Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.6 комментариев
Летевший из Бахрейна в Ларнаку Airbus перенаправили в Домодедово
Пассажирский самолет Airbus, выполнявший рейс из Бахрейна в Ларнаку, был перенаправлен в московский аэропорт Домодедово, следует из данных сервиса Flightradar24.com.
Самолет находится на подлете к Москве, он провел в воздухе более пяти с половиной часов, передает ТАСС. Причины перенаправления рейса не уточняются.
Ранее рейс авиакомпании «Россия» из Петербурга в Алма-Ату был вынужден сесть в Москве по техническим причинам, предположительно, из-за течи топлива, произошедшей на борту. В сентябре самолет Airbus A320 турецкой авиакомпании Pegasus, совершавший рейс из Москвы в Стамбул, незапланированно сел в Варшаве.