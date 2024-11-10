Пушков оценил угрозу «вашингтонского болота» для Трампа

Пушков предупредил о попытках «вашингтонского болота» сдержать Трампа

Tекст: Антон Антонов

«Главное с Трампом – не его пресловутая «непредсказуемость», по большей части придуманная, а то, что «вашингтонское болото», которое он обещал осушить еще в 2016-м, но так и не осушил, постарается облепить его со всех сторон своими лешими да кикиморами, чтобы связать по рукам и ногам. Вот где таится главная угроза», – заявил Пушков в Telegram.

Пушков отметил, что Трамп, формируя свою команду, скорее всего, будет выбирать людей по принципу личной симпатии. Однако в его «внешнеполитическую команду» вряд ли попадут «люди убежденные и принципиальные», например, журналист Такер Карлсон или предприниматель Илон Маск.

По мнению Пушкова, туда могут пробиться политики, «закаленные в аппаратных боях», такие как сенатор-республиканец Марко Рубио или бывший госсекретарь Майк Помпео. Эти люди могут придерживаться жесткой антироссийской линии и влиять на Трампа в духе «вашингтонского консенсуса», заявил он.

Пушков подчеркнул, что подобным образом Трампа уже ограничивали в его первом сроке. Теперь, как считает Пушков, «вашингтонское болото» может снова попытаться использовать эту тактику, а также привлечь союзников: «А там и союзнички подтянутся – Рютте, фон дер Ляйен, Дуда и прочие, чтобы попытаться нейтрализовать опасные для них подходы Трампа и хотя бы частично развернуть в свою сторону».

По мнению Пушкова, чтобы избежать этого, Трампу потребуется проявить большую силу воли и упорство. Это станет важным для успешного выполнения его заявленных целей и достижения успеха на посту 47-го президента США, а также может повлиять на судьбы мира в целом, заявил Пушков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушков заявлял, что Европа может поставить на паузу передачу дальнобойных ракет Украине, ожидая решения избранного президента США Дональда Трампа.