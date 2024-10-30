Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.0 комментариев
Источник: Франция стоит за призывавшими к насилию в колониях экстремистами
Призывавшее к насилию в колониях экстремистское сообщество, причастных к которому задержали в нескольких регионах, могли создать при участи французских спецслужб, сообщил источник в силовых ведомствах.
Спецслужбы Франции через сеть подконтрольных в России лиц создали экстремистское движение, его лидером назначили агента Романа Ругевича, сказал собеседник ТАСС.
Сам Ругевич сейчас находится во Франции, там он просит политического убежища.
«Это очередной инструмент иностранных спецслужб для воздействия на пенитенциарную систему России», – добавил источник.
Ранее в Петербурге и четырех регионах страны задержали участников экстремистского сообщества, призывавшего к насилию в колониях.