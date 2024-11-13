Ученый оценил важность обмена мнениями российских и зарубежных специалистов

Ученый Корянов: Сотрудничество ученых авиационной и космической сферы станет приоритетом российской инженерии

Tекст: Олег Исайченко

«Российские инженеры и ученые ощущают потребность в мероприятиях, где можно пообщаться не только друг с другом, но и с зарубежными коллегами. В этом плане Евразийский аэрокосмический конгресс является важным для всего научного сообщества», – сказал Всеволод Корянов, лектор Российского общества «Знание», кандидат технических наук, доцент кафедры «Динамика и управление полетом ракет и космических аппаратов» МГТУ им. Н.Э. Баумана.

«Прямой диалог ученых из разных стран полезен для развития науки. Мы имели возможность сверить часы с представителями ракетной отрасли, провели апробацию последних отечественных исследований. Был рассмотрен целый спектр принципиально важных вопросов, обсуждение которых сможет продвинуть наши разработки вперед», – отмечает он.

«Главным посылом конгресса я бы назвал единство авиационной и космической отраслей. В России все больше укрепляется мнение, что эти два направления исследований нельзя разделять. Они должны сближаться, работать совместно, плечом к плечу. Только так нам удастся достичь максимальных результатов», – акцентирует собеседник.

«Многие доклады были посвящены связке космических технологий, в частности спутниковых группировок и авиации. Это достаточно перспективная тема. В особенности значительная часть обсуждений была посвящена взаимной интеграции беспилотников и аппаратов, расположенных на околоземных высотах», – отмечает эксперт.

«На полях конгресса также состоялось много встреч отечественных ученых с иностранными коллегами. В частности, с представителями Белоруссии. У нас имеется большой задел для развития сотрудничества, который со временем будет лишь расширяться. Доверительный обмен мнениями, идеями для науки порой более ценен, чем подписание конкретных соглашений», – заключил Корянов.

Ранее в России прошел шестой Евразийский аэрокосмический конгресс. В мероприятии приняли участие свыше 600 делегатов из России, а также государств стран БРИКС+. Деловая программа мероприятия стартовала в Национальном центре «Россия» при поддержке Минпромторга. Отечественные и иностранные специалисты обсудили целый ряд вопросов, связанных с данной отраслью.

В частности, большое внимание уделялось вопросам формирования эффективных коммуникаций между промышленными предприятиями, научными организациями и заказчиками продукции для обеспечения технологического суверенитета, а также перспективам создания новых технологий в авиационно-космической индустрии.

С приветствием к участникам мероприятия обратился первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров. Кроме того, в видеоформате перед учеными выступил и Денис Кравченко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике.