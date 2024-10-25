Стартовала всероссийская акция музыкально-просветительского проекта «Голос поэта»

Виртуальная акция завершится гала-концертом 12 ноября в Национальном центре «Россия». В этот вечер звезды отечественного хип-хопа и молодые артисты со всей страны исполнят знаменитые стихотворения русских поэтов.

На сцену выйдут Niletto, Zvonkiy, Бьянка, Mary Gu, HammAli. Они исполнят собственные музыкальные треки на стихи Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Владимира Маяковского, Сергея Есенина, Марины Цветаевой, Роберта Рождественского и других классиков. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Многие деятели культуры уже сейчас делятся своими любимыми стихотворениями в социальных сетях в рамках масштабного флешмоба «Голос поэта». Любимова прочла стихотворение Мандельштама «Бессоница. Гомер. Тугие паруса…» Елизавета Арзамасова перевоплотилась в Марину Цветаеву: актриса в образе поэтессы, платье начала века и в гриме прочитала ее стихи.

Никита Кологривый «стал» Владимиром Маяковским: вместе с художественным руководителем проекта «Голос поэта» рэпером ST (Александром Степановым) исполнили «Маяковский-рэп».

«Красивая, благородная акция», – отозвалась в своем блоге Ольга Будина, прочитав пушкинский «Памятник». Ее поддержала певица Наташа Королева, записав ролик с отрывком из «Евгения Онегина», а Нонна Гришаева прочла фрагмент из «Русалки», призвав всех присоединяться к акции.

«Очень многие талантливые известные артисты с большим воодушевлением приняли наше предложение об участии в проекте. Это говорит о том, что молодые люди любят и помнят русскую литературу, что она созвучна им и их творчеству. Стихи классиков в новом прочтении станут настоящими хитами», – поделилась генеральный продюсер проекта Лина Арифулина.

Проект даст возможность тысячам молодых людей заявить о своих талантах через призму русской поэзии, считают организаторы.

В рамках отборочного тура жюри выбрало несколько участников из тысяч заявок.

«Я как автор обладаю видением того, что подходит артисту, и огромным желанием раскрыть его творческий потенциал. Мне нравится, что «Голос поэта» работает с молодыми ребятами, им дается уникальная возможность выйти на сцену с известными исполнителями», – объяснил художественный руководитель проекта, автор и исполнитель Степанов (ST)

ST примет участие в концерте и в качестве артиста: для своего нового трека он выбрал стихотворение Владимира Орлова «Родное».

«Национальный центр «Россия» открывается в том числе, чтобы показать нашу богатую культуру и воплотить в жизнь новые форматы мероприятий. Русская поэзия – это значительная часть нашей культуры, ее универсальный язык и образы понятны каждому. Мы с огромной радостью приняли предложение провести гала-вечер «Голос поэта». Лина Арифулина и коллеги из Президентского фонда культурных инициатив – наши хорошие друзья, мы вместе делали знаковые мероприятия на Выставке «Россия», которые всегда вызывали восхищение у наших гостей», – рассказала замгендиректора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина.