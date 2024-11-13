Глава Энергодара рассказал о восстановлении социальных объектов города

Энергодар с визитом посетил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. В ходе его визита обсуждалась ситуация в городе, а также проекты развития, ход ремонтов социальных объектов города, которые осуществляются при помощи госкорпорации «Росатом». Об этом Сеновоз написал в своем Telegram-канале.

Кириенко и глава города посетили Богоявленский собор, в котором завершены ремонтные работы, и в ближайшее время специалисты приступят к установке иконостаса и престола. После этого пройдет освящение храма. Также будет завершено обустройство территории у храма, а специалисты приступят к его росписи.

Кроме того, Кириенко оценил результат ремонтов зала в Культурно-деловом центре Запорожской АЭС и музыкального отделения «Детской школы искусств».

«Стоит отметить, что все помещения, в которых находятся отделения Школы искусств, были в удручающем состоянии, ими не занимались порядка 30 лет. Благодаря поддержке Госкорпорации «Росатом» эту тенденцию удалось переломить», – подчеркнул Сеновоз.

«Я вижу, что город меняется. Настроение людей меняется – и на станции, и в самом городе. За короткое время восстановлен целый ряд объектов, помимо первоочередных. В Энергодаре сегодня отлично сделаны такие социальные объекты, как художественная и музыкальная школы, спортивные центры», – отметил Кириенко.

По окончании своего визита Кириенко пожелал горожанам удачи, подчеркнув, что Энергодар очень красивый и комфортный город. Он отметил, что все больше людей возвращается. Город прирастает и новыми жителями, что значит, что Энергодар живет и имеет хорошие перспективы.