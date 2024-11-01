СК возбудил дело против высокопоставленного чиновника службы Минтранса

Tекст: Алексей Дегтярев

Чиновника подозревают по статье «Получение взятки», дело заведено по материалам ФСБ, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

По данным следствия, с 2014-го по 2021 год подозреваемый занимал ряд высокопоставленных должностей в подразделениях Федерального дорожного агентства. В это время он получал взятки от бизнесмена в виде премиальных автомобилей и услуг имущественного характера.

Общая сумма взяток превысила 74 млн рублей. Эти деньги предназначались в уплату за общее покровительство и попустительство по службе в интересах коммерческой организации.

Следователи вместе с сотрудниками органов безопасности проводят обыски по месту жительства и работы подозреваемого. Изъяты предметы, имеющие важное значение для следствия.

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