Украинские источники: Российские войска разрушают ПВО в Киевской области

Tекст: Елизавета Шишкова

По данным украинских источников, российские войска продолжают наносить удары по Киевской области и другим регионам, что приводит к систематическому разрушению системы противовоздушной обороны (ПВО) столичного региона. В ночь на 12 ноября такие удары были зафиксированы в Киеве, Вышгороде и Броварах. Украинская сторона утверждает, что эти действия направлены на методичное уничтожение элементов ПВО, а также на перегрузку тех элементов, которыми ВСУ заменяют пораженные ранее РЛС и ЗРК, передает «Военное обозрение».

Как сообщают украинские медиа, российские атаки затронули и другие области, включая Сумскую, где удары были нанесены по объектам в Шостке и Конотопе. В последнем находится военный аэродром, который используется украинскими ВВС. В Черниговской области также зафиксированы удары, где, по данным украинских пабликов, российские войска применяли не только дроны, но и ракеты.

Эти действия, по оценке украинской стороны, направлены на подрыв обороноспособности столичного региона через удары по стратегическим объектам и элементам ПВО. Эти удары, по утверждению украинских источников, стали носить систематический характер, что вызывает тревогу у киевского режима.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области Украины работали сирены воздушной тревоги, а в Николаеве прозвучали взрывы.

В Днепропетровской области Украины звучала воздушная тревога, а в Днепре (Днепропетровске) произошли взрывы.

На фоне воздушной тревоги взрывы прозвучали в Киеве и Одессе.