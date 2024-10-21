  • Новость часаПодведены окончательные итоги первого тура президентских выборов в Молдавии
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    За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему патриоты ругаются из-за культуры

    Места для патриотической культуры должно быть гораздо больше. Собственно, вся культура должна быть патриотической. И в рамках такой культуры нашлось бы место как для высоких, так и для низких жанров. Как для поп-звезд, так и для интеллектуалов.

    4 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев ЕС испытал в Молдавии модель будущих выборов на Украине

    Идея «евровыбора» после 2014 года не только утратила привлекательность, но и с грохотом провалилась в Молдавии, несмотря на адский административный ресурс, сосредоточенный в руках Санду. Однако становится понятен подход Запада к организации будущих выборов на Украине, если такие состоятся.

    6 комментариев
    21 октября 2024, 18:56 • Новости дня

    Латиноамериканские наемники под Часовым Яром запросили эвакуацию

    Наемники из Латинской Америки в Часовом Яре попросили об эвакуации из-за обстрелов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Латиноамериканские наемники, переброшенные под Часов Яр для обороны, запросили эвакуацию после интенсивных обстрелов, среди них есть раненые, сообщает группировка войск «Юг».

    Бойцы российской группировки войск «Юг» ссылаются на радиоперехваты, в которых латиноамериканские наемники в Часовом Яре в Донбассе просят об эвакуации. В сообщениях отмечается, что среди испаноязычных наемников есть раненые, что осложняет их положение, передает РИА «Новости».

    Записи радиоперехватов, предоставленные ранее группировкой «Юг», включают переговоры наемников из Колумбии. Один из них жалуется на непрекращающиеся обстрелы и выражает крайнюю усталость и недовольство текущими условиями.

    Один из наемников говорит о необходимости поддержки и эвакуации: «Никак не прекращается эта надоевшая артиллерия, гранаты, РПГ, минометы. <...> Гуай, я всю ночь не могу спать. Еще у меня нога, у меня такое ощущение, будто ее хотят оторвать. <...> Мы не в силах разрушить этот дом. Мы все это видели, но весь состав реально потрепанный. Потрепанный. И очень холодно. Очень холодно. Мы на пределе. В общем, Гуай, нам нужна поддержка состава. Поддержка состава и посмотреть, как эвакуировать этого ущербного».

    Ранее сообщалось, что наемник из Колумбии Галиндес Гуаманга Джеймс Арбей, воевавший на стороне ВСУ, был ликвидирован бойцами под Часовым Яром, где продолжаются интенсивные бои.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили латиноамериканского наемника ВСУ в районе Часового Яра в Донбассе, что было подтверждено видеоматериалами с его нательной камеры. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что 15 октября российские войска установили контроль над важной автомобильной развязкой к югу от Часова Яра в Донецкой народной республике. Сообщалось, что Иностранный легион и 23-я отдельная бригада ВСУ проявляют особую активность в боях за Часов Яр, применяя современные дроны западного производства.

    21 октября 2024, 06:51 • Новости дня
    В Курскую область перебросили 14 бригад ВСУ и наемников

    Командир отряда спецназа сообщил о переброске ВСУ и наемников в Курскую область

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области против России воюют 14 бригад ВСУ и западные наемники, сообщил командир спецназа «Ахмат».

    На Курскую область переброшены 14 бригад Вооруженных сил Украины и подразделения наемников, включая западные частные военные компании, сообщает ТАСС.

    Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил: «Против ВС РФ здесь стоят 21-я, 22-я, 41-я, 61-я, 80-я, 82-я, 92-я, 95-я, 239-я, 245-я, 47-я бригады ВСУ, 129-й и 30-й штурмовые батальоны, иностранный и грузинский легионы, американская ЧВК Forward Observation Group».

    По его словам, все боеспособные подразделения противника были переброшены в этот российский регион, включая 47-ю бригаду, которая ранее использовалась на фронте для «затыкания дыр».

    Массированная атака со стороны ВСУ началась 6 августа. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а жителей приграничных районов эвакуируют.

    По данным Минобороны России, с начала боевых действий на курском направлении Киев потерял более 25 тыс. военнослужащих. Операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи вертолетов Ка-52М российской армии успешно предотвратили ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, нанеся удары по противнику.

