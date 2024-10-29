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    Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Эй, вы, осторожней с Россией!

    Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на соединение и скрепление всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему страны БРИКС спокойно реагируют на украинский вопрос

    Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.

    3 комментария
    29 октября 2024, 09:58 • Новости дня

    Стало известно о вымогательстве ВСУ 1 млн рублей за пленного российского солдата

    Tекст: Александра Юдина

    Родственникам российского военнопленного Игоря Щеголеватого, попавшего в плен на Украине, угрожали расправой и требовали перевести 1 млн рублей для его включения в списки на обмен, рассказал его сводный брат Александр Сериков.

    По его словам, Щеголеватый служил артиллеристом, однако в октябре его перевели в штурмовое подразделение. Последний раз Игорь связывался с семьей 5 октября, а через неделю его родственники получили видео с просьбой о переводе денег. На записи Игорь с перевязанной головой просил перечислить деньги «куда скажут», передает РИА «Новости».

    Сериков рассказал, что каждый вечер на протяжении недели ему звонила девушка, представлявшаяся куратором. Она угрожала расправой над Щеголеватым и требовала перевести необходимую сумму. Последний срок был назначен на 21 октября. В противном случае, по словам куратора, родственники могли не получить тело Игоря.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, мать российского военнопленного Валентина Шепилова обвинила ВСУ в вымогательстве 700 тыс. рублей за жизнь ее сына. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что родственники российских военных, попавших в плен на Украине, получают угрозы и требования выкупа за них.

    28 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    Захарова назвала гражданства уничтоженных в Брянской области наемников

    Tекст: Ольга Иванова

    Среди наемников, нейтрализованных в Брянской области, обнаружены граждане США, Польши и Канады, что подтверждают предварительные данные правоохранительных органов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Как сообщила Захарова, «по данным правоохранительных органов, среди наемников, которые были обезврежены в Брянской области, – граждане США, Польши, Канады. Это предварительные данные, которые будут дополняться». Дипломат указала на важность тщательного расследования и уточнения всей информации о задержанных, сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ликвидированные в Брянской области диверсанты были вооружены иностранным оружием и имели экипировку и средства связи, свидетельствующие о принадлежности к третьим странам, в том числе среди их личных предметов нашли флаг Канады, молитвенник на польском языке и блокнот с тактическими записями на английском языке, а также на теле одного из ликвидированных обнаружили татуировку с символикой 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.

    В воскресенье губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в Климовском районе Брянской области на границе с Украиной была ликвидирована диверсионная группа.

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    28 октября 2024, 18:36 • Новости дня
    В Варшаве устроили аттракцион с погибшими украинскими военными
    В Варшаве устроили аттракцион с погибшими украинскими военными
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Варшаве появились стенды, на которых изображены погибшие украинские военные с вырезанными лицами для возможности сфотографироваться, сообщает издание «Страна».

    В центре Варшавы установили стенды с изображениями украинских военных, погибших в ходе конфликта на Украине. На стендах изображены портреты солдат с вырезанными лицами, что позволяет прохожим вставлять свои лица в отверстия для фотоснимков. Под каждой фотографией указаны даты рождения и смерти военнослужащих, а также добавлена надпись «Стань героем».

    Эта инициатива вызвала резко неоднозначную реакцию среди пользователей украинских социальных сетей, отмечает издание.

    Коментарии (20)
    27 октября 2024, 19:52 • Видео
    Камала Харрис проигрывает выборы

    Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

    Коментарии (11)
    28 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Ветеран «Альфы»: Уничтоженный в Брянской области рейнджер не имел статуса военного США
    Ветеран «Альфы»: Уничтоженный в Брянской области рейнджер не имел статуса военного США
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Уничтоженный в Брянской области боевик с татуировкой 75-го полка рейнджеров спецназа США был уволен из американской армии, что исключает юридические вопросы по его ликвидации, отмечает президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

    Гончаров отметил, что «все наемники, которые воюют у нас из стран НАТО и которые находятся на нашей территории, они официально уволены из армии и имеют к этому документы. Поэтому с любым, кого мы заберем живым или мертвым, никаких проблем не будет», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что уничтоженный боевик не являлся военнослужащим Соединенных Штатов, а действовал как наемник. Это означает, что он не имел статуса военного, что исключает возможность возникновения правовых осложнений в связи с его ликвидацией. По словам Гончарова, такие ситуации не создают юридических проблем, так как эти лица не защищены статусом военнопленного и действуют на свой страх и риск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ликвидированные в Брянской области диверсанты были вооружены иностранным оружием и имели экипировку и средства связи, свидетельствующие о принадлежности к третьим странам, в том числе среди их личных предметов нашли флаг Канады, молитвенник на польском языке и блокнот с тактическими записями на английском языке, а также на теле одного из ликвидированных обнаружили татуировку с символикой 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.

