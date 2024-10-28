Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Копию скульптуры «Дитя Земли» решили установить в Национальном центре «Россия»
В рамках выставки «Создавая будущее» в Национальном центре «Россия» появится уменьшенная версия знаменитой скульптуры Дун Шубина «Дитя Земли», оригинал которой находится в пустыне Гоби.
Оригинальная работа, созданная проректором академии искусств и дизайна университета Цинхуа, членом Китайского союза скульпторов и Китайского общества искусств и ремесел Дун Шубином, находится в пустыне Гоби и символизирует бережное отношение к природе, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Скульптура выполнена из песчаника и достигла высоты более четырех метров, а в длину – 15 метров. При ее создании использовались современные технологии, такие как 3D-печать, что позволило собрать статую из отдельных сегментов непосредственно на месте.
В Петербурге скульптура весом 840 кг была сперва представлена в академии художеств. Теперь ее доставили в Национальный центр «Россия», где она станет частью экспозиции выставки «Наследие для будущего», которая начнется 4 ноября.
В рамках выставки будут представлены работы художников из России, Китая, Индии, Эфиопии и Бразилии. Выставка пройдет под кураторством Семена Михайловского, ректора Академии им. Ильи Репина. Помимо экспозиции, в Национальном центре пройдет международный симпозиум «Создавая будущее».