Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.7 комментариев
В «Туркменгазе» назвали причину прекращения поставок в Россию
Контракт между «Туркменгазом» и Газпромом на поставки газа не был продлен из-за невозможности договориться о цене, сообщил председатель «Туркменгаза» Максат Бабаев.
По его словам, 30 июня истек срок контракта, и пересмотр цен был предусмотрен именно на этот период, передает РИА «Новости».
«Мы проводили переговоры и относительно коммерческой части не нашли общего понимания», – отметил он.
Бабаев подчеркнул, что основным условием для «Туркменгаза» является коммерческая выгода. Он добавил, что спрос на туркменский газ увеличивается, и компания активно ведет переговоры с потенциальными покупателями из разных стран.
«Каждый день мы находимся на стадии переговоров с различными покупателями и странами, поэтому все возможно», – добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году Газпром возобновил поставки природного газа в Китай после завершения плановых профилактических работ на магистральном газопроводе «Сила Сибири».
Президент России Владимир Путин заявил, что газовая отрасль России проходит этап серьезных изменений, речь идет не только о переориентации поставок, но и о социальной газификации.