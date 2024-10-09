МЧС сообщило о локализации пожара на рынке Ногинска

Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».3 комментария
Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».3 комментария
Безумная активность Ермака – Зеленского начала еще больше вредить не только «стратегической стабильности», но и избирательной кампании Демпартии. Поэтому Байден отложил свой визит в Германию, а офис Зеленского объявил об отмене второго «саммита мира» в ноябре.0 комментариев
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Посольство России назвало оскорбительными высказывания Харрис о Путине
В Telegram-канале диппредставительства подчеркнуто, что подобная риторика свидетельствует о досаде и бессилии правящих кругов в Вашингтоне.
По их мнению, неспособность справиться с Россией и нанести ей «стратегическое поражение» приводит к использованию оскорбительной риторики.
«Возмущены неприемлемыми высказываниями вице-президента США К. Харрис в адрес президента России В. В. Путина. Вынуждены констатировать, что хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки», – указано в заявлении.
В посольстве также добавили, что США следовало бы принять факт, что Россия проводит политику, основываясь на национальных интересах, что такие высказывания оскорбляют весь российский народ.
Напомним, Харрис, комментируя слова Боба Вудворда из его книги «Война», который писал, что Дональд Трамп во время пандемии якобы «тайно отправил Путину партию аппаратов для тестирования на COVID-19», раскритиковала этот шаг, позволив себе оскорбления в адрес российского лидера.
Позднее директор по коммуникациям предвыборного штаба Трампа Стивен Чун опроверг заявления Вудворда, назвав их «неправдой».
Появилось видео нападения на Орбана во время пресс-конференции в Европарламенте
Активист венгерской оппозиционной партии «Демократическая коалиция» Мартон Декицки попытался сорвать пресс-конференцию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которая проходила в Европарламенте, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел в Страсбурге, когда Декицки побежал в сторону Орбана, обвиняя его в «предательстве Венгрии и Евросоюза» и работе на Москву и Пекин. Охрана перехватила мужчину и вывела его из зала.
По информации газеты Magyar Nemzet, Декицки является членом молодежной организации «Демократической коалиции». Пропуск в здание Европарламента он получил от евродепутата Клары Добрев. Экс-премьер Венгрии Ференц Дюрчань высказал поддержку действиям Декицки, заявив, что «гордится» его поступком.
Виктор Орбан, в свою очередь, отреагировал на попытку срыва пресс-конференции с юмором, заметив, что «чувствует себя как дома, где такое происходит каждый день». После инцидента пресс-конференция продолжилась.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия направила иск в суд ЕС против Венгрии, обвинив ее в нарушении европейского законодательства из-за принятия закона о защите суверенитета.
Орбан считается наиболее дружественным Кремлю среди лидеров стран Евросоюза. Он не раз высказывался за прекращение войны на Украине, включая территориальные уступки с украинской стороны.
Побег произошел во время выполнения ремонтных работ на КПП «Тиса», сварщик использовал свои профессиональные навыки, чтобы вырезать часть металлоконструкции, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Глаголу.
Он хорошо знал конструкцию моста, что позволило ему незаметно создать проход. Сбежавший совершил свой побег еще в сентябре, однако информация об этом стала известна только сейчас.
Глагола добавил, что сварщик использовал каждый сеанс ремонта, чтобы постепенно прорезать проход. В конечном итоге ему удалось создать достаточно большую дыру, чтобы попасть через нее в Венгрию.
Ранее на Украине предложили мобилизовывать в армию мужчин с 18 лет.
Чемпионка России по ледолазанию Власова умерла от осложнений после укуса клеща
Спортсменка умерла в понедельник, 7 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение федерации.
В начале июня ее укусил энцефалитный клещ, к концу месяца у нее начался менингеальный энцефалит, она попала в реанимацию, где впала в кому. Три месяца Власова провела на аппарате искусственной вентиляции легких, у нее диагностировали пневмонию с поражением легких в 70%.
У спортсменки остались 10-летняя дочь и супруг. Прощание состоится в среду, 9 октября.
Ранее российская триатлонистка Елена Смирнова скончалась в Испании на соревнованиях из-за проблем во время заплыва.
The Daily Beast: Подготовка к правлению Вильгельма V началась из-за болезни Карла III
Издание сообщило о болезни короля Британии Карла III, которая может привести к его скорой кончине. По данным источников, близкие к королевской семье начали активно готовиться к смене власти и планированию правления его старшего сына, принца Уэльского Уильяма, пишет Газета.Ru.
Уильям, известный как наследник престола с сентября 2022 года, уже начал позиционироваться как будущий король Вильгельм V. Британский двор, по утверждению издания, принимает меры по обеспечению плавного перехода власти, учитывая возрастающую вероятность скорой кончины Карла III.
В феврале стало известно, что Карл III начал курс лечения от рака, врачи выявили заболевание во время его операции на простате.
«Я только-только посмотрел очередные видео, как эти квадроберы выгуливаются, когда мама ребенка на поводке ведет. Такая не очень понятная вещь. Я спросил, есть ли у вас в Армении квадроберы: оказалось, есть», – сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, почему спросил об этом своего армянского коллегу Мирзояна перед началом переговоров, передает ТАСС.
Видео с его высказыванием опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Журналист задал вопрос министру, стоит ли запрещать это явление или бороться с ним каким-то иным способом. «Наши законодатели работают над этим, я им полностью доверяю», – сказал Лавров
Квадробинг – вид активности, при котором дети и подростки перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных. Они используют маски и накладные хвосты, изображая лис, волков и так далее.
Газета ВЗГЛЯД писала, что квадробика – это продвинутая образная игра, которая из дошкольного возраста перекочевала в ранний подростковый.
Политолог Скачко: Зеленскому нечем хвастаться на «саммите мира»
«Решение Джо Байдена отменить поездку в Германию, где у него была запланирована встреча с Владимиром Зеленским, в меньшей степени связано с ураганом «Милтон». Скорее всего, в Белом доме посчитали лучшим вариантом отложить разрешение украинской проблемы как минимум до президентских выборов в США», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».
Он также не исключил, что американские чиновники параллельно ведут некую работу по принуждению киевских властей к перемирию с Россией. «Цель Запада – получить передышку для подготовки к будущей войне. Они допускают сейчас заморозку конфликта, а Украине обещают возможное вступление в НАТО», – уточнил собеседник.
Впрочем, отмену визита Байдена в ФРГ стоит рассматривать и как сигнал Киеву о том, что США не видят смысла принимать участие в «саммите мира», добавил Скачко. Он напомнил о решении Зеленского перенести мероприятие на неопределенный срок. «Это все звенья одной цепи», – подчеркнул политолог.
Аналитик объясняет: Киеву нечего представить на саммите – в Вашингтоне раскритиковали «план победы», успехов на фронте ВСУ не имеют, заставить российских представителей приехать на мероприятие не удалось, а ведь именно этого требовали многие страны по итогам первой встречи. «На этом фоне США, судя по всему, посчитали бессмысленным свое участие в саммите», – пояснил он.
Скачко напомнил, что последние предложения украинского руководства предполагали еще большую вовлеченность Запада в конфликт с Россией – от поставок более дальнобойных ракет до разрешения бить вглубь российской территории, что происходило бы по наводке западных специалистов. «Там оказались к этому не готовы, в том числе поэтому, как мне кажется, они сейчас взяли паузу по всем процессам», – полагает собеседник.
При этом, как считает политолог, США не станут совсем отказываться от проведения «саммита мира». «Это бы ударило по имиджу не только Зеленского, но и всего Запада. Полная отмена саммита означала бы признание собственного поражения», – детализировал спикер. Он не исключает, что мероприятие все же состоится после выборов в Штатах.
«До тех пор продолжится этап дипломатических игрищ и попытки сохранить хорошую мину при плохой игре. При этом Зеленский и Андрей Ермак, вероятнее всего, без восторга отнесутся к этому. Я допускаю, что они поворчат, но затем заявят о приоритетности решений сиюминутных проблем – например, о подготовке Украины к зиме», – заключил Скачко.
Ранее стало известно, что Джо Байден отменил поездку в Германию, где у него было запланировано участие в заседании контактной группы по Украине, а также встреча с Владимиром Зеленским. Как заявили в Белом доме, президент США принял такое решение с целью лично проследить за ситуацией во Флориде, к которой приближается ураган «Милтон». Позднее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен вслед за Байденом аналогично отказался от визитов.
