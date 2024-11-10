Жительница Горняка попала под обстрел танка ВСУ и получила акубаротравму при контузии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Жительница освобожденного Горняка в ДНР поделилась своей историей о том, как попала под обстрел украинского танка, пишет «РИА Новости». По словам женщины, танк проезжал по улицам города, обстреливая жилые дома. «Я ехала в село Желанное за свекровью и попала под обстрел украинской армии. Стоял украинский танк и начал по мне стрелять», – рассказала Ирина.

Когда танк выстрелил, снаряд промахнулся по машине женщины, но упал близко. От взрыва Ирину отбросило, и она потеряла сознание. Очнувшись, Ирина обнаружила, что получила контузию и акубаротравму, из-за чего развилась двусторонняя глуховатость.

Несмотря на шок и травмы, Ирина смогла самостоятельно добраться до села Желанное Второе. Там её забрали в больницу, где она получила медицинскую помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Горняк, Доброволье и Катериновку в Донецкой народной республике. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с успешным завершением операции по освобождению этих населенных пунктов. «Единая Россия» передала гуманитарную помощь жителям Горняка в ДНР.