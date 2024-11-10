Артисты Большого и Мариинского театров исполнили «Лебединое озеро» в Гаване

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, в Гаване состоялось выступление с балетом «Лебединое озеро», в котором приняли участие артисты Большого и Мариинского театров. На сцене Национального театра Кубы выступили Семен Чудин и Мария Ильюшкина. Зрители не переставали аплодировать, а зал был полон.

Международный балетный фестиваль, где участвовали артисты из разных стран, стартовал в конце октября. Однако из-за ураганов «Оскар» и «Рафаэль» и последующих отключений электроэнергии, выступление с российскими артистами, изначально запланированное на 7 ноября, было перенесено. В итоге спектакль прошел в субботу днем при помощи резервных генераторов.

Местный житель Ясмин отметила, что балет помог отвлечься от сложной реальности. Она подчеркнула, что мероприятия такого рода являются моральной поддержкой для Кубы. Дирижер Николай Шугаев рассказал, что фестиваль в Гаване является одним из крупнейших в мире и выразил восхищение усилиями артистов, которые, несмотря на трудности, смогли участвовать в репетициях и выступлениях.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко недавно посетил кубинскую столицу. Он подчеркнул значимость помощи России в условиях гуманитарного кризиса на Кубе из-за стихийных бедствий, что также позволило провести это значимое культурное событие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Кубе в результате поломки на теплоэлектростанции им. Антонио Гутьереса произошло полное отключение электроэнергии по всей стране. Отключение света усугубило проблемы с водой на Кубе. Власти Кубы не смогли восстановить энергосистему с третьей попытки.