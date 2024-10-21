Наемники из Латинской Америки в Часовом Яре попросили об эвакуации из-за обстрелов

Tекст: Дарья Григоренко

Бойцы российской группировки войск «Юг» ссылаются на радиоперехваты, в которых латиноамериканские наемники в Часовом Яре в Донбассе просят об эвакуации. В сообщениях отмечается, что среди испаноязычных наемников есть раненые, что осложняет их положение, передает РИА «Новости».

Записи радиоперехватов, предоставленные ранее группировкой «Юг», включают переговоры наемников из Колумбии. Один из них жалуется на непрекращающиеся обстрелы и выражает крайнюю усталость и недовольство текущими условиями.

Один из наемников говорит о необходимости поддержки и эвакуации: «Никак не прекращается эта надоевшая артиллерия, гранаты, РПГ, минометы. <...> Гуай, я всю ночь не могу спать. Еще у меня нога, у меня такое ощущение, будто ее хотят оторвать. <...> Мы не в силах разрушить этот дом. Мы все это видели, но весь состав реально потрепанный. Потрепанный. И очень холодно. Очень холодно. Мы на пределе. В общем, Гуай, нам нужна поддержка состава. Поддержка состава и посмотреть, как эвакуировать этого ущербного».

Ранее сообщалось, что наемник из Колумбии Галиндес Гуаманга Джеймс Арбей, воевавший на стороне ВСУ, был ликвидирован бойцами под Часовым Яром, где продолжаются интенсивные бои.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили латиноамериканского наемника ВСУ в районе Часового Яра в Донбассе, что было подтверждено видеоматериалами с его нательной камеры. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что 15 октября российские войска установили контроль над важной автомобильной развязкой к югу от Часова Яра в Донецкой народной республике. Сообщалось, что Иностранный легион и 23-я отдельная бригада ВСУ проявляют особую активность в боях за Часов Яр, применяя современные дроны западного производства.