    Десять солдат ВСУ, включая командира, попали в засаду в районе Золотой Нивы в ДНР, трое из них погибли, а семеро были взяты в плен, включая командира взвода.

    Украинская военнослужащая, брошенная сослуживцами на поле боя в Херсонской области, была спасена российскими военными и включена в списки обмена, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

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    21 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    Симоньян объяснила отсутствие удара России по Верховной раде

    Симоньян заявила, что Россия не атакует Верховную раду из-за культурного наследия

    Симоньян объяснила отсутствие удара России по Верховной раде
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Маргарита Симоньян заявила, что Россия не наносит удары по Верховной раде, так как считает ее частью культурного наследия, созданного советским архитектором Владимиром Заболотным.

    Маргарита Симоньян, главный редактор RT и международной медиагруппы «Россия сегодня», заявила, что Россия до сих пор не бомбит Верховную раду Украины из-за того, что это здание представляет собой культурное наследие. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Симоньян отметила, что здание Верховной рады Украины, изначально построенное как Верховный совет Украинской ССР, было создано советским архитектором Владимиром Заболотным, который за свою работу получил Сталинскую премию.

    Симоньян подчеркнула, что у «нормального человека не поднимается рука» на разрушение объектов, связанных с его историей и культурой. Она также добавила, что не понимает, почему на Украине ожидают таких действий от России, учитывая общую историю и культурные связи.

    Симоньян сравнила Верховную раду с дачей, куда в детстве ездят с семьей, подчеркивая, что никто не станет разрушать то, что считает своим. По ее мнению, разрушение культурных памятников из-за текущих политических конфликтов было бы «смешно» и нецелесообразно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банковая осталась «целой и невредимой» после вторжения ВСУ в Курскую область, так как противники ударов имеют свои аргументы. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России будет трудно отказать Минску в использовании тактического ядерного оружия при нападении Украины на Белоруссию.

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    21 октября 2024, 18:22 • Видео
    Майя Санду выиграла или проиграла?

    Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС в Молдавии показал настоящие чудеса математики. Формально президент Майя Санду может праздновать промежуточную победу. Но настроение у нее нерадостное, и это не случайно.

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    21 октября 2024, 07:29 • Новости дня
    Спецназ «Ахмат» взял в плен разведчиков ВСУ в Курской области

    В Курской области пленили разведчиков ВСУ, похищавших жителей Суджи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области спецназ «Ахмат» пленил разведчиков ВСУ, у которых были видео пыток гражданских и российских военных.

    Разведчики из 61-й бригады ВСУ были взяты в плен в Курской области, сообщает ТАСС. На их экшн-камерах были обнаружены видеозаписи, на которых зафиксированы пытки гражданских и российских военных. Информацию об этом представил командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

    По его словам, среди пленных попадались разведчики, которые похищали гражданских и бойцов в городе Суджа. На экшн-камерах были видны попытки вывоза этих людей. «Куда вывозить, они так объяснить и не смогли, якобы на фильтрацию», – добавил Аид.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Суджи Валерий Моисеев рассказал о жестокости иностранных наемников, говорящих по-французски и по-английски, которые не щадят мирных жителей в приграничных районах Курской области, доброволец рассказал о выплатах в ВСУ за убийство курских волонтеров, а волонтер рассказала о засадах украинских боевиков на гражданских в Курской области.

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    21 октября 2024, 12:21 • Новости дня
    ВС России поразили объекты энергетики Украины и инфраструктуру аэродромов ВСУ
    ВС России поразили объекты энергетики Украины и инфраструктуру аэродромов ВСУ
    @ Кадр из видео

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, и инфраструктуре военных аэродромов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того поражены цеха производства и склады хранения ударных беспилотников, пункт временной дисклокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты три американских реактивных снаряда HIMARS и 52 беспилотника.

    С начала спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 34 018 беспилотников, 582 ЗРК, 18 743 танка и других бронемашин, 1478 боевых машин РСЗО, 16 480 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 443 единицы спецтехники, перечислили в Минобороны.

    На прошлой неделе сообщалось, что ВС России нанесли поражение аэродромам ВСУ и объектам ТЭК.

