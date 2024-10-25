Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.4 комментария
Собянин анонсировал введение электронных удостоверений мигрантам в Москве
С 2025 года в столице начнут выдавать электронные удостоверения для мигрантов, это позволит объединить все данные о них в одном документе, сказал мэр города Сергей Собянин.
Удостоверения будут содержать всю актуальную информацию о мигрантах, пояснил градоначальник ТАСС.
«В электронное удостоверение иностранного гражданина будет закачана вся информация: когда приехал, какие биометрические данные, где он работает, где прописан, где зарегистрирован и так далее. Соответственно, у полиции, когда она проводит рейды, есть соответствующее считывающее устройство, на котором можно проверить эти данные», – сказал он.
Собянин подчеркнул, что эксперимент охватит не только выдачу электронных удостоверений, но и внедрение биометрического контроля на Московском авиационном узле для иностранных граждан, которым не требуется виза.
По мнению мэра, наличие базы биометрических данных всех приезжающих в Россию должно существенно повысить уровень раскрываемости преступлений.
Ранее в Москве выдворили более 2 тыс. мигрантов в ходе операции «Нелегал», из которых 20 человек получили решения о депортации. До этого в Москве лишили гражданства двух мигрантов, не вставших на воинский учет.