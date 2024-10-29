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Россиянина ограбили в центре Еревана
СК Армении: Россиянин ограблен у комплекса «Каскад» в Ереване, личность грабителя установлена
Россиянин был ограблен возле комплекса «Каскад» в Ереване, преступник, угрожая предметом, похожим на оружие, похитил у него iPhone 13 и наличные, личность подозреваемого уже установлена, сообщили в Следственном комитете Армении.
Следственный комитет Армении установил личность подозреваемого в ограблении россиянина. Инцидент произошел в центре Еревана у архитектурно-монументального комплекса «Каскад». Неизвестный, угрожая похожим на оружие предметом, забрал у россиянина телефон iPhone 13, наличные деньги и скрылся. передает РИА «Новости».
Следователи в Армении заявили, что было возбуждено уголовное дело по статье «разбой», была установлена личность подозреваемого. Им оказался 25-летний житель города Армавира. В настоящее время полиции поручено задержать подозреваемого.
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