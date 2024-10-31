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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов США навязывают человечеству американский ИИ

    Заявка на стратегию США в области искусственного интеллекта – если убрать шелуху про демократию – сводится к защите лидерства через контроль и недопущение любого развития у любых конкурентов. Все, что человечество может предложить или сделать в сфере ИИ, должно быть не просто подконтрольно США, а производиться и контролироваться на их физической территории.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Дать человеку выпить яду – это не акт сострадания

    Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.

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    31 октября 2024, 12:15 • Новости дня

    Кремль анонсировал встречу Путина с Хуснуллиным

    Путин в четверг проведет встречу с вице-премьером Хуснуллиным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В четверг президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, на которой обсудят ключевые вопросы строительной отрасли и ее влияние на экономику, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин в четверг встретится с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, сообщает ТАСС. Песков отметил, что у главы государства постоянно проходят рабочие встречи, и среди них особое внимание будет уделено обсуждению вопросов строительной отрасли с вице-премьером.

    Песков подчеркнул, что Хуснуллин курирует огромный спектр вопросов, среди которых строительство занимает особое место. Он добавил, что Хуснуллин регулярно информирует президента о текущей ситуации на своих участках.

    Кроме того, пресс-секретарь указал, что другие встречи президента в этот день будут носить непубличный характер. На сегодня крупных открытых мероприятий не запланировано.

    30 октября 2024, 11:22 • Новости дня
    Путин поручил разработать программу продвижения российской продукции за рубежом

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин поручил разработать программу «Сделано в России» для продвижения отечественной продукции за границей.

    «Правительству ... разработать совместно с акционерным обществом «Российский экспортный центр» программу «Сделано в России», направленную на продвижение российской продукции за рубежом под национальным брендом «Сделано в России», предусмотрев в этой программе план совместных действий заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов субъектов Российской Федерации по ее реализации», – указано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

    Срок исполнения поручения назначен на 30 декабря 2024 года. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, РЭЦ планировал расширить продвижение товаров под брендом «Сделано в России» на международных рынках, используя инновационные инструменты и увеличивая участие в международных выставках и мероприятиях.

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    28 октября 2024, 14:05 • Новости дня
    Путин: Экономика России продолжает расти

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский валовой внутренний продукт (ВВП) по итогам года достигнет роста в 3,9%, что превысит среднемировые показатели, экономика России продолжает демонстрировать положительную динамику, отметил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Несмотря на то, что динамика ВВП в третьем квартале текущего года несколько замедлилась, экономика России продолжает, тем не менее, расти. По оценке Минэкономразвития за январь-август ВВП прибавил 4,2%», – указал Путин.

    Президент подчеркнул, что ожидается рост ВВП на 3,9% по итогам года. Это значение должно превысить среднемировые темпы роста, которые, по оценкам МВФ, составят 3,2% в 2024 году, передает ТАСС.

    Путин добавил, что российская экономика проявляет устойчивость и способность к восстановлению, несмотря на внешние и внутренние вызовы, с которыми ей приходится сталкиваться.

    Он также отметил, что уровень безработицы в России остается на рекордно низком уровне – 2,4%.

    Ранее Путин заявлял, что рынок труда в России находится в уникальном положении, так как безработица составляет около 2%. Глава государства также заявил, что экономика России сталкивается с трудностями и дисбалансами из-за санкций и кадрового дефицита.

    Напомним также, что Банк России ранее объявил о повышении ключевой ставки с 19% до 21%, что стало рекордным значением.

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    31 октября 2024, 12:54 • Видео
    Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

    Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

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    29 октября 2024, 17:10 • Новости дня
    Путин: Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат
    Путин: Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат
    @ Екатерина Христова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости роста доходов россиян выше уровня инфляции, чтобы обеспечить экономику высоких заработных плат и модернизацию предприятий.

    На съезде Федерации независимых профсоюзов Путин отметил важность формирования экономики с высокими зарплатами, сообщает Telegram-канал Кремля. По его словам, это необходимо для повышения эффективности производства и модернизации на современной технологической базе. Путин выразил уверенность, что профсоюзы поддержат эту позицию.

