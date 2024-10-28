Минобороны рассказало о героизме сержанта Куданова

Минобороны : Сержант Куданов 14 дней оборонял здание до прихода основных сил в зоне СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство обороны рассказало о героических действиях младшего сержанта Владислава Куданова в зоне специальной военной операции, передает ТАСС. Во время освобождения населенного пункта штурмовой группе, в составе которой был Куданов, было поручено овладеть стратегически важным зданием. Младший сержант и его сослуживцы, несмотря на артиллерийские обстрелы, смогли завладеть улицей и несколькими зданиями.

Однако вскоре подразделения Вооруженных сил Украины попытались вернуть утраченные позиции и начали контрнаступление. Куданов, получивший ранение, оказался в одиночестве и две недели оборонял стратегически важное здание до прихода основных сил.

Благодаря его действиям российские подразделения смогли войти в населенный пункт и отбить часть улиц, что в конечном итоге позволило полностью освободить территорию.

Также в сообщении Минобороны упоминается рядовой Дмитрий Хохлов, который отличился меткостью при уничтожении вражеского квадрокоптера. Он обнаружил беспилотник противника в воздушном пространстве и уничтожил его из стрелкового оружия, удостоверившись, что в заданном секторе не находилось российских БПЛА.

Как писала газета ВЗГЛЯД, трое российских военных взяли штурмом опорный пункт с десятью бойцами ВСУ, а российский боец обезвредил летевший в него дрон ВСУ со взрывчаткой.