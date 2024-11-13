  • Новость часаРоссийские войска освободили Ровнополь в ДНР
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    Трамп взял в команду выгодного России сторонника величия Америки
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    В Севастополе при взрыве автомобиля погиб капитан Черноморского флота
    Трамп предложил телеведущего на пост министра обороны США
    Кремль заявил об ответных мерах на размещение ПРО США в Польше
    Россия оказалась восьмой по дешевизне сливочного масла в «Большой двадцатке»
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия стала пустым местом Европы

    Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто станет новым президентом Украины, если Трамп отвергнет Зеленского

    ЗЕ-команда – это клиент демократов, и она не нужна Трампу у власти на Украине. Каким образом он может свергнуть Зеленского? Вариантов много. Но победа Трампа открывает окно возможностей и для других политиков.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Мат – более серьезная проблема, чем может показаться

    Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.

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    13 ноября 2024, 12:57 • Новости дня

    ВС России уничтожили склад с боеприпасами и 12 машин ВСУ в Сумской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные ракетными ударами поразили склад с боеприпасами и 12 бронированных машин в Сумской области, Минобороны опубликовало соответствующее видео.

    Ракетные удары наносились по позициям 22-й механизированной бригады ВСУ в Сумской области, уничтожены склад с боеприпасами, 12 броневиков, два грузовика и две единицы техники повышенной проходимости, указало ведомство, передает ТАСС.

    Атака проводилась после получения дополнительных данных разведки и уточнения координат целей. Операция была проведена в момент подвоза и разгрузки боекомплекта.

    Значительные потери также понесла живая сила противника ВСУ.

    Ведомство опубликовало кадры с дронов, зафиксировавшие масштабные взрывы и объемный пожар на месте происшествия.

    9 ноября артиллерийские расчеты группировки «Север» уничтожили места размещения личного состава и боевой техники ВСУ в Сумской области, Минобороны публиковало соответствующее видео.

    До этого военнослужащие обнаружили гаубицу Д-30 ВСУ в Сумской области и уничтожили ее высокоточным боеприпасом «Краснополь».

    12 ноября 2024, 21:53 • Новости дня
    Экс-премьер Джонсон связал отправку войск Британии на Украину с Трампом
    Экс-премьер Джонсон связал отправку войск Британии на Украину с Трампом
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Великобритания может направить свои войска на Украину, если Дональд Трамп сократит финансирование Киева после победы на выборах.

    Джонсон отметил, что поддержка Украины является важной инвестицией для обеспечения коллективной безопасности Европы. Он подчеркнул, что если такая поддержка прекратится, Европе придется столкнуться с более серьезной угрозой со стороны России, что затронет не только Украину, но и другие страны, включая Грузию и страны Балтии, сказал он в интервью телеканалу GB News, передает РИА «Новости».

    В своей речи Джонсон добавил, что последствия поражения Украины будут ощутимы и за пределами Европы, в том числе в Тихоокеанском регионе и Южно-Китайском море. Экс-премьер выразил уверенность в том, что поддержка Украины необходима для предотвращения более крупных конфликтов в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Дональд Трамп может сократить американскую помощь Украине в рамках урегулирования конфликта. Фицо также напомнил, что его правительство прекратило оказание Киеву военной помощи, сосредоточившись на гуманитарной поддержке и разминировании.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что победа Трампа на президентских выборах в США вынудит Евросоюз пересмотреть свою стратегию по Украине. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном 13 ноября в Брюсселе, чтобы обсудить поддержку Украины. Это будет последняя встреча Блинкена с Рютте на посту госсекретаря США.

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    12 ноября 2024, 15:07 • Новости дня
    Опубликовано видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища

    В Сети опубликовано видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища в ДНР

    Опубликовано видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Телеканал ТСН опубликовал видео, запечатлевшее момент прорыва дамбы Кураховского водохранилища около города Курахово в ДНР, где продолжаются боевые действия между российскими войсками и ВСУ.

    На кадрах видно, как вода прорывается через разрушенные участки, нанося значительный ущерб, передает «Военная хроника».

