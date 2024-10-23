Премьер-министр Эфиопии заявил о готовности обеспечить продовольственную безопасность

Tекст: Дмитрий Зубарев

Эфиопия готова взять на себя роль гаранта продовольственной безопасности благодаря увеличению производства зерна, заявил премьер-министр страны Абий Ахмед на саммите БРИКС в расширенном составе, передает ТАСС. Он подчеркнул приверженность Эфиопии обеспечению продовольственной безопасности и высказал уверенность в том, что страна станет крупнейшим производителем зерновых благодаря своей производительности.

Ахмед отметил, что рассмотрение заявок на членство в БРИКС и в Новом банке развития позволит создать систему альтернативного финансирования для инфраструктурных проектов, которые имеют важное значение для развития. По мнению премьер-министра, БРИКС находится в уникальном положении, которое позволит ему добиваться справедливой многосторонности, что особенно важно в условиях современных геополитических вызовов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на саммите БРИКС предложил обсудить создание зерновой биржи для формирования справедливых цен на продукты с перспективой ее трансформации в полноценную товарную биржу. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил, что БРИКС может послужить примером реформированной глобальной финансовой системы для удовлетворения нужд развивающихся стран.