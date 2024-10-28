Индийский магнат завещал значительную часть состояния собаке

Индийский магнат Ратан Тата оставил большую часть своего состояния любимой собаке

Tекст: Мария Иванова

Индийский миллиардер и предприниматель Ратан Тата, умерший в возрасте 86 лет, завещал большую часть своего состояния немецкой овчарке по кличке Тито, а также своему дворецкому Конару Суббиаху и повару Раджану Шоупишет The Times. При этом брату и сестрам досталась лишь часть от общей суммы в 118 млн долларов.

Сумма, предназначенная для Тито, не разглашается, однако в завещании указано, что ей должна быть обеспечена «неограниченная забота». Известно, что Тата был любителем собак и заботился о них лично, передает ТАСС.

Тата не женился и не имел детей, что объясняет его привязанность к домашним питомцам. В 2018 году он даже отказался от визита в Лондон на приглашение принца Чарльза, чтобы ухаживать за больной собакой.

По словам Сухеля Сетхи, друга Таты, завещание не стало неожиданностью для его близкого окружения, так как оно не является проявлением богатства, а благодарностью за радость, которую приносили ему его питомцы и помощники.

Группа компаний Tata Group, которая была основана в 1868 году, известна своей деятельностью в сфере информационных технологий, энергетики и машиностроения.

Ранее французский гражданин завещал часть своего наследства котам Эрмитажа, о чем рассказал директор музея во время ежегодной интернет-встречи с посетителями. Средства, завещанные французским меценатом котам, решили направить на ремонт музейных подвалов, где обитают животные.

Между тем в штате Массачусетс губернатор Девал Патрик подписал закон о домашних питомцах, который регламентирует их права на наследство после смерти владельцев.