    «Повторю: российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат, в этом ключ к повышению эффективности самого производства, к модернизации предприятий и компаний, глубокому обновлению отраслей на современной технологической базе, к созданию качественных рабочих мест. Уверен, профсоюзы разделяют эту точку зрения», – сказал он.

    Президент подчеркнул, что положение работников на рынке труда должно улучшаться, включая условия работы и уровень доходов. Он особо отметил, что заработная плата должна расти опережающими темпами, превышая уровень роста цен.

    Кроме того, Путин указал на значительный рост реальной заработной платы в России. В июле текущего года она увеличилась на 8,1% по сравнению с показателями прошлого года. Федерации независимых профсоюзов поручено внимательно следить за динамикой заработных плат и общим состоянием на рынке труда.

    Ранее Путин призвал выравнивать зарплаты медработников в различных регионах.

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    28 октября 2024, 14:18 • Новости дня
    Путин назвал две задачи для сдерживания инфляции

    Путин: Возвращение бюджетного правила и сокращение ненефтегазового дефицита помогут сдержать инфляцию

    Путин назвал две задачи для сдерживания инфляции
    @ Михаил Метцель/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Возвращение к бюджетному правилу и сокращение ненефтегазового дефицита должно помочь в сдерживании инфляции, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    В бюджете России на ближайшие три года «запланировано сокращение так называемого ненефтегазового дефицита и возвращение к бюджетному правилу», сказал глава государства, передает ТАСС.

    Реализация этих задач «в свою очередь должна оказать сдерживающее влияние и на инфляцию», добавил он.

    В сентябре замглавы администрации президента Максим Орешкин отмечал, что период высокой инфляции в стране завершился.

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    30 октября 2024, 20:59 • Новости дня
    В ингушской семье Хашагульговых два брата стали Героями России

    Путин присвоил звание Героя России капитану Хашагульгову посмертно

    В ингушской семье Хашагульговых два брата стали Героями России
    @ @SolovievLive

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин присвоил посмертно звание Героя России капитану Султану Хашагульгову, погибшему во время выполнения боевой задачи в ДНР. Ранее его двоюродный брат был также удостоен звания Героя России.

    Хашагульгов, командир штурмового отряда 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа, погиб 30 июня во время выполнения боевой задачи возле населенного пункта Старомайорское в ДНР, сообщает официальный сайт органов власти Ингушетии.

    В сообщении отмечается, что капитан Хашагульгов ценой своей жизни спас старшего сержанта Сайгина. Группа под его командованием выполняла боевую задачу в лесополосе «Клевер» в районе указанного поселка. Заметив пикирующий в их сторону беспилотник, капитан дал группе команду срочно занять укрытие. Заметив, что старший сержант Сайгин повредил ногу, он бросился к нему на помощь и помог ему укрыться. Однако сам скрыться от дрона Хашагульгов не успел, в результате разрыва боеприпаса он погиб на месте.

    Этот поступок и стал причиной присвоения Хашагульгову высокого звания. В семье капитана Хашагульгова это уже второй случай присвоения звания Героя России. Ранее его двоюродный брат и тезка Султан Хашагульгов также получил высшую боевую награду России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, старший лейтенант Ильдар Суфияров проявил себя храбрым командиром мотострелкового взвода в зоне спецоперации и посмертно был удостоен звания Героя России.

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    30 октября 2024, 18:19 • Новости дня
    Вучич рассказал о своем разговоре с Путиным по ситуации на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сербский лидер Александр Вучич рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого российский лидер, по его словам, не проявил интереса к идее прекращения огня в украинском конфликте.

    Во время первого за более чем два года телефонного разговора президенты России и Сербии обсудили ситуацию на Украине, сообщил Bloomberg, передает РБК.

    Вучич в интервью изданию рассказал, что задал Путину вопрос о ситуации на Украине и предложил идею прекращения огня. Однако, по словам сербского президента, российский лидер не выразил энтузиазма по этому поводу. Вместо этого Путин подтвердил намерение довести до конца все цели специальной военной операции.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о проведении телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-служба Кремля подтвердила факт этого разговора.

