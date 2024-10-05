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    Диаспоры формируют параллельную серую реальность
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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Игры в выборы

    Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

    35 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

    В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

    6 комментариев
    5 октября 2024, 18:01 • Новости дня

    Слуцкий заявил о риске атомной катастрофы из-за поддержки США Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к атомной катастрофе из-за поддержки США Израиля, который обещает сокрушительный ответ Ирану на октябрьскую атаку и не исключает ударов по ядерным объектам, заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

    Слуцкий сослался на прогнозы Владимира Жириновского, который предсказывал начало Третьей мировой войны из-за противостояния Ирана и Израиля, передает РИА «Новости».

    «Прогнозы Жириновского о начале Третьей мировой из-за противостояния Ирана и Израиля пугающе близки к реальности», – написал лидер ЛДПР в своем Telegram-канале.

    По словам Слуцкого, Израиль угрожает Ирану сокрушительным ответом на нападение, совершенное 1 октября, и ожидания помощи от союзников вполне обоснованы. Он подчеркнул, что западная пресса сообщает об отсутствии гарантий со стороны Тель-Авива относительно ненанесения ударов по ядерным объектам Тегерана.

    Слуцкий также указал на призывы в США оказывать всестороннюю поддержку израильским властям, чтобы предотвратить распространение войны на американскую территорию. По его мнению, эти аргументы схожи с теми, что используются для оправдания вооружения Украины, которая продолжает обстреливать Запорожскую АЭС.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил прекратить поставки оружия Израилю для урегулирования конфликта в Газе.

    5 октября 2024, 14:05 • Новости дня
    Лидер «Хезболла» Сафи ад-Дин погиб при ударе Израиля по Бейруту

    Al Arabiya: Глава исполнительного совета «Хезболла» Сафи ад-Дин погиб при атаке Израиля на Бейрут

    Лидер «Хезболла» Сафи ад-Дин погиб при ударе Израиля по Бейруту
    @ Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

    В результате израильского удара по южному пригороде Бейрута погиб Сафи ад-Дин, глава исполнительного совета «Хезболла», считавшийся основным претендентом на пост генерального секретаря партии, сообщает канал Al Arabiya.

    Ливанская шиитская партия «Хезболла» потеряла одного из своих ключевых лидеров. Как сообщает Al Arabiya, глава исполнительного совета организации Хашем Сафи ад-Дин погиб в результате израильской атаки на южный пригород Бейрута. Сафи ад-Дин рассматривался как основной претендент на пост генерального секретаря «Хезболла».

    Телеканал Al Arabiya передает, что атака, в ходе которой погиб Сафи ад-Дин, была проведена армией Израиля в пятницу. Вместе с ним погибли несколько офицеров иранского Корпуса стражей исламской революции. Этот удар является значительной потерей для группировки, учитывая статус погибших.

    Подробности инцидента пока остаются неясными, однако уже можно предположить, что это событие может оказать серьезное влияние на региональную ситуацию. Израиль и «Хезболла» находятся в состоянии конфликта на протяжении многих лет, а такие события могут привести к усилению напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, связь с возможным преемником Хасана Насруллы на посту главы «Хезболлы» Хашемом Сафи ад-Дином пропала после ударов Израиля, что затрудняет поисковые операции, сообщало агентство Reuters. Армия Израиля выполнила авиаудар по подземному бункеру «Хезболлы» в Ливане, чтобы уничтожить нового лидера движения Хашема Сафи ад-Дина, сменившего Хасана Насруллу.

    Изначально сообщалось, что Хашем Сафи ад-Дин, глава исполнительного совета «Хезболла», рассматривался в качестве возможного преемника Хасана Насруллы на посту генсека после его гибели, сообщила газета The New York Times.

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    4 октября 2024, 21:33 • Новости дня
    Посол объяснил отсутствие планов Ирана вводить войска для помощи Ливану

    Посол: Иран не планирует вводить войска для помощи Ливану

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что Израиль не сможет достичь целей в наземной операции и повторяет свои прежние ошибки, проводя авиационные операции в Газе и Ливане.

