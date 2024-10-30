Tекст: Валерия Городецкая

Захарова выразила мнение, что ратификация Украиной Римского статута с оговоркой о семилетнем иммунитете для граждан, совершивших военные преступления, является «театром абсурда», передает ТАСС. Она подчеркнула, что киевский режим смог договориться о принятии статута при условии, что МУС не будет иметь возможности преследовать украинских граждан за военные преступления в течение семи лет.

Захарова добавила, что ратификация происходит на фоне вооруженного конфликта, в котором подконтрольные Киеву военные и наемники совершают множество военных преступлений. Она отметила, что преступления продолжаются не только на территории украинского конфликта, но и за его пределами, в частности в Африке.

По словам Захаровой, Запад фактически дал Украине полную индульгенцию, позволяя избежать ответственности за преступления. «Мне кажется, это «королевство кривых зеркал», «Алиса в Зазеркалье», что-то такое. Это искаженное, извращенное донельзя, до состояния полного абсурда представление о законности», – подытожила она.

Ранее Захарова заявила, что ни Украина, ни Международный уголовный суд (МУС) не имеют ничего общего с правом и справедливостью.