Примечательно, что Байден в ходе встречи с Зеленским планировал обсудить предложения украинских властей, сформулированные в так называемом плане победы. По информации СМИ, детали Зеленский представил во время своего визита в Вашингтон, однако президент США оценил их критически.
Между тем советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, также перенесен. При этом она утверждает, что подготовка к мероприятию продолжается. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy считает, что Зеленский отменил «мирный саммит», поскольку никто из мировых лидеров не захотел посетить его.
Бывшую телеведущую Курбангалееву объявили в международный розыск за призывы к терроризму и фейки
Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева, известная по работе на канале «Россия 1», объявлена в международный розыск. Как передает РИА «Новости», ее обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Уголовное дело в отношении Курбангалеевой и других неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года.
Замоскворецкий суд Москвы постановил заочно арестовать Курбангалееву на два месяца с момента ее фактического задержания на территории России, либо в случае ее экстрадиции или депортации в РФ. Обвинения включают ч. 2 ст. 205-2 и п. «д» ч. 2 ст. 207-3 УК РФ.
Фарида Курбангалеева проживает в Праге с 2018 года и ведет собственный канал на YouTube. В июне текущего года Минюст России внес ее в реестр иностранных агентов. Ранее ее имя добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бывшую ведущую программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фариду Курбангалееву по делу об оправдании терроризма в интернете. Ранее МВД России объявило ее в розыск, а Минюст внес в реестр иностранных агентов.
Вдову Маслякова оштрафовали из-за отсутствия маркировки актеров-иноагентов в эфире «КВН ТВ»
Суд оштрафовал Маслякову на 4 тыс. рублей. Причиной штрафа стало отсутствие маркировки иноагента на видеоматериалах, где присутствуют артисты, включенные в реестр иноагентов, передает ТАСС.
Суд признал Маслякову виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП РФ. Это правонарушение касается злоупотребления свободой массовой информации за отсутствие маркировки иноагентов в материалах, где они упоминаются. За это нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.
Напомним, известный российский и советский телеведущий, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни. Последние два года, по данным СМИ, он боролся с онкологическим заболеванием. Телеведущий Александр Масляков похоронен на Новодевичьем кладбище.
Российские войска уничтожили цех сборки беспилотников для ВСУ в Купянске и три переправы через Оскол
Российские Вооруженные силы поразили цех сборки беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске и уничтожили три переправы через реку Оскол, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко. Кроме того, был уничтожен железнодорожный мост через реку Песчаная, поражены склад ракетно-артиллерийского вооружения и место стоянки бронетехники в Купянск-Узловой.
По словам Марочко, российские войска ежедневно атакуют украинские силы на этом направлении, значительно увеличив количество артиллерийских налетов и поражений критически важной инфраструктуры ВСУ.
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев также заявил, что российские военные продвигаются вглубь обороны ВСУ на Купянском направлении. Он отметил, что от освобожденных поселков до реки Оскол расстояние составляет около трех километров. Ганчев подчеркнул, что российские подразделения продолжают наращивать давление на противника в этом районе.
Ранее ВС России уничтожили цеха сборки и хранения беспилотников ВСУ на предприятии «Мотор Сич» при помощи авиабомбы, оснащенной унифицированным модулем планирования и коррекции, сообщили в Минобороны.
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России до этого уничтожили цеха по сборке украинских БПЛА и ангары для их хранения на территории Харьковской области.
Генштаб ВСУ заявил о сложной обстановке и превосходстве ВС России в силе и технике
Генштаб ВСУ сообщил о сложной обстановке на линии фронта и о превосходстве российских вооруженных сил, передает РИА «Новости». В публикации пресс-службы украинского генштаба отмечается, что российские силы имеют преимущество как в личном составе, так и в технике, что способствует их постоянным атакам на позиции украинских войск.
Как указано в сообщении, ситуация на фронте остается напряженной. Российские войска используют свое превосходство, чтобы непрерывно атаковать украинские позиции, создавая серьезные вызовы для обороны. Генштаб ВСУ подчеркнул, что это обстоятельство ставит украинские силы в сложное положение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на здании администрации Угледара появился российский флаг, а военнослужащий Вооруженных сил Украины раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города. Генштаб Вооруженных сил Украины назвал обстановку на фронте сложной на фоне потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике.
Захарова: Компромат с вечеринок P. Diddy использовали для продвижения мнений по Украине
По ее словам, на так называемых вечеринках, организованных американским рэпером, был собран компромат, который используется для продвижения комментариев по международной повестке, включая Украину, передает радио Sputnik.
