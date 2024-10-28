Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.0 комментариев
Минобороны рассказало о героизме сержанта Куданова
Минобороны : Сержант Куданов 14 дней оборонял здание до прихода основных сил в зоне СВО
Младший сержант Владислав Куданов, несмотря на ранение, в одиночку удерживал стратегически важное здание в зоне СВО в течение двух недель, пока не пришли основные силы.
Министерство обороны рассказало о героических действиях младшего сержанта Владислава Куданова в зоне специальной военной операции, передает ТАСС. Во время освобождения населенного пункта штурмовой группе, в составе которой был Куданов, было поручено овладеть стратегически важным зданием. Младший сержант и его сослуживцы, несмотря на артиллерийские обстрелы, смогли завладеть улицей и несколькими зданиями.
Однако вскоре подразделения Вооруженных сил Украины попытались вернуть утраченные позиции и начали контрнаступление. Куданов, получивший ранение, оказался в одиночестве и две недели оборонял стратегически важное здание до прихода основных сил.
Благодаря его действиям российские подразделения смогли войти в населенный пункт и отбить часть улиц, что в конечном итоге позволило полностью освободить территорию.
Также в сообщении Минобороны упоминается рядовой Дмитрий Хохлов, который отличился меткостью при уничтожении вражеского квадрокоптера. Он обнаружил беспилотник противника в воздушном пространстве и уничтожил его из стрелкового оружия, удостоверившись, что в заданном секторе не находилось российских БПЛА.
Как писала газета ВЗГЛЯД, трое российских военных взяли штурмом опорный пункт с десятью бойцами ВСУ, а российский боец обезвредил летевший в него дрон ВСУ со взрывчаткой.