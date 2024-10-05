Слуцкий заявил о риске атомной катастрофы из-за поддержки США Израиля

Лидер «Хезболла» Сафи ад-Дин погиб при ударе Израиля по Бейруту

Al Arabiya: Глава исполнительного совета «Хезболла» Сафи ад-Дин погиб при атаке Израиля на Бейрут

Ливанская шиитская партия «Хезболла» потеряла одного из своих ключевых лидеров. Как сообщает Al Arabiya, глава исполнительного совета организации Хашем Сафи ад-Дин погиб в результате израильской атаки на южный пригород Бейрута. Сафи ад-Дин рассматривался как основной претендент на пост генерального секретаря «Хезболла».

Телеканал Al Arabiya передает, что атака, в ходе которой погиб Сафи ад-Дин, была проведена армией Израиля в пятницу. Вместе с ним погибли несколько офицеров иранского Корпуса стражей исламской революции. Этот удар является значительной потерей для группировки, учитывая статус погибших.

Подробности инцидента пока остаются неясными, однако уже можно предположить, что это событие может оказать серьезное влияние на региональную ситуацию. Израиль и «Хезболла» находятся в состоянии конфликта на протяжении многих лет, а такие события могут привести к усилению напряженности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, связь с возможным преемником Хасана Насруллы на посту главы «Хезболлы» Хашемом Сафи ад-Дином пропала после ударов Израиля, что затрудняет поисковые операции, сообщало агентство Reuters. Армия Израиля выполнила авиаудар по подземному бункеру «Хезболлы» в Ливане, чтобы уничтожить нового лидера движения Хашема Сафи ад-Дина, сменившего Хасана Насруллу.

Изначально сообщалось, что Хашем Сафи ад-Дин, глава исполнительного совета «Хезболла», рассматривался в качестве возможного преемника Хасана Насруллы на посту генсека после его гибели, сообщила газета The New York Times.