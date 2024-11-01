Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.0 комментариев
Трещину на трубопроводе реактора ЗАЭС устранили
На Запорожской АЭС устранили микротрещину на трубопроводе реактора, оборудование скоро введут в работу, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
По его словам, на Запорожской атомной электростанции была устранена микротрещина на трубопроводе одного из реакторов, передает РИА «Новости».
Черничук заявил, что после подтверждения плотности оборудования оно будет введено в эксплуатацию.
При этом директор ЗАЭС подчеркнул, что дефект на трубопроводе – это часть нормального процесса эксплуатации блоков, и персонал станции знает, как с такими проблемами справляться.
«Не произошло ничего экстраординарного. Все мероприятия были выполнены. Дефект устранен, проводится контроль», – сказал он.
Директор ЗАЭС добавил, что нарушений условий безопасной эксплуатации не зафиксировано, и подчеркнул, что «выхода радиоактивных веществ за предусмотренные проектом границы не было».
Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, на реакторе Запорожской АЭС обнаружили утечку воды.