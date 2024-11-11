При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.14 комментариев
Путин поручил упростить визовый режим для иностранных туристов на Дальний Восток
Президент России Владимир Путин поручил правительству, в том числе профильным ведомствам, а также Морской коллегии РФ, упростить въезд иностранных туристов в регионы Дальнего Востока.
Отмечается, что это решение было принято по итогам встречи с модераторами Восточного экономического форума, прошедшего в сентябре. В перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля, говорится, что кабмин России совместно с Министерством иностранных дел, Министерством внутренних дел и Федеральной службой безопасности должны до 15 апреля рассмотреть возможность упрощения порядка выдачи электронных виз для въезда иностранных граждан на территорию Дальневосточного федерального округа в туристических целях.
Одновременно Морская коллегия РФ должна в те же сроки оценить возможность расширения захода иностранных туристских судов в морские порты Дальнего Востока.
Дополнительно правительству предписано упростить процедуру передачи земель и недвижимости из федеральной в региональную собственность для развития региона. Совместно с Российскими железными дорогами правительство должно разработать предложения по увеличению объемов контейнерных перевозок из Дальнего Востока в Западную Сибирь и центральные регионы.
Министерству по развитию Дальнего Востока поручено обеспечить проведение ежегодного конкурса любительских видеофильмов о путешествиях «Дальний Восток – земля приключений», способствующего популяризации региона.
В феврале Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила, что иностранные туристы в прошлом году стали чаще посещать Россию, турпоток из зарубежных стран увеличился в 3,5 раза.