Собянин анонсировал введение электронных удостоверений мигрантам в Москве

Tекст: Алексей Дегтярев

Удостоверения будут содержать всю актуальную информацию о мигрантах, пояснил градоначальник ТАСС.

«В электронное удостоверение иностранного гражданина будет закачана вся информация: когда приехал, какие биометрические данные, где он работает, где прописан, где зарегистрирован и так далее. Соответственно, у полиции, когда она проводит рейды, есть соответствующее считывающее устройство, на котором можно проверить эти данные», – сказал он.

Собянин подчеркнул, что эксперимент охватит не только выдачу электронных удостоверений, но и внедрение биометрического контроля на Московском авиационном узле для иностранных граждан, которым не требуется виза.

По мнению мэра, наличие базы биометрических данных всех приезжающих в Россию должно существенно повысить уровень раскрываемости преступлений.

Ранее в Москве выдворили более 2 тыс. мигрантов в ходе операции «Нелегал», из которых 20 человек получили решения о депортации. До этого в Москве лишили гражданства двух мигрантов, не вставших на воинский учет.