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    29 октября 2024, 17:40 • Новости дня
    Белоусов доложил Путину об успешной отработке нанесения ядерного удара

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту Владимиру Путину об успешной отработке стратегических задач нанесения ядерного удара в ответ на возможную атаку.

    «Под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами РФ, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами в ответ на ядерный удар противника», – сказал глава ведомства президенту.

    Видеозапись с его выступлением опубликована в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что пуск МБР «Ярс» проводился с испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура. Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Новомосковск» и Охотского моря с атомного подводного крейсера «Князь Олег» прошли пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава».

    Белоусов отметил, что все задачи, поставленные в ходе учений, были выполнены в полном объеме. Все запущенные ракеты достигли своих целей, подтвердив заданные характеристики, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны России сообщило об успешном пуске крылатых ракет со стратегических ракетоносцев Ту-95МС.

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    30 октября 2024, 18:11 • Новости дня
    Путин назвал недостаточной помощь получившим инвалидность бойцам СВО

    Путин призвал обеспечить индивидуальный подход к поддержке участников СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил недостаточность нынешней помощи бойцам СВО с инвалидностью и дал поручение разработать усиленные меры поддержки с индивидуальным подходом.

    В ходе совещания с членами правительства Путин подчеркнул, что хотя все участники СВО официально получают помощь, ее недостаточно. Он поручил вице-премьерам Дмитрию Чернышенко и Татьяне Голиковой вместе с Министерством обороны подготовить перечень поручений для улучшения ситуации.

    «Попросил бы Вас [вице-премьера Дмитрия Чернышенко] вместе с [вице-премьером] Татьяной Алексеевной [Голиковой] и вместе с Минобороны подготовить перечень поручений, который работал бы в этом очень важном, очень нужном направлении. Там люди [участники СВО] всё как бы официально получили, но этого недостаточно. Здесь нужен индивидуальный подход. У нас фонд [«Защитники Отечества»] работает. Но нужно, чтобы в регионах работали как следует. Я знаю, коллеги стараются, работают и делают много – недостаточно», – приводит Telegram-канал Кремля слова главы государства.

    Ранее Путин заявил, что поддержка бойцов СВО – основа российского общества и залог побед.

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    29 октября 2024, 16:21 • Новости дня
    Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
    Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания.

    «Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет»,  – заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    Президент также подчеркнул, что применение ядерного оружия рассматривается как крайняя мера для обеспечения безопасности страны. По его словам, ядерная триада остается надежным гарантом суверенитета и безопасности России, решает задачи стратегического сдерживания и поддерживает ядерный паритет в мире. Путин заверил, что Россия не планирует участвовать в новой гонке вооружений, но будет поддерживать свои ядерные силы на уровне необходимой достаточности.

    Президент акцентировал внимание на растущем напряжении в мире и появлении новых внешних угроз, что подчеркивает важность наличия современных стратегических сил сдерживания. Он отметил, что у Москвы есть ресурсы для дальнейшего совершенствования всех компонентов ядерных сил.

    Ранее Путин обозначил направления обновления ядерной доктрины страны. Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Россия обновляет ядерную доктрину, чтобы у ее противников не было иллюзий насчет готовности Москвы обеспечить безопасность страны всеми средствами.

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    28 октября 2024, 20:47 • Новости дня
    Эксперт: Россия выстраивает полноценную «экономику предложения»

    Политолог Федорова: Россия достигла новых высот в развитии машиностроения

    Эксперт: Россия выстраивает полноценную «экономику предложения»
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Сейчас в России важно создать максимально комфортные условия для выпуска высокотехнологичной и передовой продукции. Это не только укрепит суверенитет государства, но и положительно отразится на улучшении жизни граждан, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. В понедельник Владимир Путин провел совещание, где были озвучены новые экономические успехи России.

    «Россия преодолевает все текущие вызовы, двигаясь при этом к реализации масштабных целей развития. Страна уверенно движется к новой экономической реальности, адаптируя свои экономические и торговые связи. Буквально на прошлой неделе завершился саммит БРИКС, который еще раз показал рост финансовой значимости стран Глобального Юга», – пояснила Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «Мы активно развиваем сотрудничество с участницами организации. И это в совокупности с развитием внутреннего производства и спроса дает плоды. Россия по темпам экономического роста значительно опережает участников Евросоюза. Наш ВВП за январь – август увеличился на 4,2%. Это хороший показатель», – сказала она.

    Причем подобные темпы, по словам политолога, поддерживаются за счет всестороннего развития экономики. «Мы достигаем новых высот в машиностроении, в оборонной сфере. Объем промышленного производства за восемь месяцев вырос на 4,5%. Президент старается уделять пристальное внимание тому, чтобы развитие пропорционально распределялось по всем отраслям промышленности», – отмечает собеседница.

    «Эти действия продиктованы целью выстраивания полноценной «экономики предложения». Наша задача – создать максимально комфортные условия для выпуска высокотехнологичной и передовой продукции. Развитие отечественных брендов укрепит суверенитет государства. А от этого выигрывает и рядовой потребитель», – акцентирует эксперт.

    «Улучшение жизни граждан в конечном итоге является главным принципом любых экономических изменений в России. Владимир Путин это хорошо понимает. Такой подход уже сказывается на жизни граждан страны: уровень безработицы стремительно сокращается, а национальные проекты становятся локомотивами сферы социальной поддержки», – заключила Федорова.

    В понедельник Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Президент подчеркнул, что несмотря на замедление динамики ВВП в третьем квартале текущего года, экономика России продолжает расти. Он уточнил, что лишь за январь – август внутренний валовой продукт прибавил 4,2%.

    «Хороший, опережающий тон задает у нас промышленность, в том числе высокотехнологичная. За восемь месяцев текущего года индустриальный рост в России составил 4,5%», – говорит Путин. При этом обрабатывающий сектор увеличился на 8,1%, а машиностроение – почти на 20%. «Такие показатели говорят о том, что предприятия загружены заказами, трудовые коллективы работают уверенно», – добавил глава государства.

    Данные подтверждает и ситуация на рынке труда: безработица находится на рекордно низком уровне и составляет лишь 2,4%. При этом доля нетрудоустроенной молодежи в возрасте до 25 лет также сократилась. Данный показатель равняется менее девяти процентов.

    Президент указал и необходимый вектор развития финансового сектора. «Наша задача и на ближайшую, и на более отдаленную перспективу – развивать экономику предложения, увеличивать объем выпуска товаров и услуг именно у нас, в России, запускать новые инвестиционные проекты и создавать современные рабочие места во всех отраслях экономики», – заявил Путин.

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    29 октября 2024, 17:32 • Новости дня
    Путин: Средняя продолжительность жизни россиян должна превысить 80 лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил надежду на повышение средней продолжительности жизни россиян до 80 лет, отметив необходимость сокращения разницы в этом показателе между мужчинами и женщинами, а также между регионами.

    «Одна из главных целей на предстоящие годы – повышение продолжительности жизни», – заявил президент на конгрессе «Национальное здравоохранение», передает ТАСС.

    Он подчеркнул важность сокращения дифференциации в показателях продолжительности жизни между регионами и уменьшения разрыва между мужчинами и женщинами. «Хорошо известно и то, что продолжительность жизни мужчин у нас пока ниже, чем женщин. Нужно последовательно решать эти проблемы», – указал Путин.

    Глава государства отметил, что в целом средняя продолжительность жизни должна достичь 78 лет, а в дальнейшем следует стремиться к уровню 80 лет и выше.

    Ранее Путин заявил о необходимости повышать продолжительность жизни россиян и укреплять здоровье населения, а также пообещал вложить более 1 трлн рублей в здравоохранение за шесть лет.

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    29 октября 2024, 19:54 • Новости дня
    Путин подписал закон о денонсации Конвенции по исследованию моря

    Tекст: Максим Попов

    Президент России Владимир Путин утвердил выход страны из конвенции ICES после приостановки ее участия в совете организации в марте 2023 года.

    Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации Конвенции о Международном совете по исследованию моря (ICES). Документ, определяющий выход России из Конвенции, опубликован, передает ТАСС.

    Совет ICES занимается международными океанографическими и рыбохозяйственными исследованиями, формулирует рекомендации по рациональному использованию морских ресурсов и защите уязвимых экосистем. Однако, вопреки Конвенции, его решение о приостановке деятельности России остается в силе, что послужило причиной для денонсации документа.

