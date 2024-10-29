Стало известно о вымогательстве ВСУ 1 млн рублей за пленного российского солдата

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Щеголеватый служил артиллеристом, однако в октябре его перевели в штурмовое подразделение. Последний раз Игорь связывался с семьей 5 октября, а через неделю его родственники получили видео с просьбой о переводе денег. На записи Игорь с перевязанной головой просил перечислить деньги «куда скажут», передает РИА «Новости».

Сериков рассказал, что каждый вечер на протяжении недели ему звонила девушка, представлявшаяся куратором. Она угрожала расправой над Щеголеватым и требовала перевести необходимую сумму. Последний срок был назначен на 21 октября. В противном случае, по словам куратора, родственники могли не получить тело Игоря.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, мать российского военнопленного Валентина Шепилова обвинила ВСУ в вымогательстве 700 тыс. рублей за жизнь ее сына. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что родственники российских военных, попавших в плен на Украине, получают угрозы и требования выкупа за них.