    За прошедшую неделю российские освободили пять населенных пунктов.

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    21 октября 2024, 08:30 • Новости дня
    Российские войска блокировали группировку ВСУ в Селидово

    Группировка ВСУ в Селидово оказалась под огневым контролем российских войск

    Российские войска блокировали группировку ВСУ в Селидово
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка ВСУ в Селидово на Красноармейском направлении заблокирована российскими войсками, которые полностью контролируют все дороги из города, исключая безопасный выход для противника.

    Группировки ВСУ в Селидово оказались в блокаде, все дороги из города находятся под огневым контролем российских войск, сообщает ТАСС. Это существенно ограничивает возможности украинских военных для безопасного выхода из окружения.

    Представитель силовых структур подчеркнул, что ситуация в Селидово складывается не в пользу ВСУ, так как «клещи вокруг города продолжают смыкаться».

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о наличии всех предпосылок для «охвата» города Селидово на Красноармейском направлении в ДНР. Российские военные взяли в клещи подконтрольные киевскому режиму населенные пункты Кураховка и Селидово.

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    20 октября 2024, 22:24 • Новости дня
    Камера GoPro показала предсмертное видео латиноамериканского наемника ВСУ

    RT показал кадры с камеры GoPro ликвидированного под Часовым Яром наемника

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские СМИ показали видео с нательной камеры латиноамериканского наемника ВСУ, уничтоженного в районе Часового Яра на Донбассе.

    Видео с камеры GoPro наемника, ликвидированного в районе Часова Яра, показал RT. На как попавшие под обстрел военные с синими лентами, указывающими на принадлежность к подразделениям ВСУ, пытаются эвакуироваться с поля боя. Наемник на испанском языке рассказывает на камеру, упавшая рядом граната, могла бы «превратить его в дерьмо», но оказались задеты только рука и нога.

    Также появилась информация, что российские войска в районе Часового Яра ликвидировали колумбийского наемника Галиндеса Гуамангу Джеймса Арбея. Как сообщает РИА «Новости», Арбея идентифицировали по найденным при нем документам, включая паспорт и украинский военный билет.

    Отмечается, что Киев привлек наемников из Латинской Америки для обороны стратегически важного города Часов Яр. Радиопереговоры этих наемников были перехвачены российскими войсками, что позволило подтвердить информацию о присутствии иностранных бойцов на стороне ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семья колумбийского наемника Майкла Рамиреса Фино была шокирована, когда его тело вернули с Украины без внутренних органов.

    МИД Колумбии предпринимает меры для прекращения вербовки граждан в конфликт на Украине и в других странах.

    Двое колумбийских наемников, которые были задержаны Россией за участие в боевых действиях на стороне Украины, были выданы Москве Венесуэлой, как сообщила Politico.

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    21 октября 2024, 09:45 • Новости дня
    Спецназ «Ахмат» уничтожил развернувших флаг Украины в Судже боевиков
    Спецназ «Ахмат» уничтожил развернувших флаг Украины в Судже боевиков
    @ Александр Река/ТАСС

    В Судже Курской области российские бойцы ликвидировали боевиков ВСУ, поднявших флаг Украины на газовой насосной станции.

    Российские бойцы уничтожили украинских боевиков, развернувших флаг Украины над газовой насосной станцией в Судже Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на командира отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид». По словам командира, операция по ликвидации боевиков заняла четыре дня.

    «Мы их всех ликвидировали, а выжившие – два оставшихся – сейчас находятся у нас (в плену). Поэтому Курск за три дня (у ВСУ) не получился», – констатировал он.

    Украинские силы начали массированную атаку на Курскую область 6 августа. Из-за обострения ситуации в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Местных жителей из приграничных районов эвакуировали на безопасные территории. По данным Министерства обороны РФ, с начала боевых действий на Курском направлении Украина потеряла более 25 тыс. военнослужащих. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.

    Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил о нежелании иностранных наемников отправляться на Курское направление из-за опасности и высокого риска участия в боевых действиях. Также спецназ «Ахмат» в Курской области пленил разведчиков ВСУ, у которых были видео пыток гражданских и российских военных.

