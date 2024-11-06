После обстрела ВСУ поселка в Белгородской области повреждены пять домов

Tекст: Вера Басилая

Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела пострадали пять частных домов, в которых выбиты окна и посечены кровли, фасады и заборы. В двух многоквартирных домах выбиты окна и повреждены балконы. Кроме того, повреждены десять автомобилей и пять коммерческих объектов.

По предварительной информации, никто из жителей не пострадал, нанесен значительный материальный ущерб.

Ранее украинский дрон атаковал Белгород, в результате чего пострадал многоквартирный дом.

Утром в среду средства ПВО уничтожили дрон ВСУ над Каспийском в Дагестане, осколком дрона ранило девушку.