    Коментарии (14)
    28 октября 2024, 14:41 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения командиров подразделения ВСУ
    Минобороны показало видео уничтожения командиров подразделения ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уничтожение пункта временной дислокации подразделения вооруженных сил Украины у Волчанска в Харьковской области сняли на видео, ролик опубликовало Минобороны России.

    Данные о местоположении пункта передали летчикам ВКС России, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Используя авиационную бомбу с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), они нанесли точный удар. В результате авиаудара был уничтожен пункт временной дислокации украинских военных.

    На момент нанесения удара в пункте находился командный состав одного из подразделений ВСУ.

    На прошлой неделе российские военные нанесли 42 удара по объектам украинского ВПК, включая объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, а также по пунктам дислокации наемников.

    В Сумской области российские военные нанесли удар по замаскированной украинской самоходной артиллерийской установке дроном «Иноходец».

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    28 октября 2024, 19:56 • Новости дня
    СМИ: Снайперы с Украины выехали в Грузию для провокаций на митингах
    СМИ: Снайперы с Украины выехали в Грузию для провокаций на митингах
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обученные на украинской территории снайперы прибыли в Грузию для организации провокаций во время массовых акций протеста после выборов в парламент страны, сообщил осведомленный источник.

    Задачей снайперов является организация провокаций в ходе массовых акций протеста, сказал собеседник ТАСС.

    «Западники в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов 26 октября и спровоцировать очередную цветную революцию не гнушаются ничем», – пояснил он.

    В Грузии после парламентских выборов начался протест, президент страны Саломе Зурабишвили обвинила власти в манипуляциях с голосами избирателей.

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    28 октября 2024, 13:39 • Новости дня
    NYT рассказала о преступлениях ВСУ в Курской области

    NYT рассказала о преступлениях украинских боевиков в Курской области

    NYT рассказала о преступлениях ВСУ в Курской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американская газета The New York Times сообщила о свидетельствах очевидцев о стрельбе украинских военных по гражданским в населенных пунктах Курской области.

    Очевидцы рассказали, что в населенных пунктах Коренево и Куриловка украинские военные стреляли по гражданским, передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times.

    Российский волонтер Мария Скроб в беседе с изданием рассказала, что боевики открывали огонь по любой машине, которая приближалась к поселку Коренево.

    Кроме того, жители близлежащего населенного пункта Куриловка также рассказали, что украинские солдаты вели огонь по мирным жителям.

    Ранее российские военные следователи возбудили уголовное дело по факту теракта, совершенного украинскими боевиками, которые с помощью дрона подорвали автомобиль жителя Курской области,

    До этого следователи возбудили уголовное дело в отношении 130 украинских боевиков за преступления на территории Курской области.

    Волонтер рассказал, как ВСУ выгнали гражданских Суджи в лес без еды и воды.

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    28 октября 2024, 21:08 • Новости дня
    Российский десантник сбил украинский дрон броском автомата
    Российский десантник сбил украинский дрон броском автомата
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время атаки двух украинских FPV-дронов на БМП-3 с российскими десантниками один из военнослужащих сбил дрон метким броском автомата.

    Два украинских FPV-дрона атаковали российскую БМП-3, на которой находились десантники, сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа». Первоначально бойцы пытались сбить беспилотники, открыв по ним огонь из стрелкового оружия, однако успеха это не принесло.

    Тогда один из десантников решил применить нестандартный подход – он метнул в дрон автомат и сбил его. После этого удалось ликвидировать и второй беспилотник.

    Ранее появилось видео, как боец Вооруженных сил России сбил украинский беспилотник с помощью вещмешка, чтобы спасти себя и товарищей. Дружинник из Курска в приграничном районе сбил вражеский дрон с использованием охотничьего ружья, а другой боец рассказал, как из автомата Калашникова сбивать украинскую «Бабу-ягу».