    До этого житель Суджи Валерий Моисеев рассказал о жестокости иностранных наемников, говорящих по-французски и по-английски, которые не щадят мирных жителей в приграничных районах Курской области.

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    21 октября 2024, 07:10 • Новости дня
    Балицкий заявил о возможной диверсии Запада на Киевской ГЭС

    Балицкий допустил подрыв Киевской ГЭС Западом для обвинения России

    Балицкий заявил о возможной диверсии Запада на Киевской ГЭС
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предположил, что западные страны могут организовать подрыв Киевской ГЭС и обвинить в этом Россию, что приведет к серьезным последствиям для Киева.

    По его словам, западные страны могут организовать подрыв плотины Киевской ГЭС, чтобы обвинить в этом Россию, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Киев и его западные партнеры могут использовать любые средства для достижения своих целей.

    Балицкий отметил, что в случае подрыва плотины будут серьезные последствия, включая затопление части Киева и гибель тысяч людей. Он выразил обеспокоенность возможными действиями Запада в контексте текущих геополитических напряженностей.

    По мнению Балицкого, такие действия могли бы быть направлены на дискредитацию России на международной арене. Он подчеркнул важность восприятия подобных угроз всерьез и необходимость подготовки к возможным провокациям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авторы канала «Война с фейками» опровергли статью The New York Times о «подрыве» Каховской ГЭС, а также сообщалось, что в Киеве обсуждали идею взорвать все мосты в столице через Днепр в начале российской спецоперации, но этого не допустил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, и Такер Карлсон в первом выпуске своего шоу обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС.

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    21 октября 2024, 13:29 • Новости дня
    Минобороны России сообщило о крупных потерях ВСУ в Курской области
    Минобороны России сообщило о крупных потерях ВСУ в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/AP

    Российские войска продолжают разгром украинских формирований, вторгшихся в Курскую область, уничтожив танки и бронетехнику противника, а также нанеся значительные потери в личном составе.

    Подразделения войск «Север» наносят удары по различным механизированным, десантно-штурмовым бригадам, а также бригадам территориальной обороны ВСУ в нескольких населенных пунктах региона. В частности, были атакованы формирования 17-й танковой, 21-й, 22-й и других бригад ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отмечается, что в районе Новоивановки была отражена контратака 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника в этом районе составили до 15 человек убитыми и ранеными, уничтожены также танк и две боевые бронированные машины. Российские силы продолжают наносить удары авиацией и артиллерией, уничтожая скопления живой силы и техники ВСУ в разных населенных пунктах.

    За последние сутки украинские войска потеряли более 260 военнослужащих, 16 единиц бронетехники, включая два танка, и шесть орудий полевой артиллерии. Общие потери ВСУ на Курском направлении составили 25 420 военнослужащих и значительное количество военной техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и радиолокационные станции.

    Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» заявил, что иностранные наемники не хотят отправляться на Курское направление из-за опасности и высокого риска участия в боевых действиях. Спецназ «Ахмат» также пленил разведчиков ВСУ, у которых обнаружили видео пыток гражданских и российских военных. Кроме того, «Аид» сообщил, что в Курской области против России воюют 14 бригад ВСУ и западные наемники.

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    20 октября 2024, 22:59 • Новости дня
    Стало известно о новых обстрелах Белгородской области со стороны Украины

    ВСУ нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, в результате чего пострадал охранник сельскохозяйственного предприятия.

    Вооруженные силы Украины нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской области, сообщает ТАСС.

    Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах в своем телеграм-канале. В результате атаки пострадал охранник сельскохозяйственного предприятия в селе Грузское Борисовского района.

    У потерпевшего зафиксированы минно-взрывная травма, контузия и осколочные ранения.Его доставляют в областную клиническую больницу.

    На предприятии повреждена газовая труба.

    Гладков также отметил, что обстрелам подверглись город Шебекино и село Новая Таволжанка.

    В Шебекино в частном доме полностью сгорели одна комната и чердачное помещение. В трех других домах выбиты окна, пробита крыша и посечены заборы.

    В Новой Таволжанке в четырех частных домовладениях повреждены остекление, кровли, фасады и надворные постройки, осколки повредили легковой автомобиль.

