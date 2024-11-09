В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.15 комментариев
Жители Белгородской области пострадали в результате атак ВСУ
В результате атак украинских беспилотников пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Дроны ВСУ продолжают атаки по нашей территории. Ранены два мирных жителя», – сообщил Гладков в Telegram.
В селе Устинка дрон-камикадзе атаковал припаркованную легковую машину, женщина госпитализирована с осколочными ранениями обеих ног. В селе Цаповка боец самообороны получил минно-взрывную травму в результате атаки FPV-дрона, пострадавший также госпитализирован. В селе Репяховка FPV-дрон сбросил взрывное устройство, повредив коммерческий объект и автомобиль.
Напомним, в Валуйском округе легковой автомобиль подорвался на боеприпасе, в результате чего погиб мирный житель. Его жена получила множественные осколочные ранения. Пострадавшую женщину в тяжелом состоянии вывезли попутным транспортом и передали бригаде скорой помощи.