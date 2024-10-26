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Washington Post: Маск нелегально начал бизнес в США
Американская газета утверждает, что Илон Маск, известный критикой нелегальных мигрантов, сам начинал бизнес в США без законного права на работу, когда в 1995 году прибыл в Пало-Алто для обучения в Стэнфорде, но не был зачислен.
Американская газета Washington Post утверждает, что Илон Маск, известный своей критикой нелегальных мигрантов, сам начал свой бизнес в Соединенных Штатах незаконно. Со ссылкой на бывших партнеров Маска, издание сообщает, что в 1995 году Маск приехал в Пало-Алто для обучения в Стэнфордском университете, но так и не поступил на курсы, несмотря на это, он работал над своим стартапом. В публикации подчеркивается, что у него не было законных оснований оставаться в стране и не было права работать в США при создании компании Zip2, передает РИА «Новости».
Компания Zip2, разрабатывавшая электронные карты и бизнес-справочники для СМИ, была продана в 1999 году.
Washington Post отмечает, что Маск не ответил на запрос издания о комментариях по этому поводу. Ранее предприниматель неоднократно критиковал администрацию Джо Байдена за содействие нелегальной миграции, заявляя, что вместо охраны границ «расстилается красная дорожка». При этом Маск поддерживает законную иммиграцию и подчеркивает, что выступает против неконтролируемого притока людей в страну.
Некоторые СМИ, особенно те, которые поддерживают Демократическую партию, часто критикуют Маска. Так, телеканал CNN недавно заявил, что предприниматель может столкнуться с юридическими сложностями из-за своей инициативы по выплате 1 млн долларов случайно выбранному жителю колеблющихся штатов, подписавшему его петицию. Это может быть расценено как вмешательство в выборы и подкуп.
Ранее Маск выступил с мнением, что ситуация с наплывом нелегальных мигрантов в США будет только ухудшаться, пока у власти находятся нынешние политики. Бизнесмен также заявил, что страны Запада неизбежно столкнутся с гражданской войной из-за нерешенной проблемы миграции.
Илон Маск также отреагировал на слова главы британского кабмина Кира Стармера, поддерживавшего мусульманскую общину страны.