При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.0 комментариев
После обстрела ВСУ поселка в Белгородской области повреждены пять домов
ВСУ дважды обстреляли поселок Октябрьский Белгородской области, загорелся торговый павильон, повреждены пять частных домов, десять автомобилей и пять коммерческих объектов, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела пострадали пять частных домов, в которых выбиты окна и посечены кровли, фасады и заборы. В двух многоквартирных домах выбиты окна и повреждены балконы. Кроме того, повреждены десять автомобилей и пять коммерческих объектов.
По предварительной информации, никто из жителей не пострадал, нанесен значительный материальный ущерб.
Ранее украинский дрон атаковал Белгород, в результате чего пострадал многоквартирный дом.
Утром в среду средства ПВО уничтожили дрон ВСУ над Каспийском в Дагестане, осколком дрона ранило девушку.