    Иранский посол также отметил, что Иран не планирует вводить свои войска в другую страну, так как уверен в способности Ливана и движения «Хезболла» защитить себя, передает РИА «Новости».

    По словам Джалали, ливанский народ обладает большим опытом, накопленным в предыдущих войнах, и в состоянии самостоятельно обеспечить свою безопасность. «Мы не хотим вводить войска в другую страну. Ливанский народ и «Хезболла» в состоянии, в том уровне силы, чтобы защитить себя», – заявил он.

    В пятницу замкомандующего Корпуса стажей исламской революции (элитные части ВС Ирана) адмирал Али Фадави заявил, что Тегеран нанесет удары по всем израильским источникам энергии, НПЗ и газовым месторождениям страны, если Израиль совершит ошибку.

    Кроме того, Financial Times сообщила, что американские чиновники уверены, что ответные действия Израиля на ракетные удары Ирана будут взвешенными, чтобы не спровоцировать новую эскалацию на Ближнем Востоке.

    Ранее сообщалось, что конфликт на Ближнем Востоке обострил отношения между США и Израилем, так как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отвергал призывы США к мирным переговорам и прекращению огня.

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    4 октября 2024, 18:48 • Видео
    Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

    В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

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    5 октября 2024, 15:23 • Новости дня
    Эксперт предположил параллельную структуру командования в «Хезболле»

    Востоковед Семенов: После гибели преемника Насруллы «Хезболла» все равно удерживает фронт

    Эксперт предположил параллельную структуру командования в «Хезболле»
    @ Bilal Hussein/AP/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Несмотря на гибель руководства, «Хезболла» продолжает проводить военные операции и отражать израильские атаки, возможно, в организации существует параллельная структура командования, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. В субботу арабские источники сообщили о гибели главы исполнительного совета «Хезболлы» Хашема Сафи ад-Дина, который был одним из вероятных преемников ликвидированного ранее шейха Хасана Насруллы.

    «Вероятная гибель главы исполнительного совета «Хезболлы» Хашема Сафи ад-Дина должна была бы усугубить положение организации, которая оказывается неспособной сохранить своих руководителей. Видимо, лидеры «Хезболлы» перемещаются достаточно свободно и участвуют в совещаниях, не соблюдая мер безопасности», – считает востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    По его словам, у «Хезболлы» по-прежнему нет проблем с тем, чтобы удерживать фронт и проводить военные операции в Южном Ливане, тем не менее «как оказывается, ее руководители совершенно не защищены». «И тут возникает вопрос, насколько для «Хезболлы» существенна потеря руководства, если все равно кто-то продолжает руководить операциями, отражать израильские атаки, запускать ракеты по Хайфе», – отметил эксперт.

    Семенов не исключил существование в «Хезболле» параллельной структуры командования, которую Израиль не может уничтожить. «То есть Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидирует тех, кто на виду, что, конечно, создает серьезное напряжение вокруг организации по поводу наличия возможной израильской агентуры», – добавил спикер.

    Сафи ад-Дин, как и остальные руководители «Хезболлы», имел тесные связи с Ираном, что делало его заметной фигурой в операциях группировки. «Духовный руководитель ливанской «Хезболлы» – верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Все лидеры организации в любом случае будут тесно координировать свои действия с Тегераном», – подчеркнул Семенов.

    Израильский министр обороны Йоав Галант заявил накануне о продолжении операции в Южном Ливане до полного уничтожения военных объектов «Хезболлы», «но пока можно лишь говорить об убийстве лидеров», отмечает Семенов.

    Новым генсеком организации после убийства Хасана Насруллы может стать 71-летний ливанский шиитский священнослужитель и политик Наим Касем, который был заместителем генерального секретаря, а сейчас исполняет обязанности руководителя группировки вместо ликвидированного ранее шейха Хасана Насруллы. «В данном случае Касем становится безальтернативной кандидатурой на пост генсека «Хезболлы», – считает востоковед.

    В субботу канал Al Arabiya сообщил, что в результате израильского удара по южному пригороду Бейрута был ликвидирован Хашем Сафи ад-Дин, глава исполнительного совета «Хезболлы». По данным телеканала, функционер погиб в результате пятничной атаки ЦАХАЛ. Вместе с ним погибли несколько офицеров иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Этот удар является значительной потерей для группировки, учитывая статус погибших.

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    4 октября 2024, 20:10 • Новости дня
    Telegram объяснил перебои в работе конфликтом на Ближнем Востоке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Перебои в работе мессенджера Telegram фиксировались в связи с усилившейся нагрузкой из-за ближневосточных событий, сообщили в пресс-службе компании.

    Мощности мессенджера испытывают беспрецедентные нагрузки в связи с событиями в Израиле, Ливане и Иране, сообщается в канале Telegram News.

    У пользователей в последние дни возникали проблемы с подключением и с доступом к медиа. Отмечается, что сейчас проблему удалось разрешить.

    В четверг в работе Telegram фиксировались масштабные сбои, через некоторое время мессенджер восстановился.

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    4 октября 2024, 22:58 • Новости дня
    Россия нанесла удары по базам боевиков в Сирии

    ВКС России атаковали 12 баз боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские ВКС провели серию авиаударов по двенадцати базам боевиков в Сирии, вышедших из зоны Эт-Танф, в рамках совместной операции с сирийскими силами.

    Российские военно-воздушные силы провели серию прицельных ударов по обнаруженным базам боевиков в Сирии, сообщает ТАСС.

    В результате операции, проведенной в сотрудничестве с сирийскими военными, были атакованы двенадцать мест базирования боевиков, которые покинули зону Эт-Танф.

    Заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк отметил, что удары были нанесены в рамках разведывательно-поисковых действий в горно-пустынных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор, которые проводит командование вооруженных сил Сирии при поддержке российской группировки войск.

    Ранее сообщалось, что российские ВКС атаковали четыре базы боевиков в Сирии, включая провинции Хомс и Дейр-эз-Зор

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    4 октября 2024, 23:08 • Новости дня
    Байден порекомендовал Израилю найти альтернативу атакам на нефтяные объекты Ирана

    Байден не рекомендовал Израилю удары по иранским нефтяным объектам

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден заявил, что не стал бы советовать Израилю наносить удары по нефтяным объектам Ирана, предложив рассмотреть альтернативные меры.

    «Если бы я был на их месте, я бы подумал о других альтернативах, кроме атаки на нефтяные месторождения», – сказал Байден на встрече с журналистами в Белом доме в ответ на вопрос о возможных ответных мерах Израиля на действия Ирана, передает ТАСС.

    Байден подчеркнул, что Израиль еще не принял окончательного решения по этому вопросу.

    На вопрос о влиянии США на решения израильских властей Байден ответил, что американские и израильские команды по национальной безопасности тесно взаимодействуют.

    «Наши команды поддерживают связь по 12 часов в сутки. Они постоянно контактируют», – добавил он.

    Президент также отметил, что Израиль имеет право защищать себя от нападений, включая те, которые совершает Иран.

    При этом Байден подчеркнул важность минимизации жертв среди мирного населения.

    Ранее Тегеран пригрозил, что нанесет удары по всем израильским источникам энергии, НПЗ и газовым месторождениям страны, если Израиль совершит ошибку,

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    4 октября 2024, 23:54 • Новости дня
    Из Ливана по Израилю запустили более 120 снарядов

    Израильская армия зафиксировала запуск 122 снарядов из Ливана по Израилю

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные зафиксировали запуск 122 снарядов из Ливана по Израилю в течение дня, но сообщений о пострадавших не поступало.

    Как сообщает ТАСС, израильская армия заявила о запуске 122 снарядов из Ливана в сторону северных районов Израиля. Эти данные собраны на 23.00 по московскому времени. В течение дня армейская пресс-служба фиксировала несколько мощных обстрелов.

    Обстрелы следуют за началом израильской операции «Стрелы севера», в рамках которой с 23 сентября ВВС Израиля наносят удары по целям в Ливане, включая инфраструктуру и руководство «Хезболлах». Это вызвало усиление военно-политической напряженности в регионе и увеличение интенсивности обстрелов с ливанской территории.

    Израильские военные сообщают, что случаи обстрелов увеличились не только в северных районах, но и достигли центральной части страны, включая Тель-Авив. 1 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны Ирана.

    Ранее израильский министр обороны Йоав Галант заявил о продолжении операции в Южном Ливане до полного уничтожения военных объектов «Хезболлы».

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    4 октября 2024, 23:17 • Новости дня
    Число антисемитских правонарушений в Германии удвоилось

    В Германии число антисемитских правонарушений удвоилось после атаки ХАМАС на Израиль

    Tекст: Денис Тельманов

    В Германии зафиксировали резкий рост числа антисемитских правонарушений, которое увеличилось в два раза после атаки боевиков ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

    Как сообщает ТАСС, Министерство внутренних дел Германии заявило о резком увеличении числа антисемитских правонарушений в стране после атаки боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

    Если в 2023 году до октября полиция зарегистрировала около 1,6 тыс. таких преступлений, то с января до октября 2024 года их количество превысило 3,2 тыс.

    Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. Их действия сопровождались убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом порядка 250 заложников.

    ХАМАС заявили, что их атака была ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

    Израиль ответил на нападение полным блокированием Газы и нанесением ударов по ее территории, а также по объектам в Ливане и Сирии.

    Впоследствии Израиль начал наземную операцию в палестинском анклаве, что привело к дальнейшему обострению ситуации в регионе.

    Ранее сообщалось, что контрразведка ФРГ назвала Telegram ключевой площадкой общения правых радикалов

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    5 октября 2024, 11:59 • Новости дня
    ФБР и Минобороны США сообщили о возможных актах насилия 7 октября

    Tекст: Александра Юдина

    ФБР и министерство внутренней безопасности предупреждают о возможных актах насилия в США 7 октября, что связано с годовщиной нападения ХАМАС на Израиль, сообщает канал CNN.

    По данным телеканала, данное предупреждение связано с первой годовщиной нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль, что привело к вооруженному конфликту в секторе Газа и эскалации напряженности в регионе, передает РИА «Новости».

    По оценке ФБР и министерства, этот день может стать «побудительным фактором» для экстремистов и лиц, совершающих преступления на почве ненависти.

    Властям предстоит усилить меры безопасности и отслеживать возможные угрозы, чтобы предотвратить трагические последствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт на Ближнем Востоке обострил отношения между США и Израилем.

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    5 октября 2024, 04:46 • Новости дня
    Израиль подтвердил гибель двух солдат на Голанских высотах

    Армия Израиля сообщила о гибели двух солдат и ранении 24 в результате атаки дронов

    Tекст: Денис Тельманов

    Два израильских военных погибли и 24 получили ранения в результате атаки беспилотников на армейскую базу в северной части Голанских высот, что произошло на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

    Как сообщает ТАСС, армия Израиля подтвердила гибель двух своих солдат и ранение 24 в ходе атаки беспилотных летательных аппаратов на северной части страны.

    Атака произошла на армейской базе на Голанских высотах, где служили связисты 13-го батальона бригады «Голани». Дроны были запущены с территории Ирака.

    Пресс-служба армии Израиля сообщила, что общее число погибших израильских военных в ходе текущего конфликта на Ближнем Востоке достигло 726 человек.

    Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля в октябре прошлого года. Это сопровождалось убийствами жителей приграничных поселений и захватом заложников.

    Израиль в ответ объявил о полной блокаде сектора Газа и начал военную операцию. Кроме того, 23 сентября началась операция «Стрелы севера» против «Хезболлах», во время которой израильские военные наносят авиаудары по объектам на территории Ливана.

    30 сентября израильская армия начала ограниченные наземные операции в приграничных районах на юге Ливана.

    Ранее сообщалось, что израильские авиаудары в Газе унесли жизни восьми палестинцев

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    5 октября 2024, 03:18 • Новости дня
    Израильские авиаудары в Газе унесли жизни восьми палестинцев

    Палестинское агентство сообщило о восьми погибших палестинцах в результате ударов Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    По меньшей мере восемь палестинцев погибли в результате ночных авиаударов Израиля по центральной части сектора Газа, включая лагерь беженцев Нусейрат и школу в Дейр-эль-Балах.

    Как сообщает ТАСС, палестинское информационное агентство WAFA заявило, что израильские ВВС нанесли удары по центральной части сектора Газа, что привело к гибели не менее восьми человек. Семь из них погибли в результате ракетных ударов по трем жилым домам в лагере беженцев Нусейрат.

    Еще один человек погиб при бомбардировке школы «Ас-Салах» в городе Дейр-эль-Балах, где находится центр для временно перемещенных лиц.

    Агентство также упомянуло о многочисленных раненых, однако точное число пострадавших не было названо. По данным Минздрава сектора Газа, с начала эскалации конфликта в октябре 2023 года, жертвами стали 41,8 тыс. палестинцев, еще 96,8 тыс. получили ранения.

    Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября прошлого года боевики ХАМАС проникли из сектора Газа на территорию Израиля. Это вторжение сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников.

    В ответ Израиль начал военную операцию в Газе, целью которой является уничтожение инфраструктуры ХАМАС и освобождение всех похищенных.

    Ранее израильский министр обороны Йоав Галант заявил о продолжении операции в Южном Ливане до полного уничтожения военных объектов «Хезболлы».

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    5 октября 2024, 01:57 • Новости дня
    Британия эвакуировала 250 граждан из Ливана

    Британия вывезла 250 граждан из Ливана чартерными рейсами

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Британии организовало эвакуацию 250 своих граждан из Ливана чартерными рейсами, последний из которых должен вылететь из Бейрута 6 октября.

    По данным ТАСС, правительство Британии организовало эвакуацию своих граждан из Ливана в условиях усиливающейся напряженности в регионе.

    Всего было эвакуировано 250 человек, использовав для этого чартерные рейсы. Последний, четвертый по счету рейс планируется на 6 октября.

    «Из-за снижения спроса дополнительные рейсы не планируются, но мы продолжаем следить за ситуацией», – заявили в Форин оффисе, призвав британцев, остающихся в Ливане, связаться с ведомством и воспользоваться возможностью эвакуации.

    Эвакуация стала необходимой в связи с военной операцией Израиля под названием «Стрелы севера», нацеленной на формирования «Хезболлах» в Ливане.

    Эта операция началась 23 сентября и включает массированные удары по военным объектам движения. В результате одного из атак был убит генеральный секретарь «Хезболлах» Хасан Насрулла.

    Ранее Министерство обороны Британии отправило на Кипр 700 своих военнослужащих для возможной поддержки эвакуации из Ливана.

    Предполагалось также использование нескольких судов Королевских ВМС Британии для этой цели. Армия Израиля призвала жителей одного из районов Бейрута срочно эвакуироваться, указав на потенциальную угрозу со стороны «Хезболлах».

    Ранее специальный борт МЧС России Ил-76 привез 60 граждан, включая семьи сотрудников посольства в Ливане, в аэропорт Москвы Жуковский.

