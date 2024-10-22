Депутат: Для развития нацпроекта «Химия и новые материалы» потребуются кадры и технологии

Депутат Василькова: Для развития нацпроекта «Химия и новые материалы» потребуются кадры и технологии

«Еще несколько лет назад мы не могли представить, что санкции помогут нам обеспечить рывок для развития химического комплекса страны. Сегодня, благодаря проектируемому национальному проекту «Химия и новые материалы», мы можем с уверенностью сказать о высоком потенциале химической промышленности, реализация которого позволит обеспечить стратегические отрасли промышленности необходимыми веществами и материалами для целей достижения технологического лидерства», – приводятся ее слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам Васильковой, для достижения амбициозных целей, стоящих перед отраслью, требуется рывок - технологический переход, который должен основываться на сочетании лучших советских практик и передового международного опыта.

«Сегодня на качество и темпы развития химического комплекса оказывают влияние такие стратегические вызовы как: скорость внедрения цифровых инструментов и роботов, ИИ, глубина внедрения устойчивых технологий, кадровая обеспеченность и новая промышленная география. Важно отметить, что после ухода западных лицензиаров, российские компании испытывают нехватку опыта и компетенций в области инжиниринга и базового проектирования. Есть запрос на «внутреннего лицензиара» для обеспечения реализации сложных и нестандартных проектов», – указала депутат.

Василькова рассказала, что в рамках национального проекта «Новые материалы и химия» было решено проработать механизм закрепления за продуктовыми цепочками специализированных инжиниринговых центров и научных учреждений. Для оперативного решения данной задачи потребуется синхронизировать работу Минпромторга и Минобрнауки России, а также всех ключевых игроков рынка.

«Реализация Стратегии развития химической промышленности столкнется с кадровыми и ресурсными вызовами по целому ряду направлений. У нас уже существует дефицит высококвалифицированных кадров по ключевым направлениям Стратегии развития химии: инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, эксперты по моделированию и т.д.», – пояснила Василькова.

«Если говорить о ресурсах и оборудовании, в связи с потребностью в значительных инвестициях, необходимы дополнительные меры поддержки для строительства опытно-промышленных установок. Здесь при создании новых производственных мощностей потребуется совместная работа с коллегами из Минстроя России, путем актуализации требований в соответствии с существующими вызовами. Это относится и к строительству экспериментальных площадок, опытных полигонов для масштабирования технологий», – добавила она.

Депутат подчеркнула, что успешное преодоление вызовов, стоящих перед химической отраслью, возможно лишь при реализации комплексного стратегического подхода. Ключевыми элементами этого подхода являются развитие передовых технологий, совершенствование инжиниринговых решений, создание и использование опытных полигонов, подготовка высококвалифицированных кадров, а также всесторонняя государственная поддержка.

«Только интеграция этих факторов позволит обеспечить устойчивый рост и конкурентоспособность химической промышленности на глобальном уровне», – заключила парламентарий.

На проект «Национальные материалы и химия» планируется выделить в ближайшие три года 55,6 млрд рублей, передает «Интерфакс» .

Нацпроект будет сосредоточен на развитии мало- и среднетоннажной продукции. Также его приоритетом станет выпуск исходных компонентов для композитов. В рамках нацпроекта планируется создать 55 критических технологических цепочек, освоить выпуск нескольких сотен промежуточных продуктов. Всего в сферу нацпроекта войдут около 150 проектов, которые должны быть реализованы до 2030 года. Ожидается, что реализация проекта поможет значительно снизить зависимость от импорта и обеспечить суверенитет в химической отрасли.