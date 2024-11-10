Катар назвал неточной информацию о закрытии офиса ХАМАС в Дохе

Tекст: Антон Антонов

Западные СМИ заявили, будто Катар уведомил руководство ХАМАС о необходимости покинуть страну, поскольку их политофис перестал выполнять свою функцию, передает РИА «Новости» со ссылкой на QNA.

«Сообщения относительно офиса движения ХАМАС в Дохе неточны», – пояснил аль-Ансари, указав, что цель размещения офиса «связана с необходимостью присутствия канала связи между определенными сторонами». В МИД отметили, что «канал помог в установлении прекращения огня на прошлых этапах и сохранении его для обмена заложников – женщин и детей в ноябре прошлого года».

Катар приостановил свое посредничество в переговорах между Израилем и ХАМАС из-за провала последнего тура переговоров, однако готов возобновить его, если стороны проявят серьезность.

Аль-Ансари указал, что Катар уведомил стороны о приостановке медиаторских усилий, но готов вернуться к ним, когда будет видно, что стороны стремятся остановить конфликт и гуманитарный кризис в секторе Газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп выразил в телефонном разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом готовность к содействию прекращения конфликта в секторе Газа. ХАМАС обратилось к администрации Трампа с требованием прекратить военную и политическую поддержку Израиля, акцентируя внимание на законных правах палестинского народа.