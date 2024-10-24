БРИКС вышел на новый уровень, когда престижный, но достаточно аморфный клуб превратился в значимое место встречи. Там надо быть, потому что там, во-первых, обсуждают важное, во-вторых, оформляется ведущий мировой тренд.0 комментариев
Володин: Саммит БРИКС продемонстрировал провал планов «изоляции» России
Володин: Саммит БРИКС продемонстрировал провал планов изоляции России Западом
Проходящий в Казани саммит стран БРИКС показал провал попыток США и ЕС изолировать Россию благодаря участию представителей 36 стран, выразил мнение председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале он заявил, что саммит стран БРИКС продемонстрировал неэффективность плана Запада изолировать Россию. Он подчеркнул, что в саммите принимают участие представители 36 стран, из них 22 делегации на высшем уровне.
«Россия стала местом притяжения», – отметил он.
Председатель Госдумы также подчеркнул, что высокое представительство на саммите свидетельствует о влиянии БРИКС на мировой арене.
Кроме того, Володин подчеркнул развитие межпарламентского сотрудничества внутри БРИКС, которое будет расширяться. Он напомнил, что в июле в Петербурге прошел X Парламентский форум БРИКС, посвященный актуальным вопросам.
Главной задачей, по его словам, является законодательное обеспечение реализации решений лидеров стран объединения. Он добавил, что страны БРИКС стремятся к многополярному миру, основанному на взаимоуважении и суверенном равенстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани подчеркнул значимость стран-участниц в формировании многополярного мира. Он отметил, что более 30 государств выразили интерес к присоединению к БРИКС, это требует удержания баланса и эффективности объединения. Путин также заявил, что Россия стремится укрепить авторитет БРИКС, сосредоточившись на решении глобальных проблем, подчеркнув значимость многостороннего сотрудничества.