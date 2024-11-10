  • Новость часаСША потребовали от Тайваня прекратить поставки передовых чипов в Китай
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп устроит укрощение польских амбиций
    Судзуки призвал Японию пересмотреть отношения с Россией после выступления Путина
    Посольство Германии попало в скандал в Грузии
    Пользователей соцсетей смутил внешний вид Борреля в Киеве
    Рябков предупредил о возможном разрыве дипотношений с США при конфискации активов
    Советник Трампа заявил о потере Украиной Крыма
    Польша обеспокоилась последствиями строительства «Восточного щита»
    Порошенко назвал главную ошибку ВСУ
    Стало известно о единственном кандидате на пост посла России в США
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия открыла рецепт политического лидерства

    В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.

    17 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

    36 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

    3 комментария
    10 ноября 2024, 08:28 • Новости дня

    Жительница Горняка рассказала о попадании под обстрел украинского танка

    Жительница Горняка попала под обстрел танка ВСУ и получила акубаротравму при контузии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жительница Горняка в ДНР пережила обстрел со стороны украинского танка, когда ехала за свекровью в село Желанное, но смогла самостоятельно добраться до больницы, несмотря на полученную контузию.

    Жительница освобожденного Горняка в ДНР поделилась своей историей о том, как попала под обстрел украинского танка, пишет «РИА Новости». По словам женщины, танк проезжал по улицам города, обстреливая жилые дома. «Я ехала в село Желанное за свекровью и попала под обстрел украинской армии. Стоял украинский танк и начал по мне стрелять», – рассказала Ирина.

    Когда танк выстрелил, снаряд промахнулся по машине женщины, но упал близко. От взрыва Ирину отбросило, и она потеряла сознание. Очнувшись, Ирина обнаружила, что получила контузию и акубаротравму, из-за чего развилась двусторонняя глуховатость.

    Несмотря на шок и травмы, Ирина смогла самостоятельно добраться до села Желанное Второе. Там её забрали в больницу, где она получила медицинскую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Горняк, Доброволье и Катериновку в Донецкой народной республике. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с успешным завершением операции по освобождению этих населенных пунктов. «Единая Россия» передала гуманитарную помощь жителям Горняка в ДНР.

    8 ноября 2024, 15:14 • Новости дня
    Установлены личности летчиков F-16 в Харьковской области

    УВД ВГА установило личности украинских летчиков F-16 в Харьковской области

    Установлены личности летчиков F-16 в Харьковской области
    @ U.S. Air National Guard/Senior Master Sgt. Vincent De Groot

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области установило личности украинских летчиков F-16, выполняющих задачи над Харьковской областью.

    Как сообщает ТАСС, Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области установило личности украинских военнослужащих, участвующих в боевых операциях на истребителях F-16. Экипажи выполняют задания как над Харьковской областью, так и в приграничной зоне с Россией.

    Согласно информации пресс-службы, личные данные были получены в результате контактов с высокопоставленным военнослужащим Вооруженных сил Украины. В списке числятся подполковник Олег Климов из Харькова, командир авиационного звена 831-й бригады тактической авиации, и капитан Максим Коляда из города Валки, командир авиационного звена 39-й отдельной авиационной эскадрильи.

    Кроме того, в список включен Андрей Белокаменский, старший техник по обслуживанию авиационного вооружения 204-й бригады тактической авиации, проживающий в Харькове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская авиация проявляет активность в Харьковской области, не входя в зону поражения российских систем ПВО, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Истребитель F-16 заметили над Ивано-Франковской областью.

    Коментарии (37)
    8 ноября 2024, 09:22 • Новости дня
    Стало известно о мощном ударе по складам в Одессе

    Подполье: Склады с боекомплектами в Одессе детонировали более двух часов после удара

    Стало известно о мощном ударе по складам в Одессе
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    В Одессе вследствие удара произошла детонация складов с боекомплектами, которая продолжалась более двух часов, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Удар в Одессе привел к детонации складов с боекомплектами, передает РИА «Новости». Согласно информации, предоставленной координатором николаевского пророссийского сопротивления Сергеем Лебедевым, ночной удар 8 ноября поразил железнодорожные склады в городе.

