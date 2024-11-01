Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.11 комментариев
Севший в Домодедово самолет из Бахрейна выполнял плановый полет
Информация о перенаправлении пассажирского самолета рейсом Бахрейн – Ларнака в аэропорт Домодедово не подтвердилась, самолет совершал плановый полет в Москву, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
Самолет, выполнявший плановый рейс GF 14 из Манамы (Бахрейн) в московский аэропорт Домодедово, приземлился в 15.25 мск, передает ТАСС. Посадка была совершена по расписанию, что подтверждают данные онлайн-табло аэропорта.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Airbus, выполнявший рейс из Бахрейна в Ларнаку, был перенаправлен в московский аэропорт Домодедово. В этот же день самолет авиакомпании «Россия» экстренно сел в Шереметьево из-за течи топлива.