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    28 октября 2024, 17:32 • Новости дня
    У уничтоженных в Брянской области иностранных наемников найден молитвенник и флаг Канады
    У уничтоженных в Брянской области иностранных наемников найден молитвенник и флаг Канады
    @ dirk enters/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ликвидированные в Брянской области четыре диверсанта несли с собой иностранное оружие и экипировку, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Незаконную попытку пересечь границу, предположительно иностранными наемниками, пресекли сотрудники регионального пограничного управления ФСБ России и подразделения Вооруженных сил России и Росгвардии, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    В ходе боестолкновения все четверо диверсантов были ликвидированы, а остатки отступающей группы подверглись ракетно-артиллерийскому удару и понесли потери.

    Уничтоженные члены группы были вооружены иностранным оружием и имели экипировку и средства связи, свидетельствующие о принадлежности к третьим странам. Среди личных предметов были найдены флаг Канады, молитвенник на польском языке, а также блокнот с тактическими записями на английском языке.

    На теле одного из ликвидированных нашли татуировку с символикой 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.

    В воскресенье губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что в Климовском районе пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы вооруженной группой лиц.

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    28 октября 2024, 15:48 • Новости дня
    Генштаб ВСУ перевел медиков из госпиталей в пехоту

    Генштаб ВСУ перевел 20% медиков из госпиталей в пехотные бригады

    Генштаб ВСУ перевел медиков из госпиталей в пехоту
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный штаб ВСУ подписал распоряжение, согласно которому 20% медиков из военных госпиталей должны быть переведены в пехотные подразделения, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    Она выразила беспокойство по поводу этого решения, заявив, что и до этого в системе командования медицинских сил существовали проблемы с качеством и объемом медицинской помощи. «Генштаб ВСУ распорядился перевести 1/5 медиков из военных госпиталей в пехотные бригады. И так у нас есть проблемы с качеством и объемом медицинской помощи в системе командования медицинских сил, и главком решил создать коллапс и там? Александр Станиславович [Сырский], вам проблем вследствие ваших «гениальных» решений на фронте маловато?» – приводит ее слова ТАСС.

    Безуглая считает, что это распоряжение может негативно сказаться на уровне медицинского обслуживания в армии, а также поставить под угрозу здоровье и жизнь украинских военных на передовой.

    Напомним, украинское правительство решило приостановить действие положений о предприятиях и организациях, критически важных для экономики страны, которые дают бронь от мобилизации. Также сообщалось, что на Украине значительно возросли темпы мобилизации призывников. При этом украинские власти обязали 17-летних вставать на воинский учет под угрозой штрафа.

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    29 октября 2024, 08:39 • Новости дня
    ФСБ показала кадры предотвращения вторжения диверсантов в Брянскую область
    ФСБ показала кадры предотвращения вторжения диверсантов в Брянскую область
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ продемонстрировала видео, где запечатлено пресечение попытки вторжения диверсантов в Брянскую область с оружием и канадскими флагами.

    В видеоматериалах запечатлены оружие, боеприпасы и снаряжение, изъятые у диверсантов, передает РИА «Новости».

    Особое внимание в ведомстве обращают на наличие двух флагов Канады среди захваченных предметов.

    На кадрах также видны тела убитых боевиков, что подтверждает успешность операции по пресечению их вторжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Климовском районе Брянской области была пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы вооруженной группой лиц, а ликвидированные диверсанты несли с собой иностранное оружие и экипировку.

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    28 октября 2024, 20:51 • Новости дня
    СМИ: Перебежчики из КНДР в Южную Корею собрались на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа из почти 200 северокорейских перебежчиков, проживающих в Южной Корее, намерена отправиться на Украину для участия в конфликте на стороне ВСУ, пишет South China Morning Post.

    По данным South China Morning Post, они намерены осуществлять психологическую войну против своих бывших сослуживцев из КНДР, которые якобы могут быть развернуты в России, передает РИА «Новости». Группа состоит преимущественно из бывших солдат с семи-десятилетним военным опытом. Эти люди рассчитывают использовать свои знания о вооруженных силах КНДР для подрыва и деморализации северокорейских солдат.

    «Мы готовы отправиться туда, куда необходимо, чтобы работать в качестве агентов психологической войны – посредством громкоговорителей, распространения листовок и даже в качестве переводчиков», – заявил один из перебежчиков, слова которого приводит издание.

