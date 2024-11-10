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    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия открыла рецепт политического лидерства

    В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.

    15 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

    35 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

    3 комментария
    10 ноября 2024, 02:27 • Новости дня

    Пушков оценил угрозу «вашингтонского болота» для Трампа

    Пушков предупредил о попытках «вашингтонского болота» сдержать Трампа

    Пушков оценил угрозу «вашингтонского болота» для Трампа
    @ council.gov.ru

    Tекст: Антон Антонов

    «Вашингтонское болото» вновь постарается сковать избранного президента США Дональда Трампа, влияя на его политические решения, заявил глава комиссии Совфеда России по информполитике Алексей Пушков

    «Главное с Трампом – не его пресловутая «непредсказуемость», по большей части придуманная, а то, что «вашингтонское болото», которое он обещал осушить еще в 2016-м, но так и не осушил, постарается облепить его со всех сторон своими лешими да кикиморами, чтобы связать по рукам и ногам. Вот где таится главная угроза», – заявил Пушков в Telegram.

    Пушков отметил, что Трамп, формируя свою команду, скорее всего, будет выбирать людей по принципу личной симпатии. Однако в его «внешнеполитическую команду» вряд ли попадут «люди убежденные и принципиальные», например, журналист Такер Карлсон или предприниматель Илон Маск.

    По мнению Пушкова, туда могут пробиться политики, «закаленные в аппаратных боях», такие как сенатор-республиканец Марко Рубио или бывший госсекретарь Майк Помпео. Эти люди могут придерживаться жесткой антироссийской линии и влиять на Трампа в духе «вашингтонского консенсуса», заявил он.

    Пушков подчеркнул, что подобным образом Трампа уже ограничивали в его первом сроке. Теперь, как считает Пушков, «вашингтонское болото» может снова попытаться использовать эту тактику, а также привлечь союзников: «А там и союзнички подтянутся – Рютте, фон дер Ляйен, Дуда и прочие, чтобы попытаться нейтрализовать опасные для них подходы Трампа и хотя бы частично развернуть в свою сторону».

    По мнению Пушкова, чтобы избежать этого, Трампу потребуется проявить большую силу воли и упорство. Это станет важным для успешного выполнения его заявленных целей и достижения успеха на посту 47-го президента США, а также может повлиять на судьбы мира в целом, заявил Пушков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушков заявлял, что Европа может поставить на паузу передачу дальнобойных ракет Украине, ожидая решения избранного президента США Дональда Трампа.

    9 ноября 2024, 16:50 • Новости дня
    Стало известно о единственном кандидате на пост посла России в США

    Захарова сообщила об одном кандидате на должность посла России в США

    Стало известно о единственном кандидате на пост посла России в США
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На должность посла России в США рассматривается один кандидат, который проходит процесс оформления в соответствии с утвержденным порядком, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она подчеркнула, что речь идет не о кандидатурах, а именно о кандидатуре, которая проходит все этапы оформления официально утвержденным порядком, передает РИА «Новости».

    Захарова добавила: «Мы не комментируем назначение послов, это прерогатива президента Российской Федерации».

    Напомним, президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла России в США и обязанностей постоянного наблюдателя при Организации американских государств.

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил о процессе завершения процедур по назначению нового российского посла в США.

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    9 ноября 2024, 09:09 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп до инаугурации начал менять политику США по Украине
    Bloomberg: Трамп до инаугурации начал менять политику США по Украине
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дональд Трамп, готовясь к президентскому сроку в США, уже разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля, уделяя внимание ядерной программе Ирана и ситуации на Украине, сообщают СМИ.

    Трамп вступит в должность президента США только через два месяца, однако он уже начал формировать будущий курс внешней политики страны в отношении Украины и Израиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    По этим данным, значительные изменения в мировосприятии произошли после выборов в США, и это особенно заметно на Украине. Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал быстро решить украинский вопрос, что привело к активным действиям со стороны президента Украины Владимира Зеленского для улучшения своих позиций.

    Отмечается, что победа Трампа может принести выгоду Израилю. «Трамп уже дал понять, что предоставит Израилю больше свободы действий для нанесения удара по ядерной программе Ирана, особенно если Тегеран изменит свою политику в сторону обладания ядерным оружием», – говорится в материале.

