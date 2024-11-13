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ВС России уничтожили склад с боеприпасами и 12 машин ВСУ в Сумской области
Российские военные ракетными ударами поразили склад с боеприпасами и 12 бронированных машин в Сумской области, Минобороны опубликовало соответствующее видео.
Ракетные удары наносились по позициям 22-й механизированной бригады ВСУ в Сумской области, уничтожены склад с боеприпасами, 12 броневиков, два грузовика и две единицы техники повышенной проходимости, указало ведомство, передает ТАСС.
Атака проводилась после получения дополнительных данных разведки и уточнения координат целей. Операция была проведена в момент подвоза и разгрузки боекомплекта.
Значительные потери также понесла живая сила противника ВСУ.
Ведомство опубликовало кадры с дронов, зафиксировавшие масштабные взрывы и объемный пожар на месте происшествия.
9 ноября артиллерийские расчеты группировки «Север» уничтожили места размещения личного состава и боевой техники ВСУ в Сумской области, Минобороны публиковало соответствующее видео.
До этого военнослужащие обнаружили гаубицу Д-30 ВСУ в Сумской области и уничтожили ее высокоточным боеприпасом «Краснополь».