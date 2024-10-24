В Соцфонде назвали сроки начала выплат проиндексированных пенсий

Эксперт: БРИКС создал защиту от разрушительного расширения

Политолог Ткаченко объяснил цели создания списка стран – партнеров БРИКС

Tекст: Евгений Поздняков

«На данном этапе в список стран – партнеров БРИКС могут попасть государства, которые уже заявили о желании присоединиться к организации. Это достаточно обширный перечень участников международной политики», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Окончательное оформление списка станет предметом обсуждений лидеров стран-участниц. При этом сам по себе перечень призван стать компромиссом между дальнейшим расширением БРИКС и наращиванием его политического веса. Он также позволит сохранить запал роста и станет своеобразной базой для будущего пополнения рядов организации. Попавшие в него страны, вероятно, смогут участвовать в официальных мероприятиях БРИКС, а также в некоторых инициативах площадки», – допускает он.

«Например, по линии организации проходит немало полезных экономических проектов. Вовлечение в них позволит государствам, не являющимся членами объединения, достигнуть значимых взаимных выгод. Поэтому даже к попаданию в список партнеров многие страны будут стремиться», – считает аналитик.

Вместе с тем, по мнению политолога, перечень со временем будет меняться. «В него добавятся новые игроки, которые окажутся полезными для организации», – рассуждает собеседник. «А вот чего сейчас, на мой взгляд, делать не стоит, так это стремительно принимать в постоянное членство новых участников. Необходимо заняться интеграцией прошлогодних «новичков», а также сохранить управляемость формата. Ведь все решения в его рамках принимаются за счет достижения консенсуса. Пригласить сразу, скажем, 30 стран в БРИКС будет равносильно разрушению устоявшегося баланса», – рассуждает эксперт.

«Прогнозировать темпы расширения БРИКС в настоящий момент затруднительно. На интеграцию уже вошедших членов понадобится немало времени – минимум три-четыре года. К тому же включение новых игроков потребует согласований. Например, Пакистан давно высказывается за присоединение к формату, но Индия выступает против этого шага, а нам необходимо учитывать интересы партнеров», – заметил спикер.

Говоря о дальнейших перспективах развития организации, он задался вопросом, станет ли фактор безопасности главенствующим направлением работы. «Все-таки БРИКС – это многогранное объединение, в котором имеется целый спектр векторов деятельности. К тому же в настоящий момент даже сами участники формата окончательно не пришли к единогласному понимаю будущего. Часть стран могут рассматривать БРИКС как некую альтернативу ООН, на что указывает, например, позиция президента ЮАР Сирила Рамафосы, раскритиковавшего деятельность Совбеза. Станет ли эта точка зрения главенствующей – увидим», – заключил Ткаченко.

Ранее Владимир Путин предложил зафиксировать список стран – партнеров БРИКС в итоговой Казанской декларации саммита. Он напомнил, что более 30 стран выразили стремление развивать сотрудничество с БРИКС. Поэтому, по его мнению, было бы неправильно игнорировать «беспрецедентный интерес» стран Глобального Юга и Востока к укреплению контактов с объединением.

«При этом необходимо выдержать баланс и не допустить снижения эффективности БРИКС. В Йоханнесбурге мы условились разработать модальности и категории государств – партнеров нашего объединения и сформировать список стран на получение такого статуса», – сказал Путин на открытии заседания саммита БРИКС в узком составе, его слова приводит сайт Кремля.

Путин отметил, что организация демонстрирует динамичное развитие и укрепление своего авторитета в мировых делах. Он добавил, что участники БРИКС, представляющие разные континенты, модели развития, религии и цивилизации, объединены общими ценностями и мировоззрением. В ходе своего выступления президент России также подчеркнул, что страны БРИКС демонстрируют реальную ответственность за мировую стабильность и безопасность.

«Не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира», – сказал он. Лидеры стран выступают за равенство и добрососедство, что, по мнению российского президента, оказывает позитивное влияние на глобальные процессы и помогает решать региональные проблемы.

Напомним, объединение БРИКС было создано в 2006 году. Сейчас в него входит десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Газета ВЗГЛЯД также подробно рассказывала о том, почему Запад неожиданно осознал силу данной организации, а также анализировала, как итоговая декларация отразится на процессе формирования многополярной экономики.