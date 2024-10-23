Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала итоги первого дня саммита БРИКС в Казани прекрасными и самодостаточными

Tекст: Мария Иванова

Саммит БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, начинается с положительных оценок. Как передает ТАСС, экс-глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль высказалась о первом дне мероприятия в своем телеграм-канале, назвав его итоги «прекрасными». Она подчеркнула, что фотографии и заявления, сделанные на саммите, говорят сами за себя и не требуют дополнительных комментариев.

Карин Кнайсль также напомнила, что еще в 2017 году обращала внимание коллег в австрийском дипведомстве на важность таких объединений, как БРИКС и ШОС. Однако, по ее словам, эти предупреждения остались неуслышанными. Она выразила мнение, что Европу ожидает еще большая маргинализация из-за ее европоцентризма, и добавила, что это является проявлением настоящего провинциализма.

16-1й саммит глав государств БРИКС является ключевым событием председательства России в этом объединении. В этом году саммит впервые принимает участие с новыми членами – Египтом, Ираном, ОАЭ, Саудовской Аравией и Эфиопией, которые стали полноправными участниками группы с 1 января 2024 года. Ожидается, что на саммите в Казани будут присутствовать представители более чем 30 стран, что подчеркивает его значимость на международной арене.

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль переехала в построенный деревянный дом в Рязанской области, где живет с домашними животными, она ранее выразила восхищение женщинами России, заявив, что они сохраняют свою женственность, несмотря на профессию, в отличие от западных коллег.