Минтруд предложил в 1,5 раза увеличить квоту на наем иностранцев

Tекст: Вера Басилая

Минтруд планирует увеличить квоту на привлечение квалифицированных иностранных работнико на 50% – до 234,9 тыс. человек в 2025 году. Это связано с дефицитом кадров и необходимостью обслуживания импортного высокотехнологичного оборудования, передает РБК со сслыкой на проект постановления правительства.

В 2024 году потребность в таких работниках оценивалась в 155,9 тыс. человек, а в 2023 году – 124 тыс. человек.

Среди задач для привлекаемых иностранцев значатся обеспечение работы и наладки зарубежного оборудования, в том числе в рамках строительства крупных инфраструктурных проектов, таких как газопровод «Сила Сибири» и газоперерабатывающий кластер в Усть-Луге.

Ведомство указывает на отсутствие необходимых кадров в ряде регионов, что делает привлечение иностранных специалистов критически важным.

Министерство труда и социальной защиты России предложило сократить допустимую долю иностранных работников в 11 регионах страны в следующем году,

В свою очередь, МВД предложило сократить срок временного пребывания иностранцев до 90 дней в году.

До этого Минэкономразвития предложило ввести льготы и снять ограничения на финансовые операции для иностранцев, переехавших в Россию.