    Ранее норвежский профессор Гленн Дизен заявил о необходимости нейтралитета Украины и отказе Североатлантического альянса от расширения как базовых условиях для мирного соглашения с Россией. Президент Турции Тайип Эрдоган упоминал возможность быстрого урегулирования конфликта на Украине при готовности администрации Дональда Трампа к мирным переговорам.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    9 ноября 2024, 17:20 • Новости дня
    В США назвали Путина джентльменом на фоне западных лидеров

    Экс-советник Пентагона отметил джентльменское поведение Путина и Лаврова

    В США назвали Путина джентльменом на фоне западных лидеров
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что президент России Владимир Путин ведет себя как джентльмен, что отличает его от западных лидеров.

    Он также обратил внимание на поведение министра иностранных дел Сергея Лаврова. И президент, и глава МИД, по его мнению, всегда демонстрировали джентльменские качества, передает РИА «Новости».

    Полковник подчеркнул, что ни Путин, ни Лавров никогда не отказывались пожать руку и не унижали публично руководителей других стран, что, по его мнению, отличает их от западных лидеров. Макгрегор отметил, что это является важной чертой, которая выгодно выделяет их поведение на международной арене.

    В заключение Макгрегор выразил мнение, что Соединенные Штаты должны пересмотреть свое отношение к России, признавая ее великой державой и уважая ее интересы. Он добавил, что Америка пока не готова к такому изменению в отношении, но считает, что это необходимо.

    Ранее Путин отметил, что Россия открыта для налаживания отношений с США, но инициатива должна исходить от Вашингтона,

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что точная дата или формат общения Путина и Дональда Трампа пока пока не определены.

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    9 ноября 2024, 04:32 • Новости дня
    The Times: Европа может сделать Трампа козлом отпущения из-за Украины

    В Британии заявили, что ЕС может списать неудачи по Украине на Трампа

    The Times: Европа может сделать Трампа козлом отпущения из-за Украины
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Максим Попов

    Несмотря на страх перед Дональдом Трампом, европейские политики увидели в нем шанс снять ответственность за Украину, сообщила The Times.

    Как отметил колумнист Макс Гастингс, большинство европейских лидеров ненавидят и боятся Трампа. Тем не менее, хотя никто открыто об этом не скажет, у них есть одна веская причина приветствовать его в Белом доме – Трамп сможет избавить их от хотя бы части ответственности за ситуацию на Украине, передает ТАСС.

    Обозреватель подчеркнул, что  европейские государства устали от поддержки Киева и заинтересованы в возобновлении энергетического сотрудничества с Россией. Это, по его мнению, объясняет, почему Трамп может стать удобным политическим козлом отпущения для Европы, в случае если ситуация не изменится в лучшую сторону.

    Ранее сообщалось, что отношения Лондона и Киева заметно ухудшились сразу после прихода к власти Лейбористской партии во главе с Киром Стармером, который прекратил поставки Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

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    9 ноября 2024, 18:36 • Новости дня
    Советник Трампа заявил о потере Украиной Крыма

    Советник Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что Украина потеряла Крым и должна принять реальность

    Советник Трампа заявил о потере Украиной Крыма
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Советник Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что Украине следует принять реальность, в которой Крым уже потерян, и сосредоточиться на достижении мира с Россией, а не на возвращении территорий.

    Старший советник избранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза в интервью Би-би-си заявил, что Украине следует принять «реалистичное видение мира» в отношениях с Россией, сообщает ТАСС.

    Он подчеркнул, что «возвращение Крыма должно перестать быть приоритетом для Украины». По его словам, если президент Украины Владимир Зеленский будет настаивать на возврате Крыма как условии мира, это покажет его несерьезный подход к переговорам.

    Ланза прямо заявил, что Крым потерян для Украины и, если возвращение полуострова станет главной целью, рассчитывать на участие американских военных в этом процессе не стоит.

    Он акцентировал внимание на том, что будущая администрация Трампа намерена сосредоточиться на достижении мира, а не на обеспечении Украины возможностями для контрнаступления. Ланза подчеркнул важность обсуждения с Украиной реалистичных взглядов «на мир, а не победу».

    Советник также раскритиковал политику администрации демократов, включая президента Джо Байдена, в отношении Украины. Он отметил, что Украина не получила достаточной поддержки от европейских стран и Белого Дома, чтобы победить в самом начале конфликта.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп уже разрабатывает новую стратегию в отношении Украины и Израиля.

    Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский шокирован победой Трампа, так как опасается снижения американской помощи и возможного завершения конфликта.

    Президент Чехии Петр Павел, в свою очередь, выразил сомнения в способности Трампа завершить конфликт на Украине в течение одного дня, отметив, что его усилия могут привести к соглашению, не выгодному для Европы и Украины.

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    9 ноября 2024, 05:15 • Новости дня
    Mirror: Трамп намерен отомстить оппонентам за травлю

    В Британии заявили, что Трамп может отомстить Байдену, Харрис и всей американской системе правосудия

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп, выигравший выборы президента США, планирует отомстить своим политическим противникам, включая Джо Байдена и Камалу Харрис, за несправедливое обращение с ним в последние годы, пишет Mirror.

    По информации издания Трамп «кипит» из-за отношения к нему в последние четыре года. Его гнев может обрушиться на президента Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис и других видных политиков, передает ТАСС.

    Как отмечается, особое внимание Трамп может уделить бывшей конгрессмен-республиканке Лиз Чейни и экс-спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси. Эти политические фигуры активно участвовали в его критике в предыдущие годы.

    Также под ударом может оказаться американская система правосудия, которая, по мнению Трампа, использовалась для его юридического преследования.

    Напомним, в июле прошлого года американские власти предъявили обвинения Трампу по 38 пунктам, включая незаконное хранение секретных документов. На тот момент ему грозило наказание до 20 лет лишения свободы.

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    9 ноября 2024, 02:58 • Новости дня
    В Британии заявили о двухмесячном цикле военных технологий на Украине

    Министр обороны Британии назвал текущий жизненный цикл военных технологий на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Жизненный цикл военных технологий на Украине составляет два месяца, так как за это время противоборствующие стороны адаптируются к новым угрозам, заявил министр обороны Британии Джон Хили.

    По его словам, на передовой линии фронта новые технологии, например, беспилотники, имеют жизненный цикл около двух месяцев. В течение этого времени украинская сторона успевает наладить производство и поставки беспилотников, однако российская сторона адаптируется и находит способы противодействия, передает ТАСС.

    Хили подчеркнул, что в такой динамично меняющейся обстановке критически важны скорость инноваций и готовность общества поддерживать усилия по разработке новых технологий. Это позволяет обеим сторонам не отставать в технологической гонке и сохранять свои позиции на поле боя.

    Министр также указал, что изменение стратегических приоритетов США в сторону Индо-Тихоокеанского региона не повлияет на планы Великобритании в сфере обороны. Он подчеркнул, что избрание Дональда Трампа на пост президента США не скажется на британских оборонных инициативах. Вместе с тем Хили отметил, что странам НАТО стоит задуматься об увеличении военных расходов.

    Ранее сообщалось, что отношения Лондона и Киева заметно ухудшились сразу после прихода к власти Лейбористской партии во главе с Киром Стармером, который прекратил поставки Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

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    9 ноября 2024, 21:41 • Новости дня
    Захарова обвинила Урсулу фон дер Ляйен в популизме из-за предложений по СПГ

    Tекст: Александра Юдина

    Заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о замене российского СПГ американским являются популизмом, особенно учитывая планы Европы по сокращению потребления газа, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что дипломат назвала заявления фон дер Ляйен о возможности замены российского СПГ американским «чистой воды популизмом».

    Захарова подчеркнула, что Евросоюз ищет спотовые объемы газа, так как намерен сокращать его потребление в будущем, и отметил, что краткосрочные карго имеют одинаковую цену, зависящую от рынка поставки.

    «Заявления главы Еврокомиссии – это чистой воды популизм», – отметила Захарова, добавив, что такие предложения не учитывают реальных рыночных условий.

    Также дипломат указала, что нет примеров, когда США продавали бы энергоносители по специальным ценам.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза могут заменить российский природный газ сжиженным газом из Соединенных Штатов, поскольку это будет дешевле.

    издание Financial Times сообщало, что газовый рынок Европы обеспокоен возможными перебоями с поставками газа в зимние месяцы из-за нестабильности и перехода на сжиженный природный газ.

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    9 ноября 2024, 20:53 • Новости дня
    Эксперты заявили о намерении Трампа разорвать союз Китая, России и КНДР

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп планирует использовать комбинированный подход угроз и дружбы для разрыва союза Китая, России, Ирана и КНДР для укрепления позиции США на мировой арене, пишет The Hill.

    По данным издания, Трамп планирует использовать комбинированный подход, сочетающий угрозы и дружеские отношения, чтобы разорвать связи между Китаем, Россией, Ираном и КНДР, передает РБК.

    По мнению старшего научного сотрудника Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор, внутренние отношения в CRINK более глубокие и прочные, чем предполагают многие эксперты.

    «Трамп подходит к каждой из этих стран в двустороннем порядке и без сильной поддержки союзников. Это создает опасный дисбаланс сил, который работает на пользу этой группы стран», – указала она.

