Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.0 комментариев
Путину доложили о привлечении подлодок и комплекса «Ярс» к тренировке стратегических сил
Герасимов доложил Путину о привлечении подлодок и комплекса «Ярс» к тренировке стратегических сил
На тренировке стратегических сил сдерживания в России были задействованы ракетные подлодки и комплекс «Ярс», пуски межконтинентальных баллистических ракет выполнены с космодрома Плесецк и с подводных крейсеров, доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину.
Герасимов уточнил, что к тренировке стратегических сил привлечены ракетная подводная лодка стратегического назначения Тихоокеанского флота, подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», а также ракетная подводная лодка Северного флота и два стратегических ракетоносца Ту-95МС.
Минобороны РФ уточнило, что пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» был выполнен с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке. Также были произведены пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава» из акватории Баренцева моря и Охотского моря соответственно. Они были запущены с атомного ракетного подводного крейсера «Новомосковск» и атомного подводного крейсера «Князь Олег».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило об успешном пуске крылатых ракет со стратегических ракетоносцев Ту-95МС.