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В «Грузинской мечте» заявили, что возможное помилование не поможет Саакашвили
В «Грузинской мечте» заявили о невозможности для Саакашвили выйти из тюрьмы по помилованию
Бывший лидер Грузии Михаил Саакашвили не сможет покинуть тюрьму, даже если нынешний президент Саломе Зурабишвили его помилует, сообщил генсек правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Каладзе отметил, что помилование президентом теряет смысл, поскольку против Саакашвили возбуждены еще несколько важных дел, передает ТАСС со ссылкой на «Имеди».
«Если она (Зурабишвили) и примет такое решение, то его не смогут выпустить», – сказал Каладзе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Саакашвили отбывает в Грузии шестилетний тюремный срок.
В начале января 2025 года в Грузии запланированы выборы президента.