    Исполнительный директор Института Дж. Буша-младшего Дэвид Крамер считает, что лучший способ противостоять CRINK – это помочь Украине одержать победу.

    Он отметил, что администрация Джо Байдена не заявляла о сложившейся ситуации, что дает Трампу возможность провести «контрастную» политику и разделить союз Китая, России, Ирана и КНДР, укрепляя тем самым позиции Украины.

    Ранее NYT сообщал, что Пекин ожидает усиления конкуренции с США с возвращением Трампа в Белый дом, учитывая его обещания ввести высокие тарифы на китайский экспорт и угрозы в адрес Тайваня.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что отношения с Китаем не направлены против третьих стран, отвергнув идею возможного союза с США против Пекина.

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    9 ноября 2024, 14:23 • Новости дня
    Биограф Гарроу предрек исчезновение Обамы с политической арены из-за Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    После победы Дональда Трампа Барак и Мишель Обама исчезнут с политической сцены и будут проводить время на острове Мартас-Винъярд, снижая свою политическую значимость, выразил мнение биограф Дэвед Гарроу газете Daily Mail.

    По его словам, после победы Трампа на выборах Обамы исчезнут с политической сцены, передает РИА «Новости».

    Гарроу отметил, что Барак и Мишель Обама будут проводить время на острове Мартас-Винъярд и перестанут участвовать в политической жизни страны.

    Биограф считает, что победа Трампа и стиль общения Обамы с избирателями снизят его политическую значимость до уровня Билла Клинтона.

    Гарроу также подчеркнул, что Обама переживает за свое политическое наследие, которое, по его словам, пострадало после повторной победы Трампа. Однако у Обамы все еще есть «звездная сила», позволяющая ему зарабатывать значительные гонорары за публичные выступления.

    Ранее издание Mirror писало, что выигравший выборы президента США Трамп планирует отомстить своим политическим противникам, включая Джо Байдена и Камалу Харрис, за несправедливое обращение с ним в последние годы.

    Напомним, в июле прошлого года американские власти предъявили обвинения Трампу по 38 пунктам, включая незаконное хранение секретных документов. На тот момент ему грозило наказание до 20 лет лишения свободы.

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    9 ноября 2024, 23:55 • Новости дня
    Штаб Трампа дистанцировался от заявлений о потере Украиной Крыма

    Штаб Трампа попросил не считать высказывание Ланзы о потере Украиной Крыма позицией избранного президента США

    Штаб Трампа дистанцировался от заявлений о потере Украиной Крыма
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник избранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза, который заявил, что Украина потеряла Крым и должна принять реальность, не может говорить от лица Трампа, сообщило Reuters со ссылкой на неназванного представителя переходной команды республиканца.

    Представитель команды Трампа подчеркнул, что Ланза являлся «подрядчиком» в рамках предвыборной кампании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    «Он не работает на Дональда Трампа и не говорит от его лица», – заявили в переходной команде избранного президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ланза предложил Украине принять реальность потери Крыма и сосредоточиться на достижении мира с Россией, а не на возвращении территорий. СМИ сообщали, что Трамп, готовясь к президентскому сроку в США, уже разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля.

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    9 ноября 2024, 14:31 • Новости дня
    Президент Чехии усомнился в обещаниях Трампа по Украине

    Президент Чехии счел нереалистичными обещания Трампа завершить конфликт на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Чехии Петр Павел выразил сомнения в способности Дональда Трампа завершить конфликт на Украине в течение одного дня, отметив, что его усилия могут привести к соглашению, которое не будет в интересах Европы и Украины.

    Об этом он заявил на конференции Prague Defence Summit. Павел отметил, что многие страны ожидают прихода новой администрации США, надеясь на перемены, которые может привнести Трамп, передает РИА «Новости».

    «Я не думаю, что это возможно, но в то же время верю, что он приложит усилия для завершения этой войны и заключения соглашения с президентом (РФ Владимиром) Путиным», – добавил он.

    Однако президент Чехии подчеркнул, что вероятное соглашение, скорее всего, не будет соответствовать интересам Европы или Украины. Тем самым Павел выразил обеспокоенность, что усилия Трампа могут не привести к положительным изменениям для региона.

    Ранее сообщалось, что Трамп разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля.

    Россия остается открытой к диалогу по украинскому урегулированию, но цели спецоперации сохраняются, заявили в Кремле.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что под руководством Трампа США могут попытаться навязать России корейский сценарий для урегулирования конфликта на Украине.

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    9 ноября 2024, 08:19 • Новости дня
    Трамп в разговоре с Аббасом пообещал заняться прекращением войны в секторе Газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Избранный президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом выразил готовность к содействию прекращения конфликта в секторе Газа.

    В ходе разговора Трамп пообещал заняться вопросом прекращения войны в секторе Газа и выразил готовность к сотрудничеству для достижения мира в регионе, передает «Интерфакс» со ссылкой на Axios.

    Указывается, что это первый контакт между этими политиками после решения Трампа в предыдущий президентский срок о признании Иерусалима столицей Израиля.

    В августе президент Палестины Махмуд Аббас заявлял в беседе с президентом России Владимиром Путиным, что палестинская сторона не приемлет попытки принудительного переселения своих граждан из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан.

    Израильский политолог Саймон Ципис в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ХАМАС и Израиль заинтересованы в мирных переговорах, и Россия может стать подходящим кандидатом на роль переговорщика.

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    9 ноября 2024, 08:45 • Новости дня
    Иран отверг обвинения в покушении на Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Тегеран назвал провокацией со стороны Израиля обвинения в причастности к попыткам покушения на избранного президента США Дональда Трампа, сообщили в иранском МИД.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи отверг обвинения в причастности Ирана к попыткам покушения на бывших и действующих чиновников США, передает РИА «Новости».

    Он назвал эти обвинения безосновательными и направленными на усложнение отношений между Соединенными Штатами и Ираном.

    Багаи добавил, что подобные заявления являются «вызывающим отвращение заговором со стороны израильских и оппозиционных Ирану кругов».

    Дональд Трамп ранее также обвинял Иран, но конкретных доказательств он не приводил. По его мнению, Тегеран может повторить попытки покушений.

    Напомним, министерство юстиции США обвинило иранского агента Фархада Шакери и его сообщников в заговоре с целью подготовить покушение на Дональда Трампа. Отмечается, что заговор был организован Корпусом стражей исламской революции Ирана.

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    9 ноября 2024, 17:16 • Новости дня
    Telegraph: Трамп может освободить Британию от американских импортных тарифов

    Tекст: Александра Юдина

    Великобритания может быть освобождена от импортных тарифов США в рамках особой сделки после победы Дональда Трампа, пишет Telegraph.

    По данным газеты, избранный президент США рассматривает возможность освобождения Великобритании от импортных тарифов, передает РИА «Новости».

    Telegraph отмечает, что такие меры могут быть приняты в рамках специальной сделки, которую Британия надеется заключить в ближайшие месяцы.

    Известно, что Трамп заявлял о планах ввести тарифы в размере 10-20% на импортные товары, а для товаров из Китая – до 60%. Источники, близкие к Трампу, сообщают, что Великобритания может быть исключена из этой политики, если Лондон согласится на определенные политические уступки.

    Также издание указывает, что британские министры намерены использовать «особые отношения» с США для достижения сделки, которая освободит их страну от тарифов.

    По оценкам британского правительства, в случае полного введения тарифов экономика страны может сократиться на 0,7%. Лондон также предполагает, что особая сделка может включать в себя уступки по вопросам, связанным с Европейским союзом.

    Ранее британский аналитик Пол Тейлор отмечал, что победа Трампа на выборах в США создаст угрозу торговой войны для Европы, а также усилит позиции президента России Владимира Путина.

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    Для разговора Путина и Трампа есть темы поважнее Украины

    Владимир Путин и Дональд Трамп заявили о возможности организации их разговора. Однако, по словам российского президента, для осуществления этой идеи США необходимо предпринять первый шаг. Эксперты отмечают, что в случае проведения переговоров разрешение украинского кризиса будет важным, но не ключевым вопросом повестки двух лидеров. Какие еще вопросы могут обсудить Москва и Вашингтон? Подробности

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    «По большому счету я выжил чудом»

    «Больше всего меня утешили слова медсестры в госпитале в Луганске. Когда я отошел от наркоза, медсестра сказала: «Спасибо, что пришел нас защищать». Боец ЧВК Даниил Гладушевский, получивший тяжелое ранение в первые дни СВО, рассказал газете ВЗГЛЯД, кто и как готов поддерживать ветерана без ног, и чем хороший протез отличается от плохого. Подробности

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    Трамп устроит укрощение польских амбиций

    Польский президент Анджей Дуда планирует срочный визит в США, чтобы встретиться и объясниться с избранным президентом страны Дональдом Трампом. И немудрено: в прошедшие несколько лет польское руководство заявляло даже о том, что Трамп «завербован российскими службами. Как и почему Вашингтон при Трампе изменит свое отношение к Варшаве? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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