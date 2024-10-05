Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Слуцкий заявил о риске атомной катастрофы из-за поддержки США Израиля
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к атомной катастрофе из-за поддержки США Израиля, который обещает сокрушительный ответ Ирану на октябрьскую атаку и не исключает ударов по ядерным объектам, заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
Слуцкий сослался на прогнозы Владимира Жириновского, который предсказывал начало Третьей мировой войны из-за противостояния Ирана и Израиля, передает РИА «Новости».
«Прогнозы Жириновского о начале Третьей мировой из-за противостояния Ирана и Израиля пугающе близки к реальности», – написал лидер ЛДПР в своем Telegram-канале.
По словам Слуцкого, Израиль угрожает Ирану сокрушительным ответом на нападение, совершенное 1 октября, и ожидания помощи от союзников вполне обоснованы. Он подчеркнул, что западная пресса сообщает об отсутствии гарантий со стороны Тель-Авива относительно ненанесения ударов по ядерным объектам Тегерана.
Слуцкий также указал на призывы в США оказывать всестороннюю поддержку израильским властям, чтобы предотвратить распространение войны на американскую территорию. По его мнению, эти аргументы схожи с теми, что используются для оправдания вооружения Украины, которая продолжает обстреливать Запорожскую АЭС.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил прекратить поставки оружия Израилю для урегулирования конфликта в Газе.