    Известно, что нашей страной Конвенция ICES была подписана в 1964 году в Копенгагене и вступила в силу в 1968 году. Россия участвовала в ней как правопреемник СССР. Конвенция обеспечивала основы для деятельности совета, который до марта сотрудничал с Россией в области морских исследований.

    Ранее Путин заявил, что российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат, и призвал постепенно выравнивать зарплаты врачей в регионах.


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    29 октября 2024, 16:57 • Новости дня
    Путин: Люди в России должны становиться намного более здоровыми

    Путин обозначил цели национальных проектов в сфере здравоохранения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Необходимо повышать продолжительность жизни россиян, укреплять здоровье населения и увеличивать продолжительность активной жизни граждан, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии III Национального конгресса «Национальное здравоохранение 2024».

    «При этом особо выделю ключевые задачи новых национальных проектов, о которых только что сказал. Первое. Опережающим образом должна расти продолжительность жизни в тех регионах и в тех группах населения, где она отстает от средней по стране. Нам, как уже сказал, нужно добиваться снижения такой дифференциации», – приводит Telegram-канал Кремля слова Путина.

    Президент подчеркнул, что здоровье россиян должно улучшаться за счет здорового образа жизни, правильного питания и своевременной профилактики заболеваний. «Люди в России должны становиться намного более здоровыми, меньше и реже болеть», – заявил он в своей речи.

    Кроме этого, важным моментом является повышение продолжительности деятельной и достойной жизни, когда даже в преклонном возрасте у человека остаются внутренние ресурсы и желание продолжать трудовую деятельность, подчеркнул Путин.

    «И третье, крайне важное замечание – должна расти продолжительность именно деятельной, достойной жизни. Когда у человека, несмотря на солидный возраст, есть внутренние возможности и, самое главное, желание продолжать трудиться <…>. Мы договорились, что тема семьи должна пронизывать все наши национальные проекты», – сказал он.

    Ранее президент Путин заявил, что главным приоритетом развития страны является сбережение народа и благополучие семей.

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    28 октября 2024, 14:08 • Новости дня
    Путин заявил о дисбалансах в экономике из-за санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экономика России сталкивается с трудностями и дисбалансами, причиной которых стали санкции и кадровый дефицит, заявил президент Владимир Путин.

    Президент потребовал работать над тем, чтобы закрепить и сделать более устойчивыми положительные тенденции, которые уже наблюдаются в отдельных секторах экономики, передает ТАСС.

    «Важно не только постоянно анализировать положение дел в экономике страны, но и своевременно настраивать меры экономической политики так, чтобы закрепить, сделать более устойчивыми положительные тенденции», – подчеркнул Путин.

    В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание Путина с экономическими ведомствами страны. Ранее страны БРИКС указали на негативное влияние незаконных санкций на мировую экономику.

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    28 октября 2024, 14:32 • Новости дня
    Путин потребовал укрепить положительные тенденции в экономике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам подчеркнул важность укрепления и сохранения положительных трендов в российской экономике.

    Глава государства заявил о важности не только постоянного анализа экономической ситуации в стране, но и своевременной настройки мер экономической политики, передает ТАСС. Он подчеркнул, что эффективное управление экономикой требует оперативного реагирования на изменения и корректировки в подходах к политике.

    «Важно не только постоянно анализировать положение дел в экономике страны, но и своевременно настраивать меры экономической политики так, чтобы закрепить, сделать более устойчивыми положительные тенденции», – сказал он.

    Ранее Путин заявил, что экономика России сталкивается с трудностями и дисбалансами из-за санкций и кадрового дефицита. Он также подчеркнул, что возвращение к бюджетному правилу и сокращение ненефтегазового дефицита должно помочь в сдерживании инфляции.

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    • Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

      Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

    • Зеленский устроил истерику из-за «Томагавков»

      Владимир Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты семейства «Томагавк». Он возмущен, что информация об этом секретном пункте «плана победы» стала известна СМИ. Так руководство Украины получило отказ по третьей части «плана» и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров.

    • Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

      Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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