    Дорога на дамбе также получила повреждения в результате инцидента. Прорыв произошел в условиях продолжающегося наступления российских войск на позиции вооруженных сил Украины в этом районе, что усложняет транспортное сообщение и проведение операций в зоне конфликта.

    На кадрах также видны последствия прорыва: затопленные участки и поврежденные инфраструктурные объекты. Власти ДНР и местные службы работают над ликвидацией последствий и восстановлением транспортного сообщения.

    Ранее сообщалось, что российские штурмовые отряды вошли в восточную часть города Курахово в ДНР, где идут ожесточенные бои.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    12 ноября 2024, 18:17 • Новости дня
    Трамп решил создать альянс с папой Римским против Украины

    The Independent сообщил о создании альянса Трампом, Орбаном и папой Франциском

    Трамп решил создать альянс с папой Римским против Украины
    @ Evandroinetti/Vaticanpool/Hearin/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина может лишиться западной помощи из-за нового альянса Трампа, Орбана и папы Франциска.

    Издание The Independent сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп планирует создать новый альянс, целью которого станет прекращение западной помощи Украине. В этот альянс войдут премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и папа Франциск, а их совместные усилия могут привести к кардинальным изменениям в текущей поддержке Украины западными странами.

    По информации издания, Венгрия в последние годы активно призывала к немедленному прекращению конфликта на Украине и добивалась этого практически в одиночку. Папа Франциск также выражал поддержку этой позиции. Теперь, с победой Трампа на выборах, у них появился новый союзник, который неоднократно заявлял о необходимости завершения конфликта.

    Ожидается, что альянс будет использовать политическое влияние для ведения переговоров о прекращении военной поддержки Украины. Издание подчеркивает, что такие действия могут существенно изменить баланс сил и повлиять на дальнейшее развитие конфликта в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Дональд Трамп может сократить американскую помощь Украине в рамках урегулирования конфликта. Фицо также напомнил, что его правительство прекратило оказание Киеву военной помощи, сосредоточившись на гуманитарной поддержке и разминировании.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что победа Трампа на президентских выборах в США вынудит Евросоюз пересмотреть свою стратегию по Украине.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном 13 ноября в Брюсселе, чтобы обсудить поддержку Украины. Это будет последняя встреча Блинкена с Рютте на посту госсекретаря США. 

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    12 ноября 2024, 14:48 • Новости дня
    Тайвань тайно передал Украине комплексы HAWK

    Forbes: Тайвань тайно поставил ВСУ 15 батарей зенитных ракетных комплексов HAWK

    Тайвань тайно передал Украине комплексы HAWK
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Тайвань тайно передал Украине 15 батарей зенитных ракетных комплексов HAWK с шестью пусковыми установками каждая, чтобы поддержать украинскую противовоздушную оборону в условиях перевода кадров в пехоту, сообщает Forbes.

    Тайвань передал украинским вооруженным силам комплексы противовоздушной обороны HAWK, сообщает Forbes. Обозреватель Дэвид Экс отметил, что остров тайно поставил Украине батареи зенитных ракет HAWK, что может существенно укрепить украинскую ПВО.

    По словам бывшего чиновника Пентагона Тони Ху, Тайвань передал лишние батареи этих комплексов, что делает его ключевым игроком в поддержке украинских ВВС. «Тайвань, возможно, без особой шумихи стал одним из главных спасителей украинских ВВС», – заявил Ху.

    Как сообщает издание, на вооружении ВСУ могли оказаться 15 батарей ЗРК HAWK, каждая из которых оснащена как минимум шестью пусковыми установками, способными запускать три ракеты. Это происходит на фоне перевода кадров из ПВО в пехоту, что ранее отмечала депутат Рады Марьяна Безуглая и подтвердил экс-спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, У Чжунда, ветеран спецназа Тайваня, погиб в ходе боевых действий на Украине в результате ночной операции у Авдеевки подтвердил представитель внешнеполитического ведомства Тайваня.

    Skydio, крупнейший производитель беспилотников в США, столкнулась с кризисом поставок из-за китайских санкций, запрещающих поставки ключевых компонентов, включая батареи. Компания Skydio начала ограничивать продажи аккумуляторов для своих дронов и продолжает поддержку Тайваня, несмотря на санкции, что отразится на клиентах.

    США начинают поставки особо ценных вооружений на Тайвань, включая комплексы HIMARS, которые также интересуют Украину.

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    12 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    Украина планирует мобилизовать миллион человек до конца 2024 года
    Украина планирует мобилизовать миллион человек до конца 2024 года
    @ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские власти планируют мобилизовать 1 млн человек до конца 2024 года, включая инвалидов и психически нездоровых, с целью немедленной отправки на фронт.

    Украинские власти поставили задачу перед территориальными центрами комплектования мобилизовать 1 млн человек для отправки на фронт, передает «РИА Новости». Замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что мобилизация должна быть завершена до конца 2024 года. Основными регионами для набора станут Харьковская, Одесская, Днепропетровская области и подконтрольные Киеву районы Запорожской и Херсонской областей.

    По словам Лисняка, в Харьковскую область были направлены 20 тыс. сотрудников военкоматов из западных регионов Украины. Он отметил, что мобилизации подлежат даже те граждане, кто имеет бронь от призыва или непригоден к военной службе по здоровью, в том числе инвалиды и люди с психическими заболеваниями. Также, по его словам, мобилизация ведется среди заключенных, которых отправляют на наиболее опасные участки фронта.

    Лисняк также рассказал, что из сотрудников правоохранительных органов формируются стрелецкий и штурмовой батальоны «Лють», а сами силовики привлекаются к мобилизационным рейдам. Он отметил резкую эскалацию социального напряжения в Харьковской области, где увеличилось количество поджогов автотранспорта сотрудников ТЦК, полиции и военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине начали мобилизовать людей с туберкулезом и ВИЧ-инфицированных в ряды вооруженных сил, несмотря на их состояние здоровья. Руководители украинского военно-промышленного комплекса стали скрывать своих сотрудников от мобилизации, чтобы сохранить рабочие кадры на производствах.

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    12 ноября 2024, 19:34 • Новости дня
    Зеленский решил рассмотреть на пост посла в США скандального дипломата

    В офисе Зеленского рассматривают назначение Мельника послом в США

    Зеленский решил рассмотреть на пост посла в США скандального дипломата
    @ dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Офис Зеленского рассматривает кандидатуру Андрея Мельника на пост посла Украины в США вместо Оксаны Маркаровой, чья отставка была запрошена республиканцами.

    Как сообщает ТАСС, Мельник известен своими скандальными высказываниями во время работы в Германии, где он занимал пост посла с 2015 по 2022 год. Помимо Мельника, среди кандидатов называются заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква и внештатный советник Тимофей Милованов.

    Оксана Маркарова, нынешний посол Украины в США, может быть заменена на фоне критики со стороны республиканцев. Они были недовольны визитом Зеленского в Пенсильванию, где его сопровождали только представители Демократической партии. Смена посла может произойти до инаугурации избранного президента Дональда Трампа в январе 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник послал к черту депутата Бундестага Ральфа Стенгера за его критику передачи Киеву кассетных боеприпасов.

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Мельника послом в Бразилии. Мельник был уволен с поста посла в Германии после скандала с оскорблением канцлера Олафа Шольца.

    Президент Украины Владимир Зеленский намерен сменить посла в США Оксану Маркарову из-за недовольства республиканцев.

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    13 ноября 2024, 03:05 • Новости дня
    США заявили об участии солдат КНДР в боевых действиях в Курской области

    Госдеп США заявил о прибытии до десяти тыс солдат КНДР в Курскую область для боевых действий

    США заявили об участии солдат КНДР в боевых действиях в Курской области
    @ Kim Jae-Hwan/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Примерно десять тыс. северокорейских солдат прибыли в Курскую область для участия в боевых операциях против ВСУ, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

    По словам Патела, элитные отряды армии КНДР уже начали участвовать в боевых действиях совместно с российскими силами, передает ТАСС.

    Также представитель Госдепа отметил, что российская сторона якобы заранее обучила северокорейских солдат управляться с артиллерийскими орудиями и беспилотниками. Кроме того, по словам Патела, они получили основные навыки пехотной подготовки, такие как расчистка траншей, которые являются критически важными для проведения операций на передовой.

    Напомним, 29 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о присутствии северокорейских военных в России, напомнив о словах главы государства Владимира Путина, который указал на право Москвы и Пхеньяна на совместную оборону.

    До этого The New York Times сообщила, что несколько тысяч элитных солдат армии КНДР якобы прибыли в Курскую область для участия в контрнаступлении Российской армии.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    13 ноября 2024, 07:42 • Новости дня
    ВСУ затопили собственные позиции близ Курахова

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские войска подорвали дамбу Кураховского водохранилища, затопив свои позиции в низинах под Кураховом, сообщают силовые структуры.

    По их информации, украинские войска подорвали дамбу Кураховского водохранилища, что привело к затоплению собственных позиций в низинах вблизи Курахова, передает ТАСС.

    Силовики отметили, что такой шаг трудно объяснить, поскольку ущерб нанесен в первую очередь самим украинским войскам. «Под водой оказалось все, что было в низинах и на уровне дамбы. Ущерб в первую очередь для самого противника», – сообщили в силовых структурах.

    Кроме того, силовикам удалось установить, что на наступательные действия российской армии подрыв дамбы не окажет значительного влияния.

    Ранее сообщалось, что российские войска прорвали последнюю линию обороны и продвинулись на 1200 метров вглубь Курахово, взяв под контроль около 15% территории города.

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    12 ноября 2024, 16:20 • Новости дня
    Слова Шольца о финансировании Украины за счет немецких пенсионеров назвали ложью

    Berliner Zeitung: Шольц ложно обвинил Линднера в предложении сократить немцам пенсии ради помощи Киеву

    Слова Шольца о финансировании Украины за счет немецких пенсионеров назвали ложью
    @ Carsten Koall/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлера Германии Олафа Шольца обвинили во лжи после его заявления о том, что экс-министр финансов Кристиан Линднер якобы предлагал финансировать помощь Украине за счет пенсий немцев, сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на инсайдеров в партии СвДП.

    Издание сообщило, что Шольц допустил ложное заявление о предложении экс-министра финансов Линднера. По словам канцлера, Линднер предложил сократить пенсии для финансирования помощи Украине на 2025 год, передает РИА «Новости».

    По данным инсайдеров из Свободной демократической партии (СвДП), Линднер лишь обсуждал необходимость реформ для предотвращения бюджетных заимствований, которые могли бы затронуть индексацию пенсий. Линднер никогда не предлагал сокращение пенсий как таковых, отмечают они.

    В партийных кругах СвДП считают, что Шольц солгал, и сравнивают его с избранным президентом США Дональдом Трампом. Оппозиция в лице Христианско-демократического союза (ХДС) также осуждает заявления Шольца и планирует блокировать работу Бундестага до проведения досрочных выборов.

    Депутат ХДС/ХСС Ян-Марко Лучак в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил, что ни один пенсионер не потерял бы свои пенсии, если бы предложение Линднера было принято. Он считает, что ложь о пенсиях недопустима даже ради поддержки Украины.

    Напомним, Шольц обратился к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой об отставке министра финансов Кристиана Линднера, считая это необходимым для предотвращения ущерба стране. Уходящий в отставку министр финансов Германии раскритиковал канцлера Шольца за использование темы Украины для увеличения госдолга страны на 15 млрд евро.

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    12 ноября 2024, 18:25 • Новости дня
    Франция решила передать Украине шесть истребителей Mirage

    Стало известно о планах Франции передать Украине шесть истребителей Mirage

    Франция решила передать Украине шесть истребителей Mirage
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Франция планирует передать Украине шесть истребителей Mirage 2000-5, что усилит нагрузку на собственные ВВС, говорится в отчете депутата Национального собрания Франции Франка Жилетти.

    Франция намерена передать Украине шесть истребителей Mirage 2000-5 с полным обеспечением, сообщает ТАСС. Это следует из отчета депутата Франка Жилетти, представленного в Национальном собрании Франции. Документ был подготовлен для парламентского комитета по вопросам национальной обороны и вооруженных сил в рамках обсуждения бюджета на 2025 год.

    «В краткосрочной перспективе предстоящая передача шести самолетов Mirage 2000-5 в ВВС Украины и связанная с этим модель полного обеспечения еще сильнее ослабит индивидуальный формат нашей истребительной авиации», – говорится в отчете. Жилетти выражает обеспокоенность по поводу влияния передачи на способность ВКС Франции выполнять задачи по противовоздушной обороне, учитывая неравномерную готовность авиапарка.

    По словам депутата, это приведет к перераспределению задач в пользу полков с истребителями Rafale и ускорит снятие с вооружения модели Mirage 2000-5. Проблемы также возникнут с подготовкой пилотов на Mirage 2000-D. Жилетти подчеркивает, что недавнее заявление президента Франции об увеличении поставок только усугубит нехватку потенциала, и просит ускорить передачу новых истребителей Rafale.

    Ранее сообщалось, что французские истребители Mirage 2000, которые оснащают новым оборудованием, могут поступить на Украину и быть использованы ВСУ в первой половине 2025 года после завершения обучения пилотов и механиков в Нанси.

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    12 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    Экс-премьер Эстонии заявила о вреде перемирия на Украине

    Экс-премьер Эстонии Каллас уверена, что перемирие на Украине приведет к новому обострению

    Tекст: Денис Тельманов

    Кая Каллас, кандидат на пост главы дипломатии ЕС, высказалась против перемирия на Украине, считая, что это приведет к новому витку войны, как было с Минскими соглашениями.

    Кая Каллас, кандидат на пост главы дипломатии ЕС, заявила на слушаниях в Европарламенте, что перемирие на Украине будет вредным, так как оно приведет к новому обострению конфликта, сообщает ТАСС.

    Она привела в пример Минские соглашения, которые, по ее словам, только усилили войну. Каллас отметила, что краткосрочные мирные соглашения не способствуют долгосрочному миру, а приводят к затяжным конфликтам.

    Каллас, экс-премьер Эстонии, была согласована на пост главы дипломатии ЕС на саммите Евросоюза в июне. Ее кандидатуру должны утвердить на совместных слушаниях комиссий Европарламента. Ожидается, что новая Еврокомиссия начнет работу с 1 декабря.

    Вторые Минские соглашения были подписаны между ДНР, ЛНР и киевским режимом при посредничестве России, Германии и Франции. Целью соглашений было прекращение конфликта и предоставление автономии Донбассу. Однако, как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, Запад рассматривал их как средство для подготовки Киева к военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен презентовала новый состав правительства, готовый начать работу через месяц, в котором она победила внутренних врагов и сфокусировалась на борьбе с Россией. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен принадлежит к Европейской народной партии – крупнейшей правоконсервативной силе в Евросоюзе.

    Среди новых лиц правительства выделяется Кая Каллас, известная своей непопулярностью и русофобией, получившая значимый пост благодаря своему противостоянию с Россией.

    Несмотря на необходимость получения одобрения Европарламента, Урсула фон дер Ляйен усиливает свое влияние на политику Евросоюза. В Европе наблюдается тенденция роста правых евроскептиков, что вынуждает систему идти на уступки в миграционной политике, но не в вопросах отношений с Россией и поддержки Украины.

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    12 ноября 2024, 17:59 • Новости дня
    Военкор рассказал об успешном использовании Starlink российскими военными
    Военкор рассказал об успешном использовании Starlink российскими военными
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные применяют спутники связи Starlink в зоне спецоперации, что способствует улучшению разведки и отслеживанию планов противника, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Коц рассказал изданию «Военное дело» о том, как российские военные в зоне спецоперации на Украине используют спутниковую связь Starlink. По его словам, данное решение позволило значительно улучшить уровень разведки и возможности отслеживания передвижений противника, отмечает корреспондент.

    «Старлинком» в войсках активно пользуются в зоне спецоперации на Украине. Через эту спутниковую сеть военные осуществляют трансляции на различные пункты управления и передают изображения с разведывательных беспилотных летательных аппаратов», – сообщил Коц.

    Коц подчеркнул, что использование технологий Starlink способствует повышению эффективности ведения боевых действий и позволяет более оперативно реагировать на изменения в обстановке на передовой. Он также отметил, что за счет таких технологий удается быстрее принимать решения и управлять войсками.