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    5 октября 2024, 03:57 • Новости дня
    Израильский БПЛА атаковал лагерь беженцев в Ливане

    Израильский беспилотник ударил по квартире в лагере Беддауи на севере Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильский беспилотный летательный аппарат атаковал жилую квартиру в палестинском лагере беженцев Беддауи в районе Триполи, что на севере Ливана, возле мечети Халиль-ар-Рахман.

    Как сообщает телеканал «Аль-Джадид», израильский беспилотник нанес удар по жилой квартире в лагере палестинских беженцев Беддауи, расположенном в окрестностях города Триполи на севере Ливана.

    Сообщается, что атака произошла рядом с мечетью Халиль-ар-Рахман. Пока сведений о возможных жертвах или пострадавших не поступало, передает РИА «Новости».

    С 1 октября Израиль проводит сухопутную операцию против «Хезболлах» на юге Ливана, сопровождаемую воздушными бомбардировками.

    В результате обстрелов погибло более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, а более 90 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Несмотря на потери, «Хезболлах» продолжает вести наземные бои и обстрелы израильской территории.

    Ранее сообщалось, что израильские авиаудары в Газе унесли жизни восьми палестинцев

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    5 октября 2024, 06:22 • Новости дня
    Атака Израиля на Тулькарм унесла жизни 11 мирных жителей

    Боевики ХАМАС и мирные жители погибли в результате израильского удара в Тулькарме

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки истребителя ВВС Израиля на город Тулькарм на Западном берегу реки Иордан погибли 18 человек, включая 11 мирных жителей, в числе которых дети и их родственники.

    Израильская армия провела операцию в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, где в результате атаки истребителя погибло 18 человек, сообщает «Al Jazeera».

    Среди погибших - мирные жители, включая двоих детей 6 и 8 лет, их мать и дядю.

    Пресс-служба израильской армии заявила, что цель операции - ликвидация палестинских радикалов из группировок ХАМАС и «Исламский джихад». Израильские военные утверждают, что эти боевики участвовали в изготовлении взрывчатки и планировании нападений на Израиль и его вооруженные силы.

    По информации израильских военных, удар был нанесен вечером 3 октября в момент, когда боевики проводили собрание, чтобы подготовить террористическую атаку против Израиля. В результате удара погибло по меньшей мере семь палестинских радикалов, включая тех, кто был причастен к террористической деятельности.

    Ранее сообщалось, что израильский БПЛА атаковал лагерь беженцев в Ливане.

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    5 октября 2024, 07:12 • Новости дня
    Южная Корея эвакуировала 96 граждан из Ливана

    Южная Корея доставила 96 граждан из Ливана военным самолетом на фоне эскалации

    Tекст: Денис Тельманов

    Южная Корея организовала эвакуацию 96 своих граждан из Ливана из-за обострения ситуации в регионе, используя военно-транспортный самолет.

    Военный самолет из Южной Кореи эвакуировал 96 граждан страны, а также одного члена семьи гражданина Южной Кореи из Ливана, передает РИА «Новости». Операция стала первой эвакуацией на фоне роста напряженности в регионе.

    Военно-транспортный самолет KC-330 вылетел из Бейрута в пятницу и должен приземлиться в субботу на авиабазе в Соннаме, расположенной к югу от Сеула. К

    ак сообщило министерство иностранных дел Южной Кореи, это решение было принято после приказа президента Юн Сок Еля отправить самолет для обеспечения безопасности южнокорейских граждан.

    В пресс-релизе министерства отмечается, что правительство продолжит внимательно следить за ситуацией в Ливане и на Ближнем Востоке, чтобы обеспечить защиту своих граждан.

    «Мы примем все необходимые меры для их защиты», – говорится в сообщении южнокорейского ведомства.

    По данным, на момент среды в Ливане находилось около 130 граждан Южной Кореи, исключая дипломатов и их семьи. В других странах региона также находятся граждане Южной Кореи: около 110 в Иране и 480 в Израиле.

    Ранее сообщалось, что Британия эвакуировала 250 своих граждан из Ливана

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