    Лебедев также сообщил, что есть версия о том, что удар мог быть нанесен по месту дислокации иностранных военных.

    Эта версия подтверждается тем, что после третьего удара в сторону Аркадии поехало много скорых», – отметил он.

    По словам координатора, местные жители сообщали, что над городом были замечены вертолеты, направлявшиеся в сторону границы с Румынией.

    Ранее в пригороде Киева Вышгороде произошла серия взрывов, которые поразили места временной дислокации ВСУ, где происходило перераспределение теробороны из разных городов перед отправкой на фронт.

    В пригороде Сум в ночь на 2 ноября были нанесены удары по местам дислокации украинских военных, прибывающих для ротации и усиления на Курском направлении.

    До этого в Одессе был нанесен удар по объекту, где производились беспилотники, причем на производстве использовался недавно привезенный суперсовременный станок.

    Коментарии (13)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    8 ноября 2024, 01:06 • Новости дня
    Путин объявил о готовности начать мирные переговоры без «хотелок» Украины

    Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной на реальных условиях

    Путин объявил о готовности начать мирные переговоры без «хотелок» Украины
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из реалий, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

    «Мы готовы к мирным переговорам, но только не на базе каких-то «хотелок», названия которых меняются от месяца к месяцу, а на базе реалий, которые складываются, и на основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле  – на базе, но исходя из реалий сегодняшнего дня»,  – приводит ТАСС слова президента.

    По мнению Путина, между соседними Россией и Украиной нужны мир, спокойствие и сотрудничество на длительную историческую перспективу. «Именно к этому мы и должны стремиться, именно к этому и стремится Россия»,  – отметил он.

    «Только речь должна идти не о перемирии на полчаса или на полгода для того, чтобы там снаряды подкатили, а для того, чтобы создать благоприятные условия для восстановления отношений и сотрудничества будущего в интересах двух народов, которые, безусловно, являются братскими, как бы это ни осложнялось риторикой, сегодняшними трагическими событиями во взаимоотношениях России и Украины»,  – предостерег Путин.

    Напомним, до этого российский лидер заявил о стремлении к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине. Также он подчеркнул право жителей Донбасса и Новороссии на суверенитет.


    Коментарии (45)
    8 ноября 2024, 21:39 • Новости дня
    Захарова: Украинские боевики использовали пленных россиян как живой щит

    МИД России сообщил об использовании пленных как живого щита боевиками ГУР в Курской области

    Захарова: Украинские боевики использовали пленных россиян как живой щит
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД РФ обвинил боевиков ГУР Минобороны Украины в использовании российских пленных солдат в качестве живого щита в Курской области.

    Как сообщает РИА Новости, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что украинские боевики из Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины используют пленных российских военных в качестве живого щита в Курской области. Она подчеркнула, что солдат обвешивают поясами смертников со взрывчаткой, которая может взорваться при попытке бегства или встрече с российскими силами.

    Захарова отметила, что подобные действия являются террористическими методами, характерными для запрещенной в РФ организации ИГИЛ. По ее словам, украинские боевики также шантажируют родственников пленных, требуя выкупы за прекращение пыток и освобождение.

    Официальный представитель МИД подчеркнула, что все причастные к этим преступлениям обязательно будут привлечены к ответственности по законам России. Она назвала действия украинских боевиков бесчеловечными и заявила, что киевский режим несет полную ответственность за происходящее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина в рамках обмена вернула России тела 37 погибших военных, а также получила останки 563 своих военнослужащих, убитых на различных направлениях, среди которых 320 погибли на Донецком направлении, 89 – на Бахмутском, а 154 тела были возвращены из моргов на территории России.

    Коментарии (9)
    9 ноября 2024, 21:21 • Новости дня
    Российский боец три недели оборонял опорный пункт, питаясь только луком

    Tекст: Александра Юдина

    Российский боец Закарья Алиев три недели в одиночку защищал опорный пункт, питаясь луком, добытым на бывших украинских позициях, прежде чем его эвакуировали при помощи дрона.

    В Telegram-канале ресурса Readovka сообщается, что боец ВС России героически оборонял опорный пункт в одиночку на протяжении трех недель.

    Распространена видеозапись, где видно, как беспилотник сбрасывает солдату продукты и воду. Алиев жестами показывает, что хочет пить, и вскоре ему доставляют бутылку с водой.

    Штурмовая группа, в составе которой был Алиев, захватила позиции, но попала под шквальный огонь, в результате  бойцы перестали выходить на связь и были сочтены погибшими. Однако выяснилось, что 28-летний Алиев, разведчик-сапер из Дагестана, выжил, несмотря на отсутствие продовольствия.

    На протяжении трех недель боец питался луком, который нашел на бывших украинских позициях. Алиева обнаружили с помощью дрона, после чего ему оказали помощь и эвакуировали. В настоящее время он находится в госпитале. У него диагностировали серьезное истощение, однако его состояние оценивается как стабильное.

    В августе российский военнослужащий на Украине отбил головой дрон Вооруженных сил Украины и выжил.

    Коментарии (6)
    7 ноября 2024, 09:15 • Новости дня
    В Киеве произошел пожар после взрывов

    Мэр Киева Кличко сообщил о пожаре в нежилом здании после взрывов

    Tекст: Вера Басилая

    В результате утренних взрывов в Киеве начался пожар в нежилом здании Соломенского района, сообщил мэр города Виталий Кличко.

    Кличко сообщил, что возгорание произошло в нежилом помещении в Соломенском районе города. Он отметил, что экстренные службы уже направлены на место происшествия, передает РИА «Новости».

    По словам начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко, взрывы связаны с работой украинской ПВО. Пожар, по его словам, возник на территории предприятия около складской постройки общей площадью 600 кв. метров.

    Украинские СМИ также сообщили о новых взрывах в Киеве. Воздушная тревога в городе и ряде других областей Украины продолжается уже более семи часов, включая Днепропетровскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области, передает ТАСС.

    Ранее в пригороде Киева Вышгороде произошла серия взрывов, поразившая места временной дислокации ВСУ, где происходило перераспределение теробороны из разных городов перед отправкой на фронт.

    Украинские СМИ сообщали, что утром в четверг в Киеве и Одессе, а также еще в нескольких регионах Украины произошли взрывы.

    Коментарии (0)
    9 ноября 2024, 04:32 • Новости дня
    The Times: Европа может сделать Трампа козлом отпущения из-за Украины

    В Британии заявили, что ЕС может списать неудачи по Украине на Трампа

    The Times: Европа может сделать Трампа козлом отпущения из-за Украины
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Максим Попов

    Несмотря на страх перед Дональдом Трампом, европейские политики увидели в нем шанс снять ответственность за Украину, сообщила The Times.

    Как отметил колумнист Макс Гастингс, большинство европейских лидеров ненавидят и боятся Трампа. Тем не менее, хотя никто открыто об этом не скажет, у них есть одна веская причина приветствовать его в Белом доме – Трамп сможет избавить их от хотя бы части ответственности за ситуацию на Украине, передает ТАСС.

    Обозреватель подчеркнул, что  европейские государства устали от поддержки Киева и заинтересованы в возобновлении энергетического сотрудничества с Россией. Это, по его мнению, объясняет, почему Трамп может стать удобным политическим козлом отпущения для Европы, в случае если ситуация не изменится в лучшую сторону.

    Ранее сообщалось, что отношения Лондона и Киева заметно ухудшились сразу после прихода к власти Лейбористской партии во главе с Киром Стармером, который прекратил поставки Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

    Коментарии (14)
    9 ноября 2024, 08:38 • Новости дня
    Младший лейтенант спас экипаж машины, отбив рукой дрон
    Младший лейтенант спас экипаж машины, отбив рукой дрон
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заместитель командира боевой машины Вячеслав Мозговенко спас жизни восьми военнослужащих, отбив вражеский дрон рукой, за что был удостоен звания Героя Российской Федерации, сообщило Минобороны.

    Мозговенко известен под позывным «Охотник», он получил звание Героя России за проявленный в бою героизм, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Будучи заместителем командира боевой машины, он принимал участие в спецоперации с февраля 2022 года и неоднократно сталкивался с превосходящими силами противника.

    Во время одного из боев рота Мозговенко оказалась в полукольце вражеских сил. Получив задачу на отход, Вячеслав начал эвакуацию вооружения и личного состава. В ходе движения на запасные позиции он заметил приближающийся дрон противника. Поскольку вооружение боевой машины было повреждено, Вячеслав отбил дрон рукой, несмотря на риск.

    Из-за столкновения с дроном он получил тяжелые ранения и ожоги лица и дыхательных путей. Однако его действия позволили спасти жизни восьми военнослужащих, находившихся на броне, и экипаж машины. Подвиг младшего лейтенанта был отмечен высшей государственной наградой.

    Ранее российский пограничник на Курском направлении избежал смерти благодаря цепочке от амулета, которая остановила осколок украинской мины в двух миллиметрах от артерии. До этого в Сети публиковали видеозапись с российским военнослужащим, который головой отбил летящий на него FPV-дрон и выжил.

    Еще один военнослужащий ВС России с позывным Фунт смог пережить атаки сразу восьми украинских дронов-камикадзе.

    Коментарии (9)
    8 ноября 2024, 01:59 • Новости дня
    Госдеп заявил о готовности поддержать Зеленского в переговорах с Россией
    Госдеп заявил о готовности поддержать Зеленского в переговорах с Россией
    @ Valerie Plesch/ DPA/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Вашингтон выразил готовность поддержать Владимира Зеленского, если он решит начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув, что это решение должно быть исключительно его выбором.

     «Если президент Зеленский решит, что он хочет начать переговоры, мы бы, конечно, поддержали это. Наша политика в течение продолжительного времени состояла в том, что президенту Зеленскому решать, когда время для переговоров. Ни нам, ни любой другой стране не пристало принуждать его к этому. И мы бы поддержали его в рамках любого процесса, направленного на обеспечение справедливого и долгосрочного мира. Но это в конечном счете его решение, а не наше», – приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

    В ходе брифинга Миллер также отметил, что Дональд Трамп, будучи избранным президентом США, во время предвыборной кампании отмечал, что готов быстро урегулировать конфликт. Однако, по словам Миллера, это решение остается за Украиной и ее руководством.

    Напомним, как заявил президент Владимир Путин, Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из реалий.

    Коментарии (17)
    8 ноября 2024, 14:59 • Новости дня
    Рогов: ВС России вскоре перережут трассу Запорожье – Курахово
    Рогов: ВС России вскоре перережут трассу Запорожье – Курахово
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска в ходе наступления подходят к трассе Запорожье – Курахово, важной для снабжения ВСУ, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    «Наши штурмовики сразу с нескольких направлений идут к перерезанию трассы Запорожье – Курахово, которая является главной связующей частью по поставкам оружия ВСУ на Южно-Донецком участке фронта», – цитирует Рогова РИА «Новости».

    Перерезание трассы западнее Курахово создаст благоприятные условия для российских войск, откроет путь для дальнейшей наступательной операции на город Курахово, отметил он.

    Курахово – крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, находится в 46 километрах от Донецка.

    Ранее Рогов сообщал, что ВС России на Запорожском фронте продвинулись более чем на два километра на Ореховском направлении.

    Коментарии (0)
    9 ноября 2024, 00:43 • Новости дня
    Guardian: Отношения Британии и Украины ухудшились из-за Storm Shadow

    В Британии отметили ухудшение отношений между Лондоном и Киевом после победы лейбористов

    Tекст: Максим Попов

    Отношения Британии и Украины ухудшились из-за отказа в поставках ракет Storm Shadow, что стало следствием победы лейбористов на выборах, сообщила Guardian.

    Как отметили журналисты, отношения Лондона и Киева заметно ухудшились сразу после прихода к власти Лейбористской партии во главе с Киром Стармером, который прекратил поставки Украине дальнобойных ракет Storm Shadow, передает ТАСС.

    Один из украинских чиновников заявил изданию, что «Стармер не дает нам дальнобойное оружие», и отметил, что ситуация изменилась по сравнению с периодом, когда премьер-министром был консерватор Риши Сунак. С этим согласен и другой высокопоставленный источник, отметивший, что план Владимира Зеленского по урегулированию конфликта не встретил поддержки в Лондоне, говорится в материале.

    Критике подвергается и нежелание Стармера совершить визит на Украину. По словам собеседника издания, возможные даты визита обсуждаются с августа, но Стармер несколько раз откладывал поездку.

    Напомним, 16 октября главком ВСУ Александр Сырский и глава штаба обороны Британии Тони Радакин обсудили возможности поражения военных объектов России «на стратегической глубине» в рамках украинского «плана победы».

    Коментарии (9)
    8 ноября 2024, 21:56 • Новости дня
    Пентагон разрешил американцам ремонтировать подбитую технику ВСУ на Украине

    Пентагон отменил запрет на присутствие на Украине американских подрядчиков для ремонта вооружения

    Пентагон разрешил американцам ремонтировать подбитую технику ВСУ на Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Американским подрядчикам разрешили находиться на Украине для ремонта военной техники, поставляемой США, что сняло предыдущий запрет Пентагона.

    Ранее из-за ограничений американские специалисты не могли выполнять эту работу на Украине, передает агентство Рейтер

    Телеканал CNN в июне сообщал, что Белый дом работал над снятием фактического запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине. Однако для этого необходимо было получить разрешение от президента Байдена, которого на тот момент еще не было.

    Кроме того, журнал Foreign Policy ранее сообщал, что украинские компании не имели разрешения на ремонт стволов гаубиц M777, произведенных в США, согласно экспортному законодательству. Это создавало дополнительные трудности, так как американские специалисты не могли отправиться на передовую без соответствующего разрешения Белого дома, распространявшегося и на подрядчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие военные советники могут находиться на Украине для помощи в освоении технически сложного вооружения, однако они не участвуют в боевых действиях, а их роль заключается в консультировании.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил намерение немецкой компании Rheinmetall открыть второй завод на Украине, который вскоре начнет работу. Австралийские власти планируют передать киевскому режиму 49 списанных американских танков M1A1 Abrams, что было одобрено после более чем 12 месяцев ожидания.

    Коментарии (6)
    7 ноября 2024, 17:28 • Новости дня
    Ганчев: Российские войска находятся в нескольких километрах от Купянска

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России продвигаются вглубь Харьковской области, они находятся в нескольких километрах от Купянска, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

    Российские силы продвигаются вглубь территории, занимая опорные пункты ВСУ, пояснил Ганчев, передает РИА «Новости».

    «Как я и говорил ранее, контроль логистических путей киевских боевиков позволяет нашим бойцам сохранять инициативу на поле боя за собой. Несколько километров отделяет наших ребят от пригорода Купянска», – уточнил он.

    Ранее СМИ сообщали, что российские подразделения устроили ловушку для украинской армии у Купянска. Также сообщалось, что количество атак российских войск на позиции ВСУ в районе Купянска увеличилось до 20 в сутки.

    Коментарии (0)
    7 ноября 2024, 12:32 • Новости дня
    Российские войска освободили Кременную Балку в ДНР
    Российские войска освободили Кременную Балку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Центр» в последние сутки установили контроль над поселком Кременная Балка в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России.

    Группировка «Центр» также провела успешное наступление, поразила формирования 68-й егерской бригады ВСУ и нескольким другим подразделениям противника, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В ходе боевых действий вооруженные формирования противника потеряли 455 человек. Сообщается об уничтожении шведского БТР Viking, американской боевой бронированной машины HMMWV, а также нескольких гаубиц и противотанковых пушек.

    На Харьковском направлении в зоне ответственности группировки «Север» ВСУ потеряли до 55 военнослужащих и несколько единиц техники. Группировка «Запад» улучшила тактическое положение, отразила контратаки. В зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 430 человек.

    Подразделения «Южной» и «Восточной» группировок успешно отразили атаки и нанесли значительный урон живой силе и технике ВСУ.

    Ранее источник в силовых ведомствах сообщал, что ВС России установили огневой контроль над трассой снабжения украинской группировки в Великой Новоселке в ДНР.

    В прошлые сутки российские подразделения освободили Антоновку и Максимовку в ДНР. До этого российские морпехи из Краснодарско-Харбинской бригады освободили Шахтерское и Новоукраинку в республике.

    Коментарии (0)
    8 ноября 2024, 17:29 • Новости дня
    Эксперт: Запад ошибся со временем пробуждения «русского медведя»

    Политолог Клинцевич прокомментировал слова Путина о невозможности вернуть ситуацию в мире в состояние 2022 года

    Эксперт: Запад ошибся со временем пробуждения «русского медведя»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    После 2022 года мир изменился и уже не будет прежним. Россия вместе с другими партнерами меняет мироустройство на более справедливое. И именно поэтому президент России сказал о том, что не хотел бы возвращения страны на тот путь, по которому она шла в отношениях с Западом до 2022 года, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области безопасности Андрей Клинцевич.

    «В НАТО много лет говорят, что не хотят получить на своих границах воодушевленную, сильную Россию. Они признаются, что боятся разбудить «русского медведя». Но они говорят об этом в будущем времени, и в этом их ошибка: все это произошло в феврале 2022 года», – пояснил Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов.

    «Да, мы пытались договариваться, о чем еще раз напомнил Путин. В том числе это касается нерасширения НАТО к нашим границам. Мы предупреждали, что применим меры, в том числе военного характера. Но нас не слышали. И теперь пожинают плоды», – отметил он.

    Эксперт также напомнил о планах европейских политиков «вести дипломатию с Россией на поле боя». «Но мы этот вызов приняли и занимаемся дипломатией в зоне СВО. Теперь некоторые из них предлагают откатиться в 2022 год. Но это невозможно, мир уже не станет прежним. Мы меняем мироустройство на более справедливое вместе с партнерами по ШОС и БРИКС», – заключил собеседник.

    Ранее президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Отвечая на один из вопросов, он заметил, что «Россия идет своим путем».

    «Надеюсь, она с пути следования своим национальным интересам не свернет. Ее, конечно же, нужно интегрировать. Мы от этого никогда не отказывались. Но мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, по которому шла до 2022 года, как я уже говорил в своем выступлении, а это был путь, который был сопряжен со скрытой, завуалированной интервенцией в отношении нашей страны, направленной на ее подчинение интересам каких-то других стран, которые считали, что они имеют на это право», – сказал Путин.

    «Россия не может существовать в таком подчиненном или полуподчиненном состоянии. И мне кажется, что наш народ, самый простой народ, простые граждане, это осознали, когда поняли, что пытаются с нами сделать наши геополитические противники», – отметил он.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин в своем традиционном выступлении на Валдайском форуме назвал основы для построения нового прочного мира.

    Коментарии (0)
    Главное
    МВД: Иностранцы, не принесшие присягу до 22 ноября, лишатся гражданства России
    Зеленский захотел открыть аэропорт Борисполь для гражданских рейсов
    Фицо: Зеленский шокирован победой Трампа
    В США назвали Путина джентльменом на фоне западных лидеров
    Российский боец три недели оборонял опорный пункт, питаясь только луком
    Стало известно о строительстве «кузнечика» для Амур-СПГ
    Мошенники начали обманывать пользователей через WhatsApp

    Как США грабят весь остальной мир

    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

    Перейти в раздел

    Для разговора Путина и Трампа есть темы поважнее Украины

    Владимир Путин и Дональд Трамп заявили о возможности организации их разговора. Однако, по словам российского президента, для осуществления этой идеи США необходимо предпринять первый шаг. Эксперты отмечают, что в случае проведения переговоров разрешение украинского кризиса будет важным, но не ключевым вопросом повестки двух лидеров. Какие еще вопросы могут обсудить Москва и Вашингтон? Подробности

    Перейти в раздел

    «По большому счету я выжил чудом»

    «Больше всего меня утешили слова медсестры в госпитале в Луганске. Когда я отошел от наркоза, медсестра сказала: «Спасибо, что пришел нас защищать». Боец ЧВК Даниил Гладушевский, получивший тяжелое ранение в первые дни СВО, рассказал газете ВЗГЛЯД, кто и как готов поддерживать ветерана без ног, и чем хороший протез отличается от плохого. Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп устроит укрощение польских амбиций

    Польский президент Анджей Дуда планирует срочный визит в США, чтобы встретиться и объясниться с избранным президентом страны Дональдом Трампом. И немудрено: в прошедшие несколько лет польское руководство заявляло даже о том, что Трамп «завербован российскими службами. Как и почему Вашингтон при Трампе изменит свое отношение к Варшаве? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............