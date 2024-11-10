Панарин забросил десятую шайбу в сезоне в матче против «Детройта»

Панарин достиг отметки в 10 шайб и 11 передач за 13 матчей сезона НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Форвард команды «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил свою десятую шайбу в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги, передает ТАСС. Это произошло в матче против «Детройта», который завершился со счетом 4:0 в пользу «Рейнджерс».

Помимо заброшенной шайбы, Панарин также отметился голевой передачей, увеличив свой актив в текущем сезоне до 10 забитых голов и 11 передач за 13 игр. Его вклад в игру стал значимой частью успеха команды в этом матче.

Другие шайбы в этом поединке забросили Крис Крайдер на 14-й минуте, Джимми Веси на 37-й и Рейлли Смит на 57-й.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Артемий Панарин набрал 800-е очко в НХЛ в матче против «Миннесоты Уайлд». Ранее сообщалось, что Панарин набрал четыре очка в матче против «Аризоны». Также Панарин впервые в карьере набрал 100 очков за сезон в НХЛ.