурабишвили призвала к новым выборам в парламент

    Президент Грузии призвала к новым выборам в парламент
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что страна находится в глубоком политическом кризисе и предложила провести новые парламентские выборы.

    Новые парламентские выборы помогут выйти из этой ситуации, сказала политик на совместной с главами парламентских комитетов из восьми стран Евросоюза пресс-конференции в Тбилиси, передает «Интерфакс».

    Она добавила, что «европейские друзья» Грузии прибыли в знак того, что Европа верит в грузинский народ в этом вопросе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинские суды признали парламентские выборы честными.

    Напомним, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отказался встретиться с прибывшими в Тбилиси главами комитетов по внешним связям восьми стран Евросоюза во главе с литовцем Жигимантасом Павильонисом.

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    12 ноября 2024, 17:42 • Новости дня
    Кишинев возмутился мнением Грузии о Молдавии в Евросоюзе

    МИД Молдавии вызвал дипломата Грузии из-за слов Кобахидзе

    Tекст: Ольга Иванова

    МИД Молдавии выразил недовольство посольству Грузии, вызвав временного поверенного в делах Давида Бочоришвили после заявлений премьер-министра Ираклия Кобахидзе, касающихся интеграции Молдавии в ЕС и прошедших выборов.

    Министерство иностранных дел Молдавии выразило недовольство в связи с недавними заявлениями премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, передает ТАСС. В ведомство был вызван временный поверенный в делах посольства Грузии в Кишиневе Давид Бочоришвили.

    В ходе встречи молдавская сторона выразила недовольство искажением и непоследовательностью в высказываниях премьера Грузии относительно интеграции Молдавии в Евросоюз и выборов в республике. Это заявление прозвучало на фоне обвинений в фальсификациях на парламентских выборах в Грузии, о которых говорил Кобахидзе.

    Кобахидзе также затронул тему проведения расследований в Молдавии после прошедших президентских выборов и еврореферендума, что вызвало дополнительное напряжение между странами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России Олегу Озерову, обвиняя Москву во вмешательстве в президентские выборы и референдум с целью подрыва демократического процесса.

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    12 ноября 2024, 17:33 • Новости дня
    Оппозиция в Абхазии разблокировала мосты в Сухуме

    Оппозиция в Абхазии разблокировала три моста в Сухуме после освобождения сторонников

    Tекст: Денис Тельманов

    В Сухуме оппозиция разблокировала все три моста на въезде в столицу после освобождения своих сторонников из изолятора временного содержания.

    Как сообщает РИА «Новости», оппозиция в Абхазии разблокировала все три моста, ведущие в столицу республики Сухум. Эти действия последовали после освобождения из изолятора временного содержания пятерых оппозиционеров, задержанных накануне за участие в потасовке с депутатом у парламента.

    Протесты в Сухуме начались после принятия парламентом закона «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Этот закон необходим для введения в правовое поле нового понятия, упомянутого в межправительственном соглашении с Россией, касающегося инвестиционной деятельности и участия российских юридических лиц в Абхазии.

    Оппозиция активно выступает против ратификации данного соглашения. Они считают, что речь идет о возможности продажи апартаментов в Абхазии российским инвесторам, что вызывает опасения относительно угрозы территориальной целостности и экономической независимости республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиция в Абхазии заблокировала республиканскую трассу и два моста, протестуя против задержания четверых человек после нападения на депутата.

    Власти Абхазии предложили освободить задержанных оппозиционеров в обмен на открытие мостов в Сухуме, с таким предложением выступил генеральный прокурор страны.

    Глава МИД Абхазии Сергей Шамба заявил, что текущие события в республике являются внутренним делом и не представляют угрозы для туристов.

    В итоге все пятеро задержанных оппозиционеров, включая Алмасхана Ардзинбу, были освобождены, как сообщил представитель оппозиции Адгур Ардзинба.

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    11 ноября 2024, 21:06 • Новости дня
    Депутаты Евросоюза нарушили законы Грузии о невмешательстве в политические процессы
    Депутаты Евросоюза нарушили законы Грузии о невмешательстве в политические процессы
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Представители парламентов восьми стран Евросоюза – Литвы, Эстонии, Латвии, Франции, Польши, Швеции, Германии и Финляндии – приняли участие в антиправительственном митинге оппозиции на проспекте Руставели в Тбилиси за объявление недействительными выборов в парламент 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Вопреки законам Грузии, которыми запрещено иностранное вмешательство во внутриполитические процессы, они призвали оппозиционеров продолжать сопротивление властям.

