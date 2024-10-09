Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».3 комментария
Национальный центр «Россия» решил запустить ток-шоу о будущем страны
Серию ток-шоу о национальных целях развития проведет национальный центр «Россия»
На площадке национального центра «Россия» пройдет серия из семи ток-шоу «Открытые диалоги: 100 вопросов о будущем России», где вице-премьеры и другие эксперты обсудят национальные цели развития до конца 2024 года.
В ток-шоу примут участие вице-премьеры Марат Хуснуллин, Дмитрий Патрушев, а также другие члены правительства, которые курируют работу по достижению национальных целей, определенных указом президента Владимира Путина. Участвовать также будут главы регионов, представители бизнеса и общественных движений, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Ток-шоу будет мультиформатным: зрители смогут задавать вопросы через специальный раздел на портале национального центра, а также через кол-центр и видеосвязь. Трансляции планируется вести на телевидении, сайте и в социальных сетях центра. Генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова отметила, что выставка «Россия» была посвящена достижениям, которыми гордится вся страна, а теперь пришло время создавать будущее.
Международная выставка-форум «Россия» проходила с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года по указу президента. На ней были представлены важнейшие достижения страны, а посетили ее более 18,5 млн человек. 1 июля 2024 года президент Путин подписал распоряжение о создании национального центра «Россия» для сохранения наследия выставки и демонстрации достижений страны на постоянной основе.