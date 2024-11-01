Трещину на трубопроводе реактора ЗАЭС устранили

Tекст: Александра Юдина

По его словам, на Запорожской атомной электростанции была устранена микротрещина на трубопроводе одного из реакторов, передает РИА «Новости».

Черничук заявил, что после подтверждения плотности оборудования оно будет введено в эксплуатацию.

При этом директор ЗАЭС подчеркнул, что дефект на трубопроводе – это часть нормального процесса эксплуатации блоков, и персонал станции знает, как с такими проблемами справляться.

«Не произошло ничего экстраординарного. Все мероприятия были выполнены. Дефект устранен, проводится контроль», – сказал он.

Директор ЗАЭС добавил, что нарушений условий безопасной эксплуатации не зафиксировано, и подчеркнул, что «выхода радиоактивных веществ за предусмотренные проектом границы не было».

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, на реакторе Запорожской АЭС обнаружили утечку воды.