В «Туркменгазе» назвали причину прекращения поставок в Россию

Tекст: Александра Юдина

По его словам, 30 июня истек срок контракта, и пересмотр цен был предусмотрен именно на этот период, передает РИА «Новости».

«Мы проводили переговоры и относительно коммерческой части не нашли общего понимания», – отметил он.

Бабаев подчеркнул, что основным условием для «Туркменгаза» является коммерческая выгода. Он добавил, что спрос на туркменский газ увеличивается, и компания активно ведет переговоры с потенциальными покупателями из разных стран.

«Каждый день мы находимся на стадии переговоров с различными покупателями и странами, поэтому все возможно», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году Газпром возобновил поставки природного газа в Китай после завершения плановых профилактических работ на магистральном газопроводе «Сила Сибири».

Президент России Владимир Путин заявил, что газовая отрасль России проходит этап серьезных изменений, речь идет не только о переориентации поставок, но и о социальной газификации.



