Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.8 комментариев
Украинские СМИ: Российские удары разрушают ПВО Киевской области
Украинские источники: Российские войска разрушают ПВО в Киевской области
Российские войска продолжают ночные удары по Киеву и Киевской области, нанося систематический ущерб системе ПВО региона, заявляют украинские источники.
По данным украинских источников, российские войска продолжают наносить удары по Киевской области и другим регионам, что приводит к систематическому разрушению системы противовоздушной обороны (ПВО) столичного региона. В ночь на 12 ноября такие удары были зафиксированы в Киеве, Вышгороде и Броварах. Украинская сторона утверждает, что эти действия направлены на методичное уничтожение элементов ПВО, а также на перегрузку тех элементов, которыми ВСУ заменяют пораженные ранее РЛС и ЗРК, передает «Военное обозрение».
Как сообщают украинские медиа, российские атаки затронули и другие области, включая Сумскую, где удары были нанесены по объектам в Шостке и Конотопе. В последнем находится военный аэродром, который используется украинскими ВВС. В Черниговской области также зафиксированы удары, где, по данным украинских пабликов, российские войска применяли не только дроны, но и ракеты.
Эти действия, по оценке украинской стороны, направлены на подрыв обороноспособности столичного региона через удары по стратегическим объектам и элементам ПВО. Эти удары, по утверждению украинских источников, стали носить систематический характер, что вызывает тревогу у киевского режима.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области Украины работали сирены воздушной тревоги, а в Николаеве прозвучали взрывы.
В Днепропетровской области Украины звучала воздушная тревога, а в Днепре (Днепропетровске) произошли взрывы.
На фоне воздушной тревоги взрывы прозвучали в Киеве и Одессе.