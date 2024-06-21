Минтруд предложил сократить квоты на мигрантов в 11 регионах

Tекст: Валерия Городецкая

Соответствующий проект разработан с учетом предложений от регионов, он предполагает уменьшение разрешенной доли иностранных работников в Оренбургской, Челябинской, Калужской, Магаданской, Рязанской, Самарской, Амурской областях, республиках Удмуртия и Дагестан, Краснодарском и Красноярском краях, передает РИА «Новости».

В частности, в Дагестане по ходатайству региона будет ограничено использование иностранных работников в строительстве до 30%. В остальных 10 субъектах такое ограничение установлено на уровне 80%.

В Краснодарском крае квоты на мигрантов в сельском и лесном хозяйстве, а также в обрабатывающем производстве составят 50%. В сфере транспортировки и хранения, а также в гостинично-ресторанном бизнесе этот показатель ограничен 15%. В сферах сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта труд иностранных работников будет полностью запрещен.

«Не предусмотрен полностью наем трудовых мигрантов в сфере выращивания овощей Красноярского края. В Калужской области аналогичные ограничения затронут производство детского питания и диетических продуктов, деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания. В Оренбургской – розничную торговлю алкогольными напитками, табачными изделиями и деятельность легкового такси», – уточнили в пресс-службе Минтруда.

Отмечается, что за исключением региональных особенностей, допустимая доля иностранных работников на этот год сохраняется. В следующем году, как и в этом, будет запрещено привлекать к работе трудовых мигрантов в аптеках, нестационарных торговых объектах, на рынках и вне магазинов, палаток, рынков.

Ранее МВД предложило сократить срок временного пребывания иностранцев до 90 дней в году.