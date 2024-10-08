Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления новых революционеров? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.0 комментариев
Пашинян прокатился на велосипеде по Москве
Армянский премьер Никол Пашинян, приехавший в российскую столицу для участия в саммите СНГ, проехался на велосипеде вдоль Москвы-реки.
Руководитель правительства Армении похвалил велосипедную дорожку, он отметил ее красоту, передает ТАСС.
Напомним, Пашинян примет участие в саммите глав государств – участников СНГ в Москве. В числе участников саммита также президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Белоруссии Александр Лукашенко.