Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.5 комментариев
В Белом доме назвали темы встречи Байдена с Трампом
Салливан сообщил о намерении Байдена обсудить с Трампом передачу власти в США и помощь Украине
Действующий президент США Джо Байден и избранный глава государства Дональд Трамп 13 ноября проведут встречу в Белом доме для обсуждения процесса передачи власти и внешнеполитических приоритетов, сообщил помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Первым и самым важным посланием будет то, что президент Байден привержен мирной и ответственной передаче власти от одного президента к другому, что соответствует лучшим традициям нашей страны и было таковым на протяжении последних 240 лет», – приводит слова Салливана ТАСС со ссылкой на CBS.
Также среди тем, которые будут обсуждаться – внутренние и внешние политические вопросы, включая ситуацию в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Байден планирует объяснить Трампу свою точку зрения на текущие события и обсудить подходы к их решению. Кроме того, как подчеркнул Салливан, Байден хочет уговорить Трампа не отказываться от помощи Украине.
По информации пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, встреча пройдет в Овальном кабинете и начнется в 11.00 по местному времени (19.00 мск).