Захарова подчеркнула, что тысячи человек находятся «на крючке» у этой разветвленной, организованной преступной группировки.
Также дипломат подчеркнула, что лица, причастные к вечеринкам, также вовлечены в комментарии по международной политике.
В частности, она упомянула актера Эштона Кутчера и певицу Келли Осборн, которые после участия в вечеринках высказывали поддержку украинскому режиму и осуждали Россию. Также она привела в пример Пэрис Хилтон, связав ее участие в этих мероприятиях с политической активностью по Венесуэле.
Захарова добавила, что мероприятия записывались на видео, и это не только ее предположения, но и данные американских правоохранительных органов.
По ее мнению, видеозаписи использовались для манипуляции общественным мнением и продвижения определенных взглядов по вопросам международных отношений.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, спикер МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения в адрес рэпера P. Diddy демонстрируют системный характер криминальной деятельности среди американских звезд, что является отражением реальности в США.
Напомним, американский рэпер Шон Diddy Комбс оказался в центре скандала из-за обвинений в сексуальном насилии, когда против него был подан уже 12-й за последние месяцы гражданский иск.
Силовики: ВСУ пытались атаковать Угледар из HIMARS
Как сообщает ТАСС, украинские войска пытались наносить удары с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS по Угледару и его окрестностям. Системы противовоздушной обороны России смогли успешно отразить эти атаки.
Источник в силовых структурах сообщил: «Они (ВСУ) пытаются бить HIMARS по Угледару и прилегающим территориям, постоянно работают системы ПВО, успешно».
Собеседник агентства добавил, что попытки атак с использованием HIMARS являются одной из причин задержки эвакуации мирного населения из города. Это создает дополнительные трудности для жителей, которые стремятся покинуть зону конфликта.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что противник продолжает обстреливать освобожденный Угледар, создавая напряженную обстановку.
Путин и Пашинян согласовали участие армянских военных в охране границы с Ираном и Турцией
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в Москве достигли соглашения о новой конфигурации охраны границ Армении с Ираном и Турцией. Как сообщает ТАСС, с 1 января 2025 года к российским военным на границе с Турцией присоединятся военнослужащие погранслужбы Армении.
В то же время было принято решение о том, что с начала 2025 года на контрольно-пропускных пунктах (КПП) на границе Армении и Ирана будут служить исключительно армянские пограничники.
Премьер-министр Армении выразил благодарность российским пограничным войскам за их долгую службу на этих КПП с момента обретения Арменией независимости.
Эти изменения подчеркивают усилия Армении по укреплению своей безопасности и более активному участию в охране своих границ. Российские пограничники продолжат исполнять свои обязанности до конца 2024 года, после чего армянские пограничные войска полностью возьмут на себя охрану КПП на границе с Ираном.
Пограничное управление ФСБ России выполняет свои функции на основе договора от 1992 года.
«В резолюции ЕП по Грузии, которая будет принята 9 октября, есть отвратительное требование ввести двусторонние санкции против России, – заявил на пресс-конференции председатель парламента Шалва Папуашвили. – Это первый официальный публичный документ ЕС, открыто требующий от Грузии санкций против России, и это скандально».
По его словам, «хорошо то, что наконец открыто зафиксировано, какое давление оказывалось по этой теме на грузинские власти в последние два с половиной года за закрытыми дверями».
«Авторы резолюции хорошо понимают, что санкции Грузии не навредят России, – сказал Шалва Папуашвили. – Грузии же и ее народу это грозит гарантированным экономическим коллапсом и большим риском вооруженного противостояния. Грузию не защищают зонтики НАТО и Евросоюза».
«Все это наглядно показывает, насколько в действительности интересует авторов резолюции судьба народа Грузии», – отметил спикер высшего законодательного органа Грузии.
По его словам, резолюция принимается за несколько дней до выборов в парламент Грузии 26 октября и является попыткой давления на избирателей.
Также он сказал, что члены ЕП призывают санкционировать почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили «лишь потому, что он вносит огромный вклад в сохранение мира в Грузии, в недопущение превращения страны в место геополитического противостояния».
Председатель парламента также назвал «постыдным» призыв европарламентариев освободить из заключения экс-президента Михаила Саакашвили.