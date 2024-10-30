Журова осудила заявление кандидата в президенты МОК Коу о недопуске россиян в спорт

Tекст: Валерия Городецкая

Журова напомнила, что на московских Олимпийских играх 1980 года Коу и других британских спортсменов, участвовавших под олимпийским флагом, встречали очень гостеприимно в России, и предложила ему вернуть медали, если он так принципиально настроен, пишет Metaratings, передает РИА «Новости».

Депутат подчеркнула, что подобные высказывания не помогут Коу в получении поддержки на выборах главы МОК, так как многие страны будут негативно относиться к его русофобским настроениям.

Ранее комитет по делам молодежи и спорта Верховной рады Украины сообщил, что Коу на встрече с депутатом и бывшей легкоатлеткой Ольгой Саладухой пообещал не допускать россиян и белорусов ни под национальным, ни под нейтральным флагом.

В августе российские спортсмены завершили участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже с одной медалью, серебряными медалистками стали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, выступавшие в парном разряде. Все российские спортсмены выступали в нейтральном статусе из-за санкций, наложенных на Россию.