Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.3 комментария
Суд приговорил таможенника к 9,5 годам за взятку в три миллиона
Подполковника Сергея Бычкова заключили под стражу и лишили звания за взятку в особо крупном размере
Бывший начальник отдела по борьбе с экономическими правонарушениями Сергей Бычков получил 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере.
Черемушкинский суд Москвы приговорил начальника отдела по борьбе с экономическими правонарушениями Центральной оперативной таможни Сергея Бычкова, к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса России, передает ТАСС.
По информации пресс-службы суда, Бычков также получил штраф в размере 6 млн рублей, что вдвое превышает сумму взятки. Кроме того, суд лишил его звания и права занимать должности на госслужбе сроком на 9 лет.
Отмечается, что вместе с Бычковым был осужден и его бывший подчиненный Максим Медвидь. Он признан виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Медвидь получил 4 года в колонии строгого режима и также был лишен звания «подполковник таможенной службы». В зале суда Медвидь был взят под стражу.
Напомним, накануне краснодарский суд вынес приговор Сергею Денисенко, обвиняемому по делу об убийстве бывшего командира подводной лодки «Краснодар». Его приговорили к 25 годам лишения свободы. До этого в Москве приговорили айтишника Фируза Дадобоева приговорили к 13,5 года колонии строгого режима за попытку передать секретные сведения ЦРУ. Еще раньше полицейского из Приморья посадили на десять лет за взятку в 1,35 млн рублей.