    Ранее сообщалось, что российские войска значительно улучшили свою координацию и маневренность, используя захваченные на Украине западные терминалы Starlink.

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    13 ноября 2024, 00:21 • Новости дня
    Economist назвал дату возможных выборов на Украине

    СМИ сообщили о возможных выборах на Украине в мае следующего года из-за недоверия администрации Зеленского

    Tекст: Максим Попов

    Президентские выборы на Украине могут пройти 25 мая 2025 года, несмотря на военное положение и отрицание подготовки администрацией Зеленского, так как почти 70% жителей страны считают их необходимыми из-за падения морального духа, сообщил Economist.

    По информации издания, на Украине активно обсуждается смена руководства на фоне военного положения. Вопреки заявлениям администрации Владимира Зеленского о том, что голосование пока не готовится, Economist указывает на начавшуюся мобилизацию региональных избирательных штабов и формирование списков кандидатов, передает РИА «Новости».

    Как отметили британские обозреватели, результаты опросов показывают, что Зеленский не является «бесспорным военным лидером», и его позиция на выборах против Валерия Залужного, бывшего главкома ВСУ, могла бы быть слабой. Издание приводит мнение анонимного источника, который считает, что лучший выход для Зеленского – провести выборы, чтобы избежать ассоциации с возможным военным поражением или «неполным миром».

    На текущий момент киевские политики озабочены двумя датами: 20 января 2025 года, когда состоится инаугурация Дональда Трампа, и 25 мая 2025 года, когда могут состояться выборы. Эти даты являются критическими в обсуждениях о возможном прекращении огня и завершении военного положения, что потенциально может привести к выборам, подчеркнули авторы материала.

    Напомним, в конце октября глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что выборы в стране состоятся после окончания конфликта, так как все ресурсы Киева направлены на его ведение.

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    13 ноября 2024, 08:36 • Новости дня
    Стало известно о продвижении российских сил возле Курахово

    Российские силы продвинулись у Курахова, угрожая окружить подразделения ВСУ

    Стало известно о продвижении российских сил возле Курахово
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы продвинулись на север и юг от Курахова в Донецкой народной республике, захватив Новоселидовку и ведя активные бои в районе Дальнего, что создает угрозу окружения для подразделений ВСУ, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, российские силы значительно продвинулись к северу и югу от города Курахово в Донецкой народной республике, что создает угрозу для подразделений Вооруженных сил Украины, оставшихся в городе, сообщает ТАСС. Рогов отметил, что продвижение российских войск происходит у сел Новоселидовка и Дальнее, где идут активные боевые действия.

    Такая тактика могла бы привести к окружению оставшихся в Курахове подразделений ВСУ, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России закрепились на окраинах населенного пункта Тернов в ДНР, а также выбили ВСУ с позиций у Золотаревки.

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    13 ноября 2024, 05:12 • Новости дня
    Морская авиация ВМФ России получила собственный флаг

    Морским летчикам России вручили первый в истории флаг морской авиации

    Морская авиация ВМФ России получила собственный флаг
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Максим Попов

    Морская авиация Военно-морского флота России получила свой первый флаг, который передал адмирал Моисеев начальнику авиации ВМФ генерал-майору Пахомову.

    Как сообщает Минобороны, на торжественной церемонии адмирал Александр Моисеев вручил флаг морской авиации начальнику морской авиации ВМФ генерал-майору Андрею Пахомову. Ранее у морской авиации не было своего официального символа.

    Теперь флаг будет поднят во всех частях и соединениях морской авиации ВМФ. Флаг представляет собой прямоугольное двустороннее полотнище с эмблемой морской авиации. На нем изображен золотистый якорь с крыльями на якорной цепи. Эти символы обозначают морскую службу и полет.

    Геральдические элементы флага, такие как якорь и якорная цепь, символизируют морскую службу, а крылья представляют собой символ полета, скорости и мобильности. Сине-голубые лучи на флаге соответствуют традиционным цветам приборного сукна формы морской авиации.

    Напомним, в конце октября морская авиация ЧФ уничтожила четыре безэкипажных катера ВСУ в Черном море.

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