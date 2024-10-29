СК начал проверку из-за угроз семье Ильи Резника

Путин: Экономика России продолжает расти

Tекст: Елизавета Шишкова

«Несмотря на то, что динамика ВВП в третьем квартале текущего года несколько замедлилась, экономика России продолжает, тем не менее, расти. По оценке Минэкономразвития за январь-август ВВП прибавил 4,2%», – указал Путин.



Президент подчеркнул, что ожидается рост ВВП на 3,9% по итогам года. Это значение должно превысить среднемировые темпы роста, которые, по оценкам МВФ, составят 3,2% в 2024 году, передает ТАСС.

Путин добавил, что российская экономика проявляет устойчивость и способность к восстановлению, несмотря на внешние и внутренние вызовы, с которыми ей приходится сталкиваться.

Он также отметил, что уровень безработицы в России остается на рекордно низком уровне – 2,4%.

Ранее Путин заявлял, что рынок труда в России находится в уникальном положении, так как безработица составляет около 2%. Глава государства также заявил, что экономика России сталкивается с трудностями и дисбалансами из-за санкций и кадрового дефицита.

Напомним также, что Банк России ранее объявил о повышении ключевой ставки с 19% до 21%, что стало рекордным значением.