  • Новость часаЛукашенко заявил о присоединении Белоруссии к БРИКС в качестве партнера
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Соавтором триумфа Трампа станет ленивый черный мужик
    Силуанов сообщил о планах России использовать доходы от активов иностранцев
    Вице-премьер Сербии заявил о готовности отдать жизнь за отношения с Россией
    Назван размер средней пенсии в России в 2025 году
    Путин сравнил международные отношения с семейными
    Путин заявил, что контакты Алиева и Пашиняна «идут в плюс» БРИКС
    Путин заявил об отсутствии альтернативы ООН
    ЕС не признал критику санкций в декларации саммита БРИКС
    МИД: Украине угрожает демографическая катастрофа
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Хэллоуин вовлекает людей в сатанизм постепенно

    Хэллоуин именно так и должен работать – люди постепенно привыкают и втягиваются, каждый шаг по лесенке вниз маленький и незаметный, и постепенно пентаграммы, черти и ведьмы должны начать восприниматься как свои и родные. Более родные, чем все, что может быть связано с Россией и православием.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Северная Корея – способ увидеть себя со стороны

    Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.

    12 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Форум БРИКС в Казани может претендовать на звание вехи

    БРИКС вышел на новый уровень, когда престижный, но достаточно аморфный клуб превратился в значимое место встречи. Там надо быть, потому что там, во-первых, обсуждают важное, во-вторых, оформляется ведущий мировой тренд.

    0 комментариев
    24 октября 2024, 17:46 • Новости дня

    В Соцфонде назвали сроки начала выплат проиндексированных пенсий

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все средства на индексацию пенсий работающим и неработающим пенсионерам с 1 января следующего года предусмотрены в бюджете Социального фонда России, граждане начнут получать выплаты уже в январе, сообщил глава Соцфонда Сергей Чирков.

    Для пенсионеров, чей график выплаты приходится на начало месяца, суммы будут перечислены досрочно в декабре, отметил Чирков, передает РИА «Новости».

    Глава Соцфонда также уточнил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам будет выделено более 106 млрд рублей. «Все средства на индексацию пенсии и работающим, и неработающим пенсионерам с 1 января 2025 года в бюджете фонда есть. В январе наши граждане получат сумму пенсии с учетом индексации. У нас пенсия платится досрочно тем, у кого график выплаты в начале января, поэтому в декабре уже будут суммы с учетом индексации выплачены», – сказал Чирков на пленарном заседании Госдумы.

    Напомним, выплаты для работающих и неработающих пенсионеров поднимут в 2025 году на уровень инфляции 2024 года. Глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что в следующем году средняя страховая пенсия по старости в России достигнет 24 тыс. рублей. Кроме того, с 1 ноября пенсии работников угольной промышленности, летных экипажей, а также пенсионеров, достигших 80 лет, будут увеличены благодаря перерасчету и доплатам.

    23 октября 2024, 20:56 • Новости дня
    Захарова дала совет британским дипломатам с их неоколониальными замашками

    Захарова прокомментировала нападение британского дипломата Додда на российских журналистов во Внукове

    Захарова дала совет британским дипломатам с их неоколониальными замашками
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дипломаты Британии в московском аэропорту Внуково своим поведением продемонстрировали пренебрежение к свободе слова и профессии журналиста, заявил спикер МИД Мария Захарова.

    Комментируя сообщения о том, что заместитель посла Британии в России Том Додд набросился на российских журналистов в аэропорту Внуково, Захарова заявила, что этот поступок отражает состояние британского общества, передает ТАСС. «В этом вояже, в этом выходе британских или английских джентльменов из Внуково можно увидеть все нынешнее состояние британского общества, отношение ко всему: к высоким стандартам, о которых они постоянно заявляют, к свободе слова, к плюрализму средств массовой информации», – сказала она.

    Захарова напомнила, что российские журналисты сталкиваются с издевательским отношением со стороны Лондона: им не продлевают аккредитацию, не выдают визы и не допускают на мероприятия. По ее словам, британские официальные лица не понимают, что такое безопасность журналиста свобода слова и уважение к профессии журналистика.

    «Британскому официозу и британским дипломатам в Москве надо наконец для себя уяснить, что неоколониальные замашки, которые у них остались, они могут приберечь для собственных журналистов», – подчеркнула Захарова.

    Ранее СМИ сообщили, что заместитель посла Британии в России Том Додд набросился на российских журналистов в аэропорту Внуково, вырвав бейдж и толкнув девушку, пытавшуюся задать ему вопрос.

    В начале октября инцидент с российским журналистом произошел в ООН – секретариат организации понизил уровень аккредитации шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову после инцидента, связанного с вопросами к главе МИД Германии Анналене Бербок. Позже Богданов сообщил о восстановлении полной аккредитации при ООН.

    Коментарии (12)
    24 октября 2024, 06:40 • Новости дня
    Киев перебросил резервы на Оскольское водохранилище

    Киев усилил группировку на Оскольском водохранилище для сдерживания российских войск

    Tекст: Денис Тельманов

    Командование ВСУ усилило группировку на Оскольском водохранилище, чтобы сдержать российские силы, сосредотачиваясь на переправе Сеньково – Кругляковка.

    Как сообщает ТАСС, вооруженные силы Украины перебросили дополнительные резервы на Оскольское водохранилище.

    По словам военного эксперта Андрея Марочко, это делается для сдерживания продвижения российских войск, которые продолжают расширять свой плацдарм на север и юг водохранилища.

    «Противник стягивает дополнительные силы и средства в районе Сенькова. С района Пристин и Белого сейчас также подтягиваются войска, сосредотачиваются именно на переправе Сеньково – Кругляковка для того, чтобы не дать нашим войскам переправиться на правый берег Оскольского водохранилища», – заявил Марочко.

    Он также отметил, что российские военнослужащие продолжают расширять свои позиции для дальнейшего наступления на данном участке фронта. Ранее сообщалось, что 22 октября российские силы взяли под контроль участок трассы Сеньково – Кругляковка, тем самым разделив на части украинскую группировку.

    Марочко подчеркнул, что российские силы регулярно уничтожают переправы, возводимые украинскими инженерными подразделениями на Оскольском водохранилище.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более двухсот единиц различной бронетехники.

    Более 450 украинских военных погибли за сутки в зоне ответственности Западной группировки Вооруженных сил РФ в ходе отражения контратак штурмовых групп ВСУ.

    За прошедшую неделю ВС России нанесли 36 ударов высокоточным оружием по объектам на Украине, включая объекты ВПК и энергетики и военную технику, а также освободили пять населенных пунктов.

    Коментарии (3)
    24 октября 2024, 13:44 • Видео
    Зеленский запросил энергетического перемирия

    Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

    Коментарии (2)
    24 октября 2024, 04:25 • Новости дня
    Подростков арестовали за поджоги на транспортных объектах в Иркутской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Трое несовершеннолетних в Иркутской области арестованы по обвинению в теракте после поджога релейного шкафа и вышки сотовой связи.

    Как передает РИА «Новости», в Иркутской области задержали троих подростков в возрасте от 15 до 17 лет по обвинению в совершении террористического акта. Они подожгли железнодорожный релейный шкаф и вышку сотовой связи, что привело к возбуждению уголовного дела по ст. 205 УК России.

    Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что задержанные признались в указанных действиях и добавила, что они действовали по указанию неизвестного лица, связавшегося с ними через мессенджер. Подростки сняли свои действия на видео и отправили их куратору, получив за это по 15 тыс. рублей.

    В ходе расследования выяснилось, что подросткам также предлагалось поджечь самолет на военном аэродроме в Усольском районе, но они отказались из-за опасности.

    Максимальное наказание за совершение теракта в России – пожизненное лишение свободы. Волк подчеркнула, что подобные предложения часто поступают от спецслужб Украины, которые ищут россиян для выполнения таких заданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала шестерых россиян, в том числе трех подростков, которые по заданию спецслужб Украины осуществляли поджоги на железных дорогах в Нижегородской, Иркутской и Самарской областях.

    В Свердловской области завели два уголовных дела против восьми несовершеннолетних за попытки совершения терактов на железной дороге, получивших инструкции от лица, находившегося на Украине.

    Также в Биробиджане задержали 23-летнего мужчину, который, по данным ФСБ, собирал разведданные для украинских спецслужб и планировал совершить диверсии на железных дорогах.

    Коментарии (26)
    24 октября 2024, 09:40 • Новости дня
    Эксперт: БРИКС создал защиту от разрушительного расширения

    Политолог Ткаченко объяснил цели создания списка стран – партнеров БРИКС

    Эксперт: БРИКС создал защиту от разрушительного расширения
    @ Кристина Кормилицына/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Евгений Поздняков

    Страны – партнеры БРИКС, скорее всего, получат возможность участвовать в официальных мероприятиях организации, а также смогут вовлекаться в работу экономических инициатив объединения. Со временем их список будет меняться, адаптируясь под геополитические реалии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее президент России Владимир Путин предложил зафиксировать список стран – партнеров БРИКС .

    «На данном этапе в список стран – партнеров БРИКС могут попасть государства, которые уже заявили о желании присоединиться к организации. Это достаточно обширный перечень участников международной политики», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Окончательное оформление списка станет предметом обсуждений лидеров стран-участниц. При этом сам по себе перечень призван стать компромиссом между дальнейшим расширением БРИКС и наращиванием его политического веса. Он также позволит сохранить запал роста и станет своеобразной базой для будущего пополнения рядов организации. Попавшие в него страны, вероятно, смогут участвовать в официальных мероприятиях БРИКС, а также в некоторых инициативах площадки», – допускает он.

    «Например, по линии организации проходит немало полезных экономических проектов. Вовлечение в них позволит государствам, не являющимся членами объединения, достигнуть значимых взаимных выгод. Поэтому даже к попаданию в список партнеров многие страны будут стремиться», – считает аналитик.

    Вместе с тем, по мнению политолога, перечень со временем будет меняться. «В него добавятся новые игроки, которые окажутся полезными для организации», – рассуждает собеседник. «А вот чего сейчас, на мой взгляд, делать не стоит, так это стремительно принимать в постоянное членство новых участников. Необходимо заняться интеграцией прошлогодних «новичков», а также сохранить управляемость формата. Ведь все решения в его рамках принимаются за счет достижения консенсуса. Пригласить сразу, скажем, 30 стран в БРИКС будет равносильно разрушению устоявшегося баланса», – рассуждает эксперт.

    «Прогнозировать темпы расширения БРИКС в настоящий момент затруднительно. На интеграцию уже вошедших членов понадобится немало времени – минимум три-четыре года. К тому же включение новых игроков потребует согласований. Например, Пакистан давно высказывается за присоединение к формату, но Индия выступает против этого шага, а нам необходимо учитывать интересы партнеров», – заметил спикер.

    Говоря о дальнейших перспективах развития организации, он задался вопросом, станет ли фактор безопасности главенствующим направлением работы. «Все-таки БРИКС – это многогранное объединение, в котором имеется целый спектр векторов деятельности. К тому же в настоящий момент даже сами участники формата окончательно не пришли к единогласному понимаю будущего. Часть стран могут рассматривать БРИКС как некую альтернативу ООН, на что указывает, например, позиция президента ЮАР Сирила Рамафосы, раскритиковавшего деятельность Совбеза. Станет ли эта точка зрения главенствующей – увидим», – заключил Ткаченко.

    Ранее Владимир Путин предложил зафиксировать список стран – партнеров БРИКС в итоговой Казанской декларации саммита. Он напомнил, что более 30 стран выразили стремление развивать сотрудничество с БРИКС. Поэтому, по его мнению, было бы неправильно игнорировать «беспрецедентный интерес» стран Глобального Юга и Востока к укреплению контактов с объединением.

    «При этом необходимо выдержать баланс и не допустить снижения эффективности БРИКС. В Йоханнесбурге мы условились разработать модальности и категории государств – партнеров нашего объединения и сформировать список стран на получение такого статуса», – сказал Путин на открытии заседания саммита БРИКС в узком составе, его слова приводит сайт Кремля.

    Путин отметил, что организация демонстрирует динамичное развитие и укрепление своего авторитета в мировых делах. Он добавил, что участники БРИКС, представляющие разные континенты, модели развития, религии и цивилизации, объединены общими ценностями и мировоззрением. В ходе своего выступления президент России также подчеркнул, что страны БРИКС демонстрируют реальную ответственность за мировую стабильность и безопасность.

    «Не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира», – сказал он. Лидеры стран выступают за равенство и добрососедство, что, по мнению российского президента, оказывает позитивное влияние на глобальные процессы и помогает решать региональные проблемы.

    Напомним, объединение БРИКС было создано в 2006 году. Сейчас в него входит десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Газета ВЗГЛЯД также подробно рассказывала о том, почему Запад неожиданно осознал силу данной организации, а также анализировала, как итоговая декларация отразится на процессе формирования многополярной экономики.

    Коментарии (0)
    24 октября 2024, 02:05 • Новости дня
    На юго-востоке Москвы ввели карантин из-за бешенства животных

    В Москве в районе Люблино установили двухмесячный карантин из-за бешенства

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Люблино на юго-востоке Москвы введен карантин из-за случаев бешенства среди домашних животных, выявленных 21 и 22 октября.

    Как сообщает ТАСС, распоряжение о введении карантина подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Эпицентром заболевания является жилое помещение на улице Краснодарская, д. 72, к. 3.

    Неблагополучным пунктом признана также территория, ограниченная улицами Марьинский Парк, Белореченская, Верхние Поля, Краснодарская, Тихорецкий бульвар и Аллея Кремлевских Курсантов.

    Согласно документу, карантинные меры продлятся до 22 декабря 2024 года. На протяжении этого периода введены ограничения на ввоз и вывоз животных, восприимчивых к заболеванию, за исключением тех, кто был вакцинирован от бешенства не позднее 179 дней до вывоза. Также запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением животных.

    Данное решение направлено на предотвращение распространения бешенства, которое является опасной вирусной инфекцией, поражающей как животных, так и людей. Власти города призвали жителей соблюдать введенные ограничения и следить за состоянием своих питомцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поселке Федоровский под Сургутом бездомная собака напала на первоклассницу возле магазина, и ребенка пришлось везти за 60 км в больницу, чтобы зашить губу.

    В Якутии 12-летняя девочка скончалась от травм, полученных при нападении стаи собак в поселке Чульман, несмотря на усилия врачей спасти ее.

    Бродячая собака напала на ребенка на детской площадке в Усть-Куте, и девочке понадобилась помощь медиков.

    Коментарии (5)
    24 октября 2024, 14:40 • Новости дня
    Военный эксперт предположил действия ВС России для освобождения Купянска

    Военный аналитик Онуфриенко: Россия не планирует проводить лобовой штурм Купянска

    Военный эксперт предположил действия ВС России для освобождения Купянска
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Выход российских войск к Кругляковке на берегу Оскола привел к утрате украинской армией внушительных логистических возможностей в районе Купянска. Теперь противник опасается, что ВС России приступят к штурму населенного пункта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВСУ перебросили дополнительные резервы на Оскольское водохранилище.

    «Российские войска всю осень пробивают оборону противника юго-восточнее Купянска, в районе от Песчаного к реке Оскол. На минувшей неделе нашим военным удалось выйти к селу Кругляковка. Именно здесь расположен крупный транспортный узел из нескольких железнодорожных линий и автомобильных трасс», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Как следствие, группировка противника, расположенная в районе Купянска, потеряла значительные логистические возможности. Пока снабжение ВСУ в этом районе полностью прекратить не удалось. Но мы над этим активно работаем: Российская армия уничтожает мосты и понтонные переправы в глубине обороны украинских войск», – отмечает эксперт.

    «В перспективе это должно позволить нам значительно сократить маневренные возможности противника, а также лишить его принципиально важных поставок боеприпасов и продовольствия. ВСУ пытаются скорректировать ситуацию в свою пользу: на данный участок фронта перебрасываются дополнительные подразделения», – акцентирует собеседник.

    «Противник также опасается, что Российская армия в ближайшее время может начать штурм Купянска. Однако освобождение города, на мой взгляд, на текущий момент для нас приоритетом не является. Москва, скорее всего, будет действовать по уже отработанному сценарию за счет окружения населенного пункта», – считает он.

    «Наши военные продолжат продвигаться по правому берегу Оскола от Двуречной. После преодоления реки кольцо вокруг города начнет смыкаться. То есть мы будем работать над вытеснением подразделений ВСУ. В условиях постоянных артиллерийских обстрелов местной группировки и обрубания линий ее снабжения противоборствующей стороне придется очень непросто», – заключил Онуфриенко.

    Ранее ВСУ перебросили дополнительные резервы на Оскольское водохранилище. По словам военного эксперта Андрея Марочко, это делается для сдерживания продвижения российских войск, которые продолжают расширять свой плацдарм на север и юг от водохранилища.

    «Противник стягивает силы и средства в районе Сенькова. С района Пристин и Белого сейчас также подтягиваются войска, сосредотачиваются именно на переправе Сеньково – Кругляковка для того, чтобы не дать нашим войскам переправиться на правый берег Оскольского водохранилища», – заявил Марочко ТАСС. Он также отметил, что российские военнослужащие продолжают расширять свои позиции для дальнейшего наступления на данном участке фронта.

    Напомним, 22 октября российские силы взяли под контроль участок трассы Сеньково – Кругляковка, тем самым разделив на части украинскую группировку. Марочко подчеркнул, что российские силы регулярно уничтожают переправы, возводимые инженерными подразделениями противника на Оскольском водохранилище. Минобороны России опубликовало в Telegram-канале кадры уничтожения одной из таковых.

    Коментарии (0)
    24 октября 2024, 14:43 • Новости дня
    Силуанов сообщил о планах России использовать доходы от активов иностранцев
    Силуанов сообщил о планах России использовать доходы от активов иностранцев
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия примет симметричную меру в ответ на действия Запада, задействовав доходы от активов иностранных лиц для поддержания экономики и регионов страны, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

    «Если западные страны начали использовать доходы от замороженных золотовалютных резервов Российской Федерации, мы поступим абсолютно так же», – отметил Силуанов в комментарии телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что Россия хранит замороженные средства недружественных государств на своих счетах и планирует аналогичным образом использовать доходы от этих активов. Вырученные средства будут направлены на развитие экономики и поддержку российских субъектов.

    Напомним, Европейский парламент одобрил механизм выделения кредита Киеву в размере 35 млрд евро, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов. Экономист Дмитрий Суслов в беседе с газетой ВЗГЛЯД сказал, что кредиты Украине под российские активы загонят ЕС в многомиллиардный минус.

    Коментарии (11)
    23 октября 2024, 23:37 • Новости дня
    В РФС оценили переговоры с УЕФА о возвращении России на футбольные турниры

    Tекст: Денис Тельманов

    Генсек РФС Максим Митрофанов положительно оценил переговоры с УЕФА по возвращению России, однако детали обсуждения раскрывать отказался.

    Переговоры с УЕФА по возвращению России на международные турниры прошли положительно, заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов в интервью «РБК Спорт».

    Митрофанов отметил наличие доверия к РФС со стороны УЕФА, но отказался раскрывать детали встречи и конкретные сроки возможных изменений. Он подчеркнул, что существует соглашение между УЕФА и национальными ассоциациями о неразглашении итогов переговоров.

    Согласно информации, первой подняла вопрос о возвращении российских юношеских и молодежных сборных белорусская федерация футбола на сентябрьской встрече президентов и генеральных секретарей ассоциаций.

    Греческая федерация, как сообщил журналист Виктор Вацко, предложила вернуть данные команды, и их поддержали Босния и Герцеговина, Черногория и Казахстан. Однако против предложения выступил глава украинской ассоциации Андрей Шевченко.

    Ранее глава РФС Александр Дюков заявлял о возможности принятия решения по возвращению России в международные соревнования УЕФА в конце сентября.

    Напомним, что российские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах после начала военных действий на Украине на неопределенный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что российские клубы и сборные смогут вернуться в международные футбольные турниры через два года после окончания СВО.

    На встрече президентов и генсеков федераций большинство членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поддержало участие российских сборных U17 в международных матчах на нейтральных полях.

    Также на встрече УЕФА большинство членов высказались за возвращение российских юниоров на международные турниры.

    Коментарии (5)
    23 октября 2024, 22:57 • Новости дня
    Эрдоган собрался досрочно вылететь из Казани после теракта в Анкаре

    Эрдоган вернется в Турцию после теракта на заводе в предместье Анкары

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате теракта на территории завода в предместье Анкары погибли пять человек и ранены 22.

    Президент Турции Тайип Эрдоган вынужден прервать свой визит в Казань и вернуться в Турцию в четверг утром из-за произошедшего теракта. Об этом сообщил телеканал A haber.

    В результате нападения, которое произошло в районе Кахраманказан, погибли пять человек и 22 получили ранения, из которых трое уже выписаны из больницы. Двое террористов, мужчина и женщина, атаковали территорию завода TUSAS в предместье Анкары.

    Террористы, прибывшие на угнанном такси, были вооружены автоматами и пистолетами и, согласно сообщениям, имели при себе дополнительные магазины с патронами и взрывчатку. Они привели в действие взрывчатку на въезде и открыли огонь по охране, пытаясь проникнуть на территорию завода.

    Телеканал TRT сообщил, что из-за событий в Анкаре Эрдоган не присутствовал на торжественном приеме в Казани, организованном в честь саммита БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество погибших в террористическом акте в турецкой столице, по словам министра внутренних дел Али Ерликая, возросло до пяти человек. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о четырех погибших на объекте аэрокосмической корпорации TUSAS, в то время как российский президент Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге в связи с этим событием.

    Коментарии (2)
    24 октября 2024, 01:59 • Новости дня
    Умер основатель театра «Колесо» Евгений Князев

    Умер народный артист России и основатель театра «Колесо» Евгений Князев

    Tекст: Денис Тельманов

    Евгений Князев, народный артист России и один из основателей тольяттинского театра «Колесо», ушел из жизни в возрасте 82 лет, оставив после себя богатое театральное наследие.

    Как сообщает РИА «Новости», народный артист России Евгений Князев скончался в возрасте 82 лет. Он был не только признанным деятелем театра, но и одним из основателей тольяттинского драматического театра «Колесо».

    «Сегодня, 23 октября 2024 года, ушел из жизни народный артист России, один из основателей театра «Колесо» Евгений Иванович Князев. Ему было 82 года. Евгений Иванович был уникальной личностью, несомненным профессионалом своего дела, великолепным артистом, педагогом и человеком», – говорится в сообщении на официальном сайте театра.

    Коллеги Князева назвали его смерть невосполнимой утратой для театрального сообщества. В театре «Колесо» более 40 ролей, включая такие знаковые как Сталин в «Я, бедный Coco Джугашвили» и глава клана Капулетти в «Ромео и Джульетте», были созданы благодаря его таланту.

    Князев был не только артистом, но и педагогом, воспитывающим новое поколение талантливых актеров. Он оставил неизгладимый след в культурной жизни Тольятти и всей России, его вклад в развитие российского театра невозможно переоценить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ушел из жизни актер и танцовщик Мариинского театра Анатолий Гридин на 95-м году жизни.

    Кроме того, умер известный актер Ринат Тазетдинов, лауреат Государственной премии СССР и обладатель «Золотой маски», который оставил более 100 ролей.

    На 81-м году жизни скончался актер Александр Крючков, известный по эпизодическим ролям в популярных сериалах.

    Коментарии (0)
    23 октября 2024, 19:07 • Новости дня
    Эрдоган заявил о работе над проблемой банковских переводов между Россией и Турцией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкие и российские ведомства активно работают над решением проблем, связанных с банковскими переводами, заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Казани.

    «Что касается проблем банковских переводов, наши ведомства решают их», – уточнил Эрдоган, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что американские представители посетили турецкие финансовые учреждения, угрожая санкциями за продолжение сделок с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские компании, осуществляющие транзит товаров в Россию, сталкиваются с растущими трудностями в Турции, поскольку турецкие банки все чаще блокируют переводы и закрывают счета таких компаний. Ранее отмечалось, что российские импортеры продолжают сталкиваться с серьезными трудностями при осуществлении платежей в Китай и Турцию.

    Коментарии (6)
    24 октября 2024, 15:28 • Новости дня
    Россия начала вводить ответные меры на использование замороженных активов

    Силуанов: Россия начала вводить ответные меры на использование замороженных активов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия уже предпринимает ответные шаги в ответ на действия Запада по использованию доходов от замороженных активов иностранных лиц, как заявил министр финансов Антон Силуанов.

    В комментарии телеканалу «Россия-24» Силуанов отметил, что Россия уже реализует меры в ответ на действия западных стран, которые используют доходы от замороженных российских активов, передает ТАСС. При этом он не уточнил, о каких именно решениях идет речь.

    «Могу сказать, что такие решения уже реализуются», – сказал министр.

    Напомним, Европейский парламент одобрил механизм выделения Киеву кредита в 35 млрд евро, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов. Силуанов ранее сообщил, что Россия примет симметричную меру в ответ на действия Запада, задействовав доходы от активов иностранных лиц для поддержания экономики и регионов страны.

    Коментарии (0)
    24 октября 2024, 14:28 • Новости дня
    Медведев мемом bobr kurwa отреагировал на намерение Польши выслать посла России
    Медведев мемом bobr kurwa отреагировал на намерение Польши выслать посла России
    @ @MedvedevRussia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение Варшавы закрыть генеральное консульство России в Познани может привести к неприятностям, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

    На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев предупредил, что Польша «нарывается на неприятности», и напомнил о судьбе иностранных послов в 1920-е годы, передает РИА «Новости». Он привел в пример Николая Андреева, Якова Блюмкина и Вильгельма фон Мирбаха, которые пострадали в результате правосудия тех лет.

    «Эти поляки нарываются на неприятности. Они закрывают наше консульство и собираются выслать нашего посла. В 1920-е годы правосудие быстро расправлялось с посланниками вражеских стран. (Николай) Андреев, (Яков) Блюмкин и бедный немецкий посол (Вильгельм) фон Мирбах тому примеры», – написал Медведев.

    К своей публикации он прикрепил фотографию бобра, держащего польский флаг, отсылающую к известному мему польского происхождения: «Bobr kurwa».

    Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть Генконсульство России в Познани и выслать его персонал из страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко оценила это решение, подчеркнув, что Москва намерена дать адекватный ответ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах такого шага польской стороны.

    Коментарии (4)
    23 октября 2024, 20:44 • Новости дня
    Лукашенко: Россия достанет опасное оружие при вводе войск НАТО на Украину

    Лукашенко предупредил о применении Россией опасного оружия при вводе войск НАТО на Украину

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия может применить самое опасное оружие, если войска НАТО будут введены на Украину.

    Лукашенко в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» сообщил, что в случае ввода войск НАТО на Украину Россия может применить свое самое опасное оружие. По его словам, это будет означать начало другой войны, передает ТАСС.

    Ранее Лукашенко заявил, что Запад не позволит Киеву обладать ядерной бомбой, а если Киев будет угрожать России ядерной атакой, то Украина исчезнет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии заявлял, что украинские власти стремятся к началу ядерного конфликта с Россией.

    Коментарии (0)
    23 октября 2024, 21:39 • Новости дня
    Лукашенко: Путин сожалеет о потерях в российско-украинском конфликте

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что президент РФ Владимир Путин сожалеет о потерях в российско-украинском конфликте, но при этом остается убежден в своей правоте.

    Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани отметил, что в конфликте случаются разные ситуации,кто-то обороняется, кто-то наступает, в результате обе стороны несут потери. «Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно, сожалеет, oн же живой челoвек. Но абсолютно убежден в том, и будьте в этoм уверены, я не просто убежден, я это знаю: Путин твердо считает, что он прав, и oн мотивирует это. Он ведь Западу предложил: вот предложение Рoссии, давайте договоримся. На что Запад вообще ничего не ответил»? – передает ТАСС слова Лукашенко, сказанные им в интервью британскому журналисту Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС в Казани.

    Лукашенко считает, что на предложение Путина Запад должен был дать ответ, а промолчав они показали свое отношение к инициативам России. «И Путин часто об этом говорит: главное - это интересы России и российского народа. Он привержен этим интересам, он обязан защищать интересы российского народа, и он защищает эти интересы. Он в этом убежден. Можем его за это осуждать, но он так мыслит», – пояснил глава Белоруссии.

    Ранее Лукашенко заявил, что Россия может применить самое опасное оружие, если войска НАТО будут введены на Украину.

    Коментарии (0)
    Главное
    В ВСУ заявили о необходимости подготовки украинок к военной службе
    МИД Польши выслал десятерых сотрудников консульства России в Познани
    В Auchan прокомментировали информацию об уходе компании из России
    Захарова: Польским дипломатам нужно готовиться к отъезду из России
    Военный эксперт предположил действия ВС России для освобождения Купянска
    Smartavia уволила пилота после инцидента с самолетом в Сочи
    Роспотребнадзор приостановил работу производителя зефира «Сокол»

    БРИКС разрушит зерновую гегемонию Северной Америки

    На проходящем в Казани саммите БРИКС обсудили создание зерновой биржи БРИКС. Сейчас все рычаги управления ценами на зерно находятся в руках США и Франции. И если почти сто лет назад, когда эти правила формировались, это было логично, то теперь США и Франция колоссально отстают от стран БРИКС, которые вместе занимают почти половину зернового рынка. Пора избавляться от совершенно ненужной зависимости от западных бирж. Подробности

    Перейти в раздел

    БРИКС возвращает миру свободную торговлю

    Участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию, которая обозначает цели на долгосрочную перспективу. Лишь один пункт документа посвящен мирному урегулированию украинского конфликта. Как отмечают эксперты, БРИКС в отличие от G7 или G20 сосредоточена не на политических задачах отдельных игроков, а работает над экономическим развитием всех стран объединения и создает инструменты для равноправной международной торговли. Подробности

    Перейти в раздел

    Зима заставила Зеленского заговорить по-другому

    Если Украина и Россия договорятся не бить по энергообъектам, это приблизит мир. Такое мнение высказал Владимир Зеленский. Как писали западные СМИ, ранее Киев уже выдвигал подобные инициативы, но переговорам по их реализации помешало вторжение ВСУ на территорию Курской области. Что изменилось с тех пор, почему Зеленский резко изменил риторику и можно ли ему верить? Подробности

    Перейти в раздел

    Против кровавых планов киевского режима восстанут женщины

    Разговоры о том, что необходимо снижать возраст мобилизации на Украине, дошли до упоминания 14-летних детей. Казалось бы, и западные кураторы Украины, и сам киевский режим должны быть заинтересованы в отправке на фронт всех, кто способен держать оружие, в том числе несовершеннолетних. Однако на этом пути есть целый ряд препятствий, и одно из них выглядит непреодолимым. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский запросил энергетического перемирия

      Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

    • Саммит БРИКС в Казани: главное

      В Казани проходит саммит БРИКС, принята итоговая декларация, а вопрос с дальнейшим расширением организации разрешен компромиссом. Чего нам ждать от БРИКС? И чего БРИКС ждет от нас?

    • В Грузии готовят крайние меры

      Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............