    «Вашему правительству и правящей партии («Грузинской мечте») не нравится наш визит, но мы не враги, а друзья, – выступил на митинге немецкий депутат Михаэль Рот. – Тбилиси сегодня – столица Европы».

    Он назвал «отважной» президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится в радикальной оппозиции к правительству страны. «Вы устали, но не сдавайтесь!» – призвал Рот митингующих. Он сказал, что «если украинские друзья проиграют, следующими проиграете вы, потом Молдавия, потом Армения».

    Телекомпания «Рустави-2» показала кадры митинга с дрона, на нем собралось несколько сот человек с флагами Грузии, ЕС и Украины.

    Власти Грузии отказались принимать европейских депутатов, обвиняя их в грубом вмешательстве во внутренние дела страны. С ними встретились президент Зурабишвили, оппозиционеры, представители НПО, критикующие правительство.

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    14 ноября 2024, 01:18 • Новости дня
    Мэр Тбилиси сообщил, что Грузии предложили партизанскую войну против России

    Мэр Тбилиси Каладзе заявил о предложении «конкретных посольств» Грузии устроить партизанскую войну против России

    Tекст: Антон Антонов

    Представители некоторых посольств призывали Грузию открыть второй фронт против России, а затем начать партизанскую войну, сообщил генсек правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

    «Представители конкретных посольств прямо призывали нас начать войну», – приводит слова Каладзе ТАСС со ссылкой на «Имеди».

    Как подчеркнул Каладзе, на вопрос о том, что будет после определенного времени сопротивления российским войскам, Грузия получила «ошеломляющий» ответ. «Мы должны были перейти на партизанскую войну», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили сообщил, что высокопоставленный западный чиновник предлагал экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать короткую войну с Россией.

    «Грузинская мечта» победила на парламентских выборах, прошедших 26 октября в Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала итоги выборов.

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    13 ноября 2024, 14:12 • Новости дня
    Оппозиция Грузии объявила войну маркерам

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузинская оппозиция требует новых выборов в парламент Грузии, так как, по ее утверждению, за день до голосования 26 октября ЦИК Грузии подменил маркеры, которыми избиратели отмечали в бюллетенях те или иные субъекты, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Председатель саакашвилевского «Единого национального движения» Тинатин Бокучава заявила, что «ЦИК незаконно за день до выборов заменил маркеры, одобренные международной компанией Smartmatic (которая обеспечивала электронное голосование), на небрендированные».

    По ее словам, «этим была нарушена тайна голосования, поэтому выборы следует признать незаконными».

    ЦИК в своем заявлении назвал это утверждение «полной ложью» и «обманом общественности».

    По данным ЦИК, на выборах были использованы маркеры, предоставленные компанией Smartmatic, и это подтверждено соответствующей документацией.

    Оппозиция Грузии проиграла выборы правящей с 2012 года «Грузинской мечте», получив 69 мандатов из 150, и теперь пытается это оспорить всеми способами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинские суды признали парламентские выборы честными.

    Между тем грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что страна находится в глубоком политическом кризисе и предложила провести новые парламентские выборы.

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    13 ноября 2024, 11:47 • Новости дня
    Грузия выразила готовность обсудить с ЕС спорные законы

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузинские законы «О прозрачности иностранного влияния» и «О защите семейных ценностей», заблокировавшие сближение Тбилиси с Брюсселем, могут обсуждены, но только прозрачно и на основании аргументов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы открыты к дискуссиям, но только на основании аргументов, – сказал он. – Пусть нам докажут, что туман (вокруг финансирования НПО) лучше прозрачности и что пропаганда (нетрадиционных отношений) противоречит правовым принципам и ценностям».

    «Мы открыты, но предпочитаем, чтобы эти дискуссии были прозрачными для нашего общества», – сказал он.

    При этом Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны имеют «четкую позицию» по данным законам и готовы к «глубоким дискуссиям».

    Евросоюз требует от Грузии, страны-кандидата, отозвать эти принятые в 2024 году законы. В ином случае движение Грузии на пути к ЕС останется замороженным.

    Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал принятый парламентом 17 сентября закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», который запрещает гей-пропаганду.

    Позднее сторонники секс-меньшинств вышли на оппозиционный проевропейский марш в Тбилиси.

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