  • Новость часаПутин: ВСУ потеряли управление над окруженными войсками в Курской области
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    Путин предложил Евразии избавиться от американского сапога
    Шольц отказался принимать решение о вступлении Украины в НАТО
    Зеленский обвинил Гутерриша за «искушения в Казани»
    Conversation: Украинские войска потеряли позиции на всех фронтах
    Стало известно о частичной потере контроля ВСУ под Кременной
    Челябинские власти сообщили о ситуации в Коркино после волнений
    Лукашенко выразил надежду на освобождение Курской области в декабре
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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские умеют бить британцев

    Балаклавской битве 170 лет. У британцев от того боя с русскими под Севастополем остались и головной убор балаклава, и кардиган, и фильмы, и стихи, а у нас – практически ничего, кроме пары абзацев в исторических книгах. Почему так получилось?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Хэллоуин вовлекает людей в сатанизм постепенно

    Хэллоуин именно так и должен работать – люди постепенно привыкают и втягиваются, каждый шаг по лесенке вниз маленький и незаметный, и постепенно пентаграммы, черти и ведьмы должны начать восприниматься как свои и родные. Более родные, чем все, что может быть связано с Россией и православием.

    8 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Северная Корея – способ увидеть себя со стороны

    Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.

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    25 октября 2024, 09:21 • Новости дня

    Минтруд предложил в 1,5 раза увеличить квоту на наем иностранцев

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство труда предложило увеличить квоту для квалифицированных иностранных работников в 2025 году из-за дефицита кадров и применения импортного высокотехнологичного оборудования.

    Минтруд планирует увеличить квоту на привлечение квалифицированных иностранных работнико на 50% – до 234,9 тыс. человек в 2025 году. Это связано с дефицитом кадров и необходимостью обслуживания импортного высокотехнологичного оборудования, передает РБК со сслыкой на проект постановления правительства.

    В 2024 году потребность в таких работниках оценивалась в 155,9 тыс. человек, а в 2023 году – 124 тыс. человек.

    Среди задач для привлекаемых иностранцев значатся обеспечение работы и наладки зарубежного оборудования, в том числе в рамках строительства крупных инфраструктурных проектов, таких как газопровод «Сила Сибири» и газоперерабатывающий кластер в Усть-Луге.

    Ведомство указывает на отсутствие необходимых кадров в ряде регионов, что делает привлечение иностранных специалистов критически важным.

    Министерство труда и социальной защиты России предложило сократить допустимую долю иностранных работников в 11 регионах страны в следующем году,

    В свою очередь, МВД предложило сократить срок временного пребывания иностранцев до 90 дней в году.

    До этого Минэкономразвития предложило ввести льготы и снять ограничения на финансовые операции для иностранцев, переехавших в Россию.

    24 октября 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что безопасность страны – его главный приоритет.

    Российский лидер сделал такое заявление в ответ на вопрос журналиста Би-би-си о соотношении положений Казанской декларации о глобальной и региональной стабильности и безопасности с действиями России на Украине, передает ТАСС.

    «Начну с безопасности России, потому что для меня – это самое главное», – сказал Путин.

    Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС также заявил, что Москва осведомлена о ситуации вокруг страны и Россия справится с проблемами самостоятельно. Ранее на заседании в формате «БРИКС плюс»/«аутрич» российский лидер согласился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, который высказал мысль, что необходимо искоренить причины, порождающие острые мировые кризисы, для того, чтобы устранить возможность их возникновения.

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    24 октября 2024, 23:17 • Новости дня
    Лавров пошутил после инцидента на саммите БРИКС

    МИД предположил, что Лавров сказал «Проходи быстрее» после столкновения с человеком на саммите БРИКС

    Лавров пошутил после инцидента на саммите БРИКС
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    На саммите БРИКС в Казани, когда участник случайно наступил на ногу Лаврову, министр предположительно пошутил, сказав: «Проходи быстрее».

    На саммите БРИКС в Казани произошел курьезный случай с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает ТАСС. Один из участников случайно наступил на ногу главе дипломатического ведомства, не извинившись. Этот момент попал на видео, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях о вероятной реакции Лаврова.

    В интернет-пространстве появились ролики с фейковыми голосами министра, сгенерированными нейросетями. Эти видео стали причиной разногласий среди пользователей социальных сетей, так как многие усомнились в их подлинности.

    В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию, предположив, что Лавров мог лишь пошутить, сказав: «Проходи быстрее». Этот комментарий внес некоторую ясность, хотя дискуссии вокруг инцидента продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о шагах к миру, отметив, что они воспринимаются в Москве как «комикс», и напомнил о недавнем вторжении в Курскую область после заявлений Зеленского о мире.

    Лавров также заявил, что предложение Джо Байдена о переговорах по контролю над ядерным оружием без предварительных условий является попыткой США получить односторонние преимущества.

    Вдобавок он подчеркнул невозможность остановить процесс дедолларизации, отметив стремление стран обезопасить себя и упомянув сведения о Саудовской Аравии, которая думает о снижении зависимости от доллара.


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    24 октября 2024, 13:44 • Видео
    Зеленский запросил энергетического перемирия

    Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

    Коментарии (3)
    24 октября 2024, 20:05 • Новости дня
    Путин ответил на вопрос иностранного журналиста о военных КНДР
    Путин ответил на вопрос иностранного журналиста о военных КНДР
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ответ на вопрос о северокорейских военных на территории РФ напомнил, что соответствующая статья договора о стратегическом партнерстве с КНДР еще не имплементирована.

    «Что касается наших взаимоотношений с Корейской Народно-Демократической Республикой: как вы знаете, сегодня, по-моему, только ратифицирован наш Договор о стратегическом партнерстве», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

    Путин напомнил, что в договоре есть статья под номером 4. «Мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать – это уже наше дело, в рамках этой статьи. Сначала нужно провести соответствующие переговоры по поводу имплементации статьи № 4 этого договора, но мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями и посмотрим, как будет развиваться этот процесс», – сказал президент.

    Так он прокомментировал вопрос журналиста  Кира Симмонса из NBC News. «Господин президент, спутниковые снимки говорят о том, что в России находятся северокорейские войска. Что они здесь делают и разве это не является серьезной эскалацией войны на Украине?» – спросил тот российского президента. 

    «Снимки – вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают», – ответил Путин.

    Напомним, Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР, который предусматривает военную помощь в случае нападения на одну из сторон. В МИД России указали, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР является открытым и не содержит скрытых приложений.

    По словам замминистра иностранных дел России Андрея Руденко, статья 4 договора предусматривает оказание взаимной военной помощи в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательствам Российской Федерации и КНДР «в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства, оказавшись в состоянии войны». «Таким образом, содержание упомянутой статьи явно свидетельствует о том, что договор носит оборонительный характер, не направлен против безопасности третьих стран, нацелен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии», – приводит слова дипломата ТАСС.


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    24 октября 2024, 11:27 • Новости дня
    Путин призвал адаптировать ООН к реалиям XXI века
    Путин призвал адаптировать ООН к реалиям XXI века
    @ Алексей Никольский/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Мария Иванова

    На заседании «БРИКС плюс» в Казани Владимир Путин заявил о необходимости адаптации структуры ООН к современным реалиям, подчеркнув важность увеличения роли развивающихся стран в Совете Безопасности.

    Президент России Владимир Путин призвал адаптировать структуру Организации Объединенных Наций к современным реалиям, передает ТАСС. На пленарном заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» в Казани он заявил о необходимости расширения присутствия развивающихся стран в Совете Безопасности ООН и других органах.

    «Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям XXI века, расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки», – сказал Путин. Глава государства отметил, что в зале присутствуют лидеры многих из этих стран.

    Это заявление демонстрирует стремление России к более равноправному представительству различных регионов мира в ООН, отражая изменения в глобальном политическом ландшафте. Путин выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и укрепление связей с развивающимися странами.

    В четверг саммит БРИКС начался с пленарного заседания в формате «аутрич» с участием лидеров почти 40 государств.

    Накануне участники саммита БРИКС утвердили Казанскую декларацию, подводящую итоги российского председательства в объединении.

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    24 октября 2024, 11:02 • Новости дня
    Financial Times: Северокорейские войска помогут России освободить Курскую область
    Financial Times: Северокорейские войска помогут России освободить Курскую область
    @ KCNA/Reuters

    Сотни северокорейских солдат, замаскированных под этнические меньшинства, прибыли на российские военные базы на Дальнем Востоке, чтобы помочь России вернуть контроль над Курской областью, которая частично удерживается Украиной с августа, пишет британская Financial Times.

    Сотни северокорейских солдат были зафиксированы на видео на военных базах в дальневосточной части России, передает Financial Times. По оценке британской газеты, эти войска готовятся к участию в конфликте на Украине. Южнокорейская разведка утверждает, что эти военнослужащие входят в состав 12-тысячного контингента, направленного для поддержки России в возвращении Курской области, частично контролируемой украинскими силами с августа.

    Контингент, известный как «Штормовой корпус», является первым иностранным армейским подразделением, развернутым в этом конфликте с начала полномасштабного вторжения России на Украину в 2022 году, полагает FT. Газета пишет, что ранее Северная Корея уже поставляла России артиллерийские боеприпасы и другие виды вооружений, однако не приводит подтверждений этой информации (официальные лица России неоднократно опровергали поставку боеприпасов из КНДР). Опрошенные FT эксперты считают, что хотя северокорейские войска вряд ли смогут кардинально изменить ход войны, их присутствие может осложнить ситуацию для Украины.

    Согласно данным западной разведки, Россия испытывает трудности с пополнением своих войск из-за больших потерь в Украине. Для привлечения добровольцев предлагаются значительные денежные вознаграждения. Однако, несмотря на эти меры, заявляет Financial Times, Российская армия испытывает дефицит личного состава. Ранее в августе Владимир Путин на совещании по ситуации в Курской области сообщил о стабильном росте числа контрактников в Российской армии. Минобороны сообщало о наборе военнослужащих по договору, за семь месяцев с начала 2024 года было набрано около 190 тыс. контрактников. То есть примерно по 1 тыс. человек в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальные представители Северной Кореи отвергли обвинения в отправке военных в Россию, назвав их слухами. Спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что информация о якобы отправке северокорейских военных в Россию не соответствует действительности. Сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон обвинила Южную Корею и Украину в подражании США, назвав их поведение похожим на «невоспитанных собак».

    Эксперт газеты ВЗГЛЯД Владимир Скачко отметил, что Владимир Зеленский пытается масштабировать украинский конфликт, заявляя о войне с Россией, Ираном и КНДР, чтобы показать Украину как угнетаемую страну, нуждающуюся в помощи.

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    24 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    Зеленский обвинил Гутерриша за «искушения в Казани»

    Зеленский осудил генерального секретаря ООН за участие в саммите БРИКС в Казани

    Зеленский обвинил Гутерриша за «искушения в Казани»
    @ Jonathan Raa/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский подверг ООН критике в день этой организации, упрекнув генерального секретаря Антониу Гутерриша за участие в саммите БРИКС в Казани.

    В своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, Зеленский отметил, что «мир не должен забывать про цели и принципы Устава ООН». Он подчеркнул, что некоторые функционеры организации отдают предпочтение «искушениям в Казани», а не соблюдению устава, сообщает РИА «Новости».

    Гутерреш принял участие в Казани в саммите БРИКС. Это событие вызвало бурную реакцию в Киеве. Министр иностранных дел Украины ранее назвал решение Гутерреша участвовать в саммите БРИКС «неправильным» и «подрывающим репутацию» ООН. Отказ Гутерреша от участия в конференции по Украине в Швейцарии также был встречен в Киеве с возмущением.

    Саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября и был признан международным событием. В рамках саммита обсуждались вопросы многосторонности и глобального развития. БРИКС, созданный в 2006 году, с 2024 года включает в себя не только Россию, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР, но и Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров жестко отреагировал на другое хамское заявление Владимира Зеленского о мировых инициативах Китая и Бразилии.


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    24 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «Российская армия действует уверенно на всех направлениях, тоже хорошо известно, никто этого не отрицает, движется вперед на всех участках линии боевого соприкосновения. Активно работает и на Курском направлении: часть подразделений украинской армии, вторгшихся в Курскую область, блокирована, окружена, это примерно около двух тысяч человек. Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри – пока безуспешно», – приводит его слова ТАСС.

    Он также добавил, что российская армия приступила к ликвидации блокированной части украинской группировки в Курской области.

    Ранее Путин выразил сожаление по поводу множества вооруженных конфликтов в мире, включая конфликт на Украине.

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    24 октября 2024, 21:35 • Новости дня
    Генштаб ВСУ раскрыл личные данные производителей дронов на Украине

    Генштаб ВСУ опубликовал личные данные украинских производителей дронов в буклете

    Генштаб ВСУ раскрыл личные данные производителей дронов на Украине
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    В буклете Генштаба ВСУ были раскрыты личные данные производителей беспилотников, включая адреса и телефоны, сообщает издание «Страна».

    В буклете Центрального управления беспилотных систем Генштаба ВСУ были опубликованы личные данные производителй дронов. В частности, стали известны адреса, телефоны и фамилии, говорится в сообщении.

    По данным издания, эта информация уже как минимум два месяца находится в руках у российских военных, что создает угрозу безопасности украинских производителей дронов, так как подобные данные могут быть использованы для нанесения ударов по производственным объектам или давления на руководителей компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры из группы RaHDit опубликовали в Сети информацию о почти 7,7 тыс. представителей украинского полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России), а ранее в июле они публиковали личные данные более 3,2 тыс. иностранных наемников в рядах ВСУ.

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    24 октября 2024, 11:05 • Новости дня
    ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово

    Минобороны: Российские войска с помощью ФАБ-3000 уничтожили базу БПЛА и 50 операторов ВСУ

    ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли удар по временной базе БПЛА ВСУ в Курахово, уничтожив около 50 операторов и инструкторов, а также семь единиц военной техники, сообщило министерство обороны.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, российские войска нанесли авиаудар по пункту временной дислокации подразделения БПЛА ВСУ в городе Курахово.

    Для атаки использовалась авиабомба ФАБ-3000, которая поразила цель с высокой точностью. В результате удара было уничтожено около 50 операторов и инструкторов беспилотных летательных аппаратов, а также семь единиц вооружения и военной техники вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны.

    Операция по уничтожению базы БПЛА проводилась в координации с разведывательной деятельностью группировки войск «Южная». Операторы БПЛА обнаружили местоположение базы, после чего был нанесен точный удар.

    Между тем украинские войска начали отход с восточной окраины Курахово в ДНР, понеся значительные потери.

    Ранее ВС России уничтожили цех сборки беспилотников для ВСУ в Купянск. До этого ВС России уничтожили цеха сборки и хранения беспилотников ВСУ на предприятии «Мотор Сич» с помощью авиабомбы с модулем планирования и коррекции.

    Кроме того, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ликвидировали цеха по сборке украинских БПЛА и ангары для их хранения в Харьковской области.

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    25 октября 2024, 02:09 • Новости дня
    В Коркино два человека получили ранения во время беспорядков

    В Коркино два человека получили ранения во время беспорядков из-за убийства таксистки

    Tекст: Денис Тельманов

    В Коркино двое человек получили легкие ранения во время беспорядков после убийства женщины-таксиста, в городе дежурят усиленные наряды полиции.

    В городе Коркино Челябинской области произошли беспорядки после убийства женщины-таксиста, передает ТАСС. В ходе волнений двое человек получили легкие ранения, им была оказана необходимая медицинская помощь. На улицах города и на въездах дежурят порядка 10 автомобилей полиции.

    Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер прибыл в Коркино для координации действий правоохранительных органов. Подозреваемый в убийстве, 17-летний житель города, задержан. По данным следствия, между ним и 40-летней женщиной произошел конфликт, в ходе которого она получила не менее четырех колото-резаных ранений в грудную клетку.

    Следственные органы начали расследование по статье 105 УК РФ (убийство). Прокуратура контролирует ход расследования, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого. Полиция проверяет на причастность к убийству еще одного человека. Последними пассажирами таксистки оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Коркино Челябинской области полиция задержала порядка 50 человек из числа местных жителей после начала протестов. Убийство женщины-таксиста вызвало волнения в городе и беспорядки, глава региона Алексей Текслер был проинформирован о случившемся.

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    24 октября 2024, 20:43 • Новости дня
    Conversation: Украинские войска потеряли позиции на всех фронтах
    Conversation: Украинские войска потеряли позиции на всех фронтах
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска потеряли позиции по всей линии фронта, включая Курскую область, и находятся в тяжелом положении в Селидово, где может повториться сценарий, как в Угледаре, пишет Conversation.

    В статье подчеркивается, что ВСУ находятся в тяжелом положении в Селидово, где может повториться сценарий, как в Угледаре. «Украинцы отброшены назад по всем фронтам – в том числе и в Курской области. <…> Что еще более важно, у них заканчиваются солдаты», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Кроме того, на протяжении большей части 2024 года Украина теряла позиции. Сейчас ситуация в Селидово угрожает повторением аналогичной ситуации, как в Угледаре, который уже сдан. Автор статьи предупреждает, что зимой возможна крупная битва за удержание стратегически важного города Красноармейска, который Киев называет Покровском.

    Статья также отмечает, что существует реальная возможность поражения Украины в этом регионе. Автор подчеркивает, что отправной точкой может стать признание потери Крыма, Донецка и Луганска. Все больше украинцев начинают открыто обсуждать возможность потери этих регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вышли к Кругляковке на берегу Оскола, что привело к утрате украинской армией значительных логистических возможностей в районе Купянска, и теперь противник опасается возможного штурма населенного пункта российскими силами.

    Коментарии (5)
    24 октября 2024, 23:51 • Новости дня
    Полиция задержала в Коркино более 50 участников беспорядков

    Tекст: Денис Тельманов

    В Коркино задержаны более 50 человек, включая участников протестов и цыган, пытавшихся покинуть город.

    В Коркино Челябинской области полиция задержала более 50 человек после начала массовых протестов, сообщает «Газета.RU». В числе задержанных оказались как участники протестов, так и представители цыганской общины. Некоторые из них пытались покинуть город после начала беспорядков.

    Отмечается, что столкновения прекратились. В городе увеличено количество сотрудников силовых структур. Полиция оттеснила протестующих от домов цыганской общины, дороги в районе взяты под усиленное патрулирование.

    Причиной народного схода, который привел к протестам, стало убийство женщины-водителя такси. В смерит 40-летней жительницы Коркино Елены Сарафановой подозревают двух представителей цыганской диаспоры. Это 17- и 19-летние жители дома, где проживает цыганская община.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 24 октября в Коркино произошло убийство местной таксистки. Полиция обнаружила тело 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Последними пассажирами таксистки оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемых.

    В администрации Челябинской области сообщили, что губернатор Алексей Текслер проинформирован об общественных волнениях в Коркино. На месте работают сотрудники Главного управления МВД по региону и спецназ Росгвардии.

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    24 октября 2024, 14:43 • Новости дня
    Силуанов сообщил о планах России использовать доходы от активов иностранцев
    Силуанов сообщил о планах России использовать доходы от активов иностранцев
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия примет симметричную меру в ответ на действия Запада, задействовав доходы от активов иностранных лиц для поддержания экономики и регионов страны, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

    «Если западные страны начали использовать доходы от замороженных золотовалютных резервов Российской Федерации, мы поступим абсолютно так же», – отметил Силуанов в комментарии телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что Россия хранит замороженные средства недружественных государств на своих счетах и планирует аналогичным образом использовать доходы от этих активов. Вырученные средства будут направлены на развитие экономики и поддержку российских субъектов.

    Напомним, Европейский парламент одобрил механизм выделения кредита Киеву в размере 35 млрд евро, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов. Экономист Дмитрий Суслов в беседе с газетой ВЗГЛЯД сказал, что кредиты Украине под российские активы загонят ЕС в многомиллиардный минус.

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    24 октября 2024, 17:54 • Новости дня
    Роскомнадзор решил заблокировать 4,5 млн сим-карт иностранцев
    Роскомнадзор решил заблокировать 4,5 млн сим-карт иностранцев
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Роскомнадзор планирует заблокировать 4,5 млн сим-карт, принадлежащих иностранным гражданам, которые не прошли повторную идентификацию в офисах операторов связи.

    Как передает ТАСС, Роскомнадзор объявил о намерении заблокировать 4,5 млн сим-карт иностранных граждан, которые не подтвердили свои данные в офисах российских операторов связи. Это решение было озвучено представителями ведомства в кулуарах форума «Спектр», проходящем в Сочи.

    Анализ данных, проведенный Роскомнадзором в 2024 году, выявил 26 млн телефонных номеров, зарегистрированных на 11,5 млн иностранных граждан и лиц без гражданства. Из них только 3,8 млн человек, владеющих 8,2 млн номеров, прошли повторную идентификацию.

    Представители ведомства пояснили, что проверка проводится исключительно в офисах продаж операторов связи, без участия дилеров. Данная идентификация должна завершиться до конца ноября 2024 года, в противном случае сим-карты будут заблокированы.

    Форум «Спектр» проводится на территории курорта «Роза Хутор» в Сочи и включает обсуждение актуальных вопросов контроля и регулирования в сфере телекоммуникаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект о введении штрафов за продажу «серых» сим-карт и ужесточение их оборота.

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    24 октября 2024, 12:09 • Новости дня
    Министр Польши обвинил смоленскую комиссию в выводах, противоречащих законам физики
    Министр Польши обвинил смоленскую комиссию в выводах, противоречащих законам физики
    @ Jarek Praszkiewicz/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что некоторые выводы смоленской комиссии опровергали законы физики.

    По его словам, значительная часть состава комиссии не обладала необходимой квалификацией и путала основные понятия и процедуры, передает РИА Новости. Исходя из этого, министр выразил сомнения в компетентности выводов комиссии.

    Косиняк-Камыш также отметил, что в работе комиссии принимали участие люди, которые ранее не имели опыта в расследовании авиационных происшествий. Это касалось и председателя комиссии Антони Мачеревича, который, по словам министра, не имел представления о таких расследованиях и не занимался ими ранее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, международная группа экспертов передала польской прокуратуре доклад по катастрофе Ту-154М, содержащий более 700 страниц информации, а польское правительство признало его окончательным и достоверным.

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