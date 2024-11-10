В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.17 комментариев
Жительница Горняка рассказала о попадании под обстрел украинского танка
Жительница Горняка попала под обстрел танка ВСУ и получила акубаротравму при контузии
Жительница Горняка в ДНР пережила обстрел со стороны украинского танка, когда ехала за свекровью в село Желанное, но смогла самостоятельно добраться до больницы, несмотря на полученную контузию.
Жительница освобожденного Горняка в ДНР поделилась своей историей о том, как попала под обстрел украинского танка, пишет «РИА Новости». По словам женщины, танк проезжал по улицам города, обстреливая жилые дома. «Я ехала в село Желанное за свекровью и попала под обстрел украинской армии. Стоял украинский танк и начал по мне стрелять», – рассказала Ирина.
Когда танк выстрелил, снаряд промахнулся по машине женщины, но упал близко. От взрыва Ирину отбросило, и она потеряла сознание. Очнувшись, Ирина обнаружила, что получила контузию и акубаротравму, из-за чего развилась двусторонняя глуховатость.
Несмотря на шок и травмы, Ирина смогла самостоятельно добраться до села Желанное Второе. Там её забрали в больницу, где она получила медицинскую помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Горняк, Доброволье и Катериновку в Донецкой народной республике. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с успешным завершением операции по освобождению этих населенных пунктов. «Единая Россия» передала гуманитарную помощь жителям Горняка в ДНР.