    Ранее первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    28 октября 2024, 22:46 • Новости дня
    В Харькове в результате авиаудара повреждено здание Госпрома

    Стало известно о разрушении нескольких этажей Госпрома в Харькове после авиаудара

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харькове в результате удара по зданию Госпрома, расположенного в центре города, разрушены несколько этажей, повреждения получили окна в близлежащих зданиях.

    По информации украинских СМИ, здания Госпрома в Харькове пострадало в результате прилета. Это историческое здание, построенное в 1920-х годах В нем размещался Совнарком Советской Украины, когда Харьков был столицей УССР.

    Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки в здании разрушено несколько этажей. Также повреждено множество окон в зданиях поблизости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киевской области, а также в городах Сумы и Харьков, раздались взрывы после воздушной тревоги.

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    28 октября 2024, 16:52 • Новости дня
    На Украине решили бить дроны дробью

    На Украине решили использовать дробовики для борьбы с дронами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Полуавтоматический дробовик Safari HG-105M украинского производства получил допуск для использования в ВСУ как средство противодействия беспилотным летательным аппаратам, сообщили в Минобороны страны.

    Дробовик производит компания «Латэк», это оружие планируется применять для борьбы с FPV-дронами, сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

    Дробовик может выступать как стрелковое оружие в условиях ограниченного пространства. Использование охотничьих патронов с дробью делает его подходящим инструментом для противодействия беспилотникам, считают в Минобороны Украины. Safari HG-105M обладает съемным магазином на пять или десять патронов и весит в снаряженном состоянии не более четырех килограммов.

    Ранее участник СВО и казак Северо-Донского казачьего войска, командир взвода Юрий Деев в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что дробовик бессилен против украинской «Бабы-Яги», для поражения такого дрона необходим автомат.

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    28 октября 2024, 16:28 • Новости дня
    Япония решила направить Украине доходы от активов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Японское правительство намерено выделить около 3 млрд долларов в рамках кредитов G7 для Украины, которые будут погашены за счет доходов от замороженных активов России, пишет Kyodo.

    По данным Kyodo, Япония предоставит Киеву кредит в размере 471,9 млрд иен, что составляет чуть более 3 млрд долларов, передает РИА «Новости». Эти средства являются частью общей суммы в 50 млрд долларов, которую страны G7 выделят Украине.

    «Правительство Японии предоставит кредиты на сумму 471,9 млрд иен (чуть более 3 млрд долларов) для поддержки Украины от стран «Большой семерки» (G7) с использованием замороженных активов России», – говорится в материале.

    Ранее лидеры стран G7 и главы Минфинов достигли соглашения о выделении Украине кредитов на 50 млрд долларов с погашением процентов из доходов от замороженных активов России. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что западные страны предоставили Украине 50 млрд долларов, чтобы президент Владимир Зеленский не выдвигал требований о ядерном оружии и не ставил ультиматумы по членству в НАТО.

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    28 октября 2024, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Цукурино в ДНР
    Российские войска освободили Цукурино в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки установили контроль над населенным пунктом Цукурино в Донецкой народной республике, сообщило российское Министерство обороны в понедельник.

    Группировка «Центр» освободила Цукурино и поразила живую силу и технику ВСУ в районах Димитрова, Александро-Калиново, Правдовки и Вишневого, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила 11 контратак украинских штурмовых групп из 42-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й, 150-й механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады. Потери противника превысили 520 военнослужащих. Также уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля и несколько вооружений, включая израильский тактический радиолокационный комплекс ieMHR.

    Группировка «Восток» поразила 72-й механизированную бригаду ВСУ и 118-ю бригаду теробороны в Успеновке, Шахтерском и Ясной Поляне. Также она отразила контратаку 58-й мотопехотной бригады ВСУ. В результате действий российских войск уничтожен танк, семь автомобилей и артиллерийские установки.

    Группировка «Днепр» поразила ВСУ в Херсонской и Запорожской областях, уничтожив до 60 украинских военнослужащих и несколько единиц техники, включая станции РЭБ.

    В прошлые сутки ВС России освободили населенный пункт Измайловка в Донецкой народной республике. За день до этого российские военные освободили населенный пункт Александрополь в республике.

    Также ВС России на прошлой неделе установили контроль над Николаевкой и Серебрянкой в ДНР.

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      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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