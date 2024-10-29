Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.0 комментариев
СК начал проверку из-за угроз семье Ильи Резника
СК поручил проверить угрозы семье артиста Ильи Резника от студентов
Следственный комитет России начал проверку после угроз семье Ильи Резника, поступивших от студентов университета, где обучается его внук, в ответ на националистические оскорбления.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту угроз, поступивших в адрес семьи народного артиста Ильи Резника, передает Telegram-канал СК. Внук Резника, обучающийся в одном из вузов, подвергся оскорблениям по национальному признаку от группы студентов. После того как юноша дал отпор обидчикам, его семье начали угрожать.
Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Андрею Стрижову организовать проверку инцидента. Он также потребовал предоставить отчет по результатам проверки. Это поручение находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета России.
Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец заявил о поступающих в его адрес угрозах после идеи ввести налог на бездетность.