В Якутии задержали подозреваемых в краже золота на 14,5 млн рублей

МВД задержало пятерых человек за кражу более двух килограммов природного золота в Якутии

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА Новости, полиция совместно с УФСБ задержала в Якутии пятерых подозреваемых в краже природного золота общей стоимостью более 14,5 млн рублей. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что изъятое золото подтверждено как природное, общий вес которого превышает два килограмма.



Сначала были задержаны пять подозреваемых. В ходе расследования выяснилось, что двое из них, прибывшие из Ростовской области и Красноярского края, работали на вахте в Оймяконском районе Республики Саха (Якутия) и украли золото во время его добычи. Они спрятали добытое в тайнике и позже вернулись за ним вместе с сообщником, чтобы вывезти и продать.

Волк уточнила, что задержание произошло благодаря сотрудникам Госавтоинспекции, которые остановили внедорожник одного из подозреваемых и обнаружили сверток с грунтом и золотыми частицами. На следующий день были задержаны еще двое жителей Башкортостана, пытавшихся вывезти самородное золото.

Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 191 УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, оперативники ФСБ задержали участников преступной группы в Челябинской области за незаконную добычу золота, изъяв более 40 килограммов ценного металла и оборудование для его добычи.

В Приморье был задержан гражданин Китая, пытавшийся вывезти из России сплав ртути с золотом, спрятанный в ручке чемодана.

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