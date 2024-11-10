В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.17 комментариев
Беспилотники нейтрализованы над Брянской и Ростовской областями
Брянская и Ростовская области подверглись атакам украинских беспилотников самолетного типа, никто не пострадал, сообщили главы регионов Александр Богомаз и Юрий Слюсарь.
Богомаз сначала сообщил в Telegram, что силами ПВО сбито три беспилотника и что российские войска продолжают отражать атаку ВСУ. Позднее он сообщил: «14 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО».
Врио губернатора Ростовской области Слюсарь сообщил в Telegram, что БПЛА «попытались нанести удары беспилотниками по Каменску-Шахтинскому», но были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы. «Три БПЛА самолетного типа обезврежены», – говорится в сообщении.
Напомним, в результате атак украинских беспилотников погиб один и пострадали трое жителей Белгородской области.