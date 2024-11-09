В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.15 комментариев
В Белгородской области автомобиль подорвался на боеприпасе, погиб человек
В Белгородской области в Валуйском округе легковой автомобиль подорвался на боеприпасе, в результате чего погиб мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он указал, что инцидент произошел на въезде в село Старый Хутор в Валуйском округе Белгородской области. Легковой автомобиль подорвался на боеприпасе, в результате чего погиб мужчина.
«Легковой автомобиль подорвался на боеприпасе. Случилось самое страшное – погиб мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков», – отметил Гладков.
Жена жителя Белгородской области получила множественные осколочные ранения. Пострадавшую женщину в тяжелом состоянии вывезли попутным транспортом и передали бригаде скорой помощи.
Позже стало известно о трех раненых в результате атак ВСУ на белгородское село Новое в Волоконовском районе.
Ранее ВСУ обстреляли Белгородскую область, что привело к повреждению и возгоранию торгового павильона, повреждению пяти частных домов, десяти автомобилей и пяти коммерческих объектов. До этого украинский дрон атаковал Белгород, в результате чего пострадал многоквартирный дом.