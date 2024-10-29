Суд приговорил таможенника к 9,5 годам за взятку в три миллиона

Подполковника Сергея Бычкова заключили под стражу и лишили звания за взятку в особо крупном размере

Tекст: Максим Попов

Черемушкинский суд Москвы приговорил начальника отдела по борьбе с экономическими правонарушениями Центральной оперативной таможни Сергея Бычкова, к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса России, передает ТАСС.

По информации пресс-службы суда, Бычков также получил штраф в размере 6 млн рублей, что вдвое превышает сумму взятки. Кроме того, суд лишил его звания и права занимать должности на госслужбе сроком на 9 лет.

Отмечается, что вместе с Бычковым был осужден и его бывший подчиненный Максим Медвидь. Он признан виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Медвидь получил 4 года в колонии строгого режима и также был лишен звания «подполковник таможенной службы». В зале суда Медвидь был взят под стражу.

Напомним, накануне краснодарский суд вынес приговор Сергею Денисенко, обвиняемому по делу об убийстве бывшего командира подводной лодки «Краснодар». Его приговорили к 25 годам лишения свободы. До этого в Москве приговорили айтишника Фируза Дадобоева приговорили к 13,5 года колонии строгого режима за попытку передать секретные сведения ЦРУ. Еще раньше полицейского из Приморья посадили на десять лет за взятку в 1,35 млн рублей.



