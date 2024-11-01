Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.2 комментария
СК возбудил дело против высокопоставленного чиновника службы Минтранса
В Тульской области возбуждено уголовное дело против представителя подведомственной службы Минтранса России, подозреваемого в получении взяток на сумму более 74 млн рублей за покровительство коммерческой организации, сообщил Следственный комитет.
Чиновника подозревают по статье «Получение взятки», дело заведено по материалам ФСБ, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.
По данным следствия, с 2014-го по 2021 год подозреваемый занимал ряд высокопоставленных должностей в подразделениях Федерального дорожного агентства. В это время он получал взятки от бизнесмена в виде премиальных автомобилей и услуг имущественного характера.
Общая сумма взяток превысила 74 млн рублей. Эти деньги предназначались в уплату за общее покровительство и попустительство по службе в интересах коммерческой организации.
Следователи вместе с сотрудниками органов безопасности проводят обыски по месту жительства и работы подозреваемого. Изъяты предметы, имеющие важное значение для следствия.
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