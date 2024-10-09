Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».3 комментария
Москалькова предупредила о рисках цифровизации для прав человека
Москалькова заявила о необходимости защиты цифровых прав
На необходимости защиты цифровых прав, таких как право на забвение и цифровую идентичность, в условиях роста киберугроз и деструктивного контента акцентировала внимание уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова на IX заседании Евразийского Альянса омбудсменов.
Москалькова предупредила о новых угрозах, включая кибермошенничество и распространение деструктивного контента, говорится на сайте омбудсмена. Уполномоченный отметила, что в России цифровизация является приоритетной целью, и подчеркнула запуск ФГИС УПЧ, которая улучшит доступ граждан к консультациям и автоматизирует процесс обращений. Как подчеркнула Москалькова, для членов альянса будет доступен личный кабинет, где они смогут отслеживать обращения граждан стран-участниц.
Омбудсмен подчеркнула важность защиты граждан от алгоритмических решений искусственного интеллекта и необходимости блокировки сайтов с незаконным контентом. Она отметила, что значительная работа проводится по развитию культуры охраны персональных данных и цифровой гигиены, включая информирование граждан об этих вопросах.
Особое внимание Москалькова уделила проблеме цифрового неравенства. Она указала на необходимость предоставления интернета в сельских и труднодоступных районах, а также развитие цифровой правовой грамотности и доступ к социально значимым услугам в электронном виде.
Выступивший на заседании сенатор Андрей Клишас отметил необходимость обеспечения государственного суверенитета в условиях цифровизации. Председатель комитета СФ по международным делам Андрей Климов выразил надежду на сотрудничество с Москальковой по защите суверенитета в цифровой среде.
Директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев добавил, что развитие цифровой среды сопряжено с вызовами, и подчеркнул роль международного сотрудничества в разработке правил использования искусственного интеллекта.