    Волоконовский район также подвергся атакам. В селе Тишанка были зафиксированы повреждения в одном социальном объекте и двух частных домовладениях. Выбиты окна, посечены фасады и заборы, поврежден газопровод в одном из домов.

    Атаки проводились с использованием артиллерии и дронов-камикадзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник сбросил боеприпас возле здания администрации Васильевского района в Запорожской области, повредив остекление.

    В результате ночной атаки ВСУ на Курскую область были повреждены здания, однако обошлось без пострадавших.

    Более 450 украинских военных погибли за сутки в зоне ответственности Западной группировки Вооруженных сил РФ в ходе отражения контратак штурмовых групп ВСУ.

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    21 октября 2024, 11:39 • Новости дня
    Наемницу из Грузии приговорили заочно к 13 годам

    Грузинка Русудани Иванеишвили получила 13 лет за наемничество против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гражданка Грузии Русудани Иванеишвили заочно осуждена на 13 лет колонии за участие в боевых действиях против России в составе «Грузинского национального легиона».

    СК установил, что Иванеишвили добровольно вступила в состав военизированного формирования «Грузинский национальный легион», действующего на стороне вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

    Формирование создал и возглавил гражданин Грузии Ушанги Мамулашвили с целью участия в боевых действиях против российских военнослужащих и сил ДНР. Вступив в легион, Иванеишвили получила материальное вознаграждение, вооружение, боеприпасы и обмундирование. Она прошла военную подготовку, после чего принимала участие в боевых действиях против российских сил.

    Суд признал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения приговора за руководящую роль в наемничестве. По информации СК, Иванеишвили была заочно приговорена к 13 годам лишения свободы, она объявлена в международный розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двое граждан Франции и Грузии подозреваются в участии на стороне Украины, они были объявлены в международный розыск по обвинению в наемничестве. Житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что в первые дни нападения ВСУ на Курскую область наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей.

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    21 октября 2024, 01:59 • Новости дня
    Эксперт: Из 25 мобилизованных украинцев воевать сможет лишь один

    Украинский эксперт Сергей Гайдай заявил, что мобилизованные украинцы небоеспособны

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский политолог Сергей Гайдай назвал насильно мобилизованных украинцев небоеспособным балластом, утверждая, что только один из 25 может быть готов к бою.

    По информации, предоставленной ТАСС, украинский политолог Сергей Гайдай высказал мнение о неэффективности принудительной мобилизации на Украине.

    Он заявил, что такие мобилизованные не представляют боеспособности для армии. Гайдай подчеркнул, что из двадцати пяти мобилизованных только один способен вести боевые действия, остальные же не укрепляют обороноспособность страны.

    Гайдай также отметил, что, по его мнению, принудительная мобилизация оказалась неэффективной и может быть заменена только профессиональной армией с нормальным рекрутингом. Он добавил, что многие мобилизованные оказываются потенциальными дезертирами и первыми погибают на фронте.

    На Украине с 2022 года действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. В мае 2024 года вступил в силу закон, ужесточающий мобилизацию и позволяющий призвать в армию еще сотни тысяч граждан. Украинские СМИ регулярно освещают случаи силового призыва и попытки мужчин избежать мобилизации, выезжая из страны нелегально или с поддельными документами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе обнаружили мертвым Геннадия Бейбутяна, который возглавлял организацию, участвующую в насильственной мобилизации горожан.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отток молодежи с Украины является серьезным вызовом для страны, но Киев пока не собирается снижать возраст мобилизации.

    Пленный сотрудник ТЦК Руслан Тагеев сообщил о невозможности длительного укрытия от мобилизации на Украине из-за проверок документов полицией и военными.

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    21 октября 2024, 01:37 • Новости дня
    Минобороны уничтожило 114 украинских БПЛА за сутки

    Минобороны России сообщило об уничтожении 114 украинских БПЛА над регионами РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО России перехватили и уничтожили 114 украинских беспилотников над различными регионами, с наибольшей активностью над Курской и Липецкой областями.

    Министерство обороны России сообщило, что за минувшие сутки были уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом передает ТАСС.

    Основная часть дронов была сбита в ночное время. В частности, 43 аппарата были перехвачены над Курской областью, 27 – над Липецкой, 18 – над Орловской, 8 – над Нижегородской, 7 – над Белгородской и 6 – над Брянской областями. Один беспилотник был уничтожен над Московской областью.

    Кроме того, Министерство обороны уточнило, что в течение дня было сбито еще четыре беспилотника над Курской областью. Первый из них был уничтожен около 12:30, второй – в 13:50, и еще два – примерно в 20:00.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, в результате чего пострадал охранник сельскохозяйственного предприятия.

    Украинский беспилотник сбросил боеприпас возле здания администрации Васильевского района в Запорожской области, повредив остекление, однако информации о пострадавших не поступало.

    Черноморский флот России был вынужден изменить место базирования из-за частых атак беспилотников Вооруженных сил Украины, о чем сообщил сенатор Дмитрий Рогозин, отметив, что корабли флота могли стать мишенью для безэкипажных катеров.

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    21 октября 2024, 09:34 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударах по офицерам ВСУ в Кривом Роге

    Подполье сообщило о ликвидации офицеров ВСУ и наемников ударами в Кривом Роге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Кривом Роге в течение последних дней были нанесены удары по местам дислокации офицеров ВСУ и западных наемников, что привело к ликвидации ряда военных.

    В Кривом Роге в течение последних дней были нанесены удары по местам дислокации офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) и высокопоставленных западных наемников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Сергея Лебедева, координатора николаевского пророссийского сопротивления.

    Согласно его словам, поздно вечером в субботу была поражена гостиница «Дружба», где находились представители стран НАТО и некоторые украинские офицеры. Лебедев уточнил, что все проживающие в гостинице имели звание не ниже майора.

    По словам Лебедева, еще один удар был нанесен 20 октября ближе к 23.00 по гостинице «Центральная». В ней также проживали украинские офицеры и их западные коллеги, среди которых находились военные, уцелевшие после предыдущей атаки. Он отметил, что на месте инцидента активно работали сотрудники скорой помощи и службы по чрезвычайным ситуациям (МЧС), которые собирали останки.

    Лебедев утверждает, что в результате обоих ударов были ликвидированы военные ВСУ и наемники. Информаторы сообщили о том, что на месте событий по-прежнему велась активная работа служб экстренного реагирования, что свидетельствует о тяжелых потерях среди проживавших в пораженных гостиницах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кривом Роге уничтожили автобус, который волонтер использовал для перевозки людей в ВСУ, в Одессе прозвучали взрывы, повредившие электрическую подстанцию в окрестностях города, а в Николаеве произошли удары по производству беспилотников, о чем сообщило подполье.

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    21 октября 2024, 06:27 • Новости дня
    ВС России уничтожили завод беспилотников в Запорожье

    ВС России уничтожили завод в Запорожье, производивший беспилотники для атак на Крым

    Tекст: Денис Тельманов

    ВС РФ нанесли удар по заводу в Запорожье, где производились беспилотные катера для атак на Крым.

    Вооруженные силы Российской Федерации нанесли авиационный удар по заводу в Запорожье, специализировавшемуся на производстве надводных беспилотников.

    Как сообщил ТАСС, эти беспилотники активно применялись в атаках на Крым, угрожая российским кораблям. Операция была проведена на Запорожском судостроительном судоремонтном заводе, расположенном на берегу Днепра.

    Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов подчеркнул, что завод имел стратегическое значение для украинских беспилотных атак. «Удар был нанесен в момент, когда продукция была готова к отгрузке, и в здании находилось множество специалистов, включая иностранных», – сообщил он.

    По словам Рогова, украинские власти пытались представить ситуацию как удар по торговому центру. Однако, как он отметил, завод находится на значительном расстоянии от торгового центра, между которыми расположены густо застроенные районы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы Черноморского флота ликвидировали несколько надводных украинских боевых беспилотников в акватории Черного моря, а Минобороны опубликовало соответствующее видео.

    Украинские надводные дроны прибавили в размерах, из-за чего их стало легче идентифицировать, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

    Система ПВО сбила 35 беспилотников над территорией российских регионов и